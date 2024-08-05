Кулинарные странности: готовим пиццу в чашке и в стеклянной банке

Пицца в чашке за минуту и оригинальная пицца из стеклянной банки
Горячая пицца с аппетитной корочкой – блюдо не только до жути вкусное, но и одно из самых популярных в мире. А ещё круг из теста – безграничное поле для творчества. Уже существуют тысячи вариантов приготовления любимой еды Черепашек-ниндзя, а ценители пиццы всё продолжают придумывать новые.
Если вы хотите удивить домашних или гостей чем-то действительно необычным, у вас нет времени заморачиваться с готовкой, или вы - студент, попробуйте один из этих вариантов ну очень ленивой пиццы. Едоки оценят. Как минимум, оригинальность идеи.
Вариант 1: пицца за минуту
Пицца в чашке за минуту
Когда нет времени или одолевает лень космического масштаба – значит, пришла пора секретного оружия: пиццы в чашке.
Ингредиенты:
•4 столовых ложки муки;
•1/8 чайной ложки пекарского порошка;
•1/16 чайной ложки соды;
•1/8 чайной ложки соды;
•3 столовой ложки молока;
•1 столовая ложка растительного масла;
•2 столовой ложки твёрдого сыра;
•Сосиски, пепперони или охотничьи колбаски;
•Приправа и соус по вкусу
Шаг 1: возьмите кружку, пригодную для микроволновки, смажьте её изнутри растительным маслом и немного присыпьте мукой.
Пицца в чашке за минуту
Шаг 2: смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль, приправы, молоко и масло вместе, пока тесто не станет однородным.
Пицца в чашке за минуту и оригинальная пицца из стеклянной банки
Шаг 3: натрите сыр и порежьте колбаски. Добавьте начинку прямо в тесто и смешайте с ним.
Пицца в чашке за минуту
Шаг 4: положите несколько кусочков мясной начинки сверху и присыпьте тёртым сыром.
Пицца в чашке за минуту
Шаг 5: готовить в микроволновке в течение минуты. Подавать «кружку» горячей с любимым соусом или кетчупом.
Пицца в чашке за минуту
Пицца в чашке за минуту
Вариант 2, для оригиналов: пицца в стеклянной банке
Оригинальная пицца из стеклянной банки
Думаете, стеклянные банки годятся только для помидоров с огурцами и прочей консервации? Нет, в них ещё и пиццу испечь можно.
Ингредиенты:
•Готовое тесто для пиццы;
•Томатный соус или кетчуп;
•Сыр;
•Мясо, овощи и любой вариант начинки по вкусу.
Шаг 1: положите немного теста на дно бутылки и отправляйте её на 15-20 минут в разогретую духовку.
Оригинальная пицца из стеклянной банки
Шаг 2: по истечении времени достаньте бутылку и добавьте все ингредиенты для начинки слоями, не смешивая их между собой. Сверху можно «закрыть» пиццу ещё одним тонким слоем теста. Возвращаем посуду в духовку еще на 15 минут.
Оригинальная пицца из стеклянной банки
Шаг 3: наслаждаемся своим странным шедевром и не забываем его сфотографировать.
Оригинальная пицца из стеклянной банки
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