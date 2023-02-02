10 загадочных городов, которые построены в пещерах

Вы когда-нибудь задумывались, как жили люди до многоквартирных домов, больших загородных вилл и маленьких дач, с огородом и бассейном? Пещерные города, построенные прямо в склонах гор, были прибежищем многих племен на протяжение десятков веков. Более того, в некоторых из них, люди живут и до сих пор, что, конечно, подтверждает теорию о том, что человек умеет приспосабливаться к чему угодно.



Конечно, сейчас некоторые пещерные города облагорожены современными благами цивилизации. Другие же разрушены почти полностью и здесь гуляет только ветер с равнин и призраки былых времен. Вот целых десять поселений в горах, которые будет любопытно посетить каждому человеку.









Янкинг

Матмата

Пещеры Бамиян

Сасси-ди-Матера

Меса-Верде

Бандиагара

Вардзиа

Кандован

Учисар

Ортахисар