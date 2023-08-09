Внешне, это старенький Volkswagen Crafter, но внутри скрывается настоящий Дворец

Потрясающий автомобиль, который стал кое-чем еще.
Хороший автомобиль всегда может стать лучше, особенно если за дело берутся мастера своего дела. Однако иногда, автомобиль можно переделать и вовсе во что-то другое, новое и абсолютно невероятное! Именно так случилось с этим старым Volkswagen Crafter.
Volkswagen Crafter.
Микроавтобус Volkswagen Crafter вышедший на автомобильный рынок в далеком 2006 году, неплохая немецкая машина. И достаточно перспективная для того, чтобы усилиями творческого коллектива превратиться в комфортабельный дом на колесах. Именно этим и занялась немецкая компания Westfalia, которая уже не первый раз переоборудует творения марки Volkswagen в то, на чем можно не только ездить, но и в то, в чем можно жить.
Места хватит всем.
Volkswagen Crafter.
Переделанный автомобиль получился действительно интересным и насыщенным, в вопросе внутреннего оснащения. Назвали его - Sven Hedin. Внешне, это все тот же Volkswagen Crafter последней модели, но стоит заглянуть внутрь и становится понятно, что у ребят из Westfalia получилось сделать действительно универсальный автомобиль для путешествий.
Спальное место.
Много отличных решений.
Что только нет в новинке! Здесь есть туалет и компактный умывальник, есть небольшая кухня с газовой плитой, есть раскладной столик и поворачивающиеся на 360 градусов сиденья. Удобнейшее спальное место, которое может быть полностью убрано, множество полок и ящиков, специальные отделения для газовых баллонов, аккумуляторов и несколько баков воды на 70 литров. В машине также есть центральный водный резервуар еще на 100 литров. Имеется и двухрежимная холодильная система, для хранения продуктов питания.
Ванная комната.
Ездит Sven Hedin на 2-литровом TDI Volkswagen мощностью 101 лошадиная сила, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. У машины передний привод. Есть модели и с более мощным двигателем, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Багажника более, чем достаточно.
Выглядит потрясающе.
Среди прочих благ в новинке имеется LED освещение с возможностью управления со смартфона, TFT-дисплей, Bluetooth и возможность дистанционной блокировки всего фургона хозяином. Внутри автомобиля есть информационно-развлекательный центр с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.
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