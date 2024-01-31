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Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Будущее уже наступило. Именно такая мысль приходит при взгляде на фантастические интерьеры нового книжного магазина в китайском городе Сучжоу. Тут вы найдете «Пещеру светлячков» и яркий «Зал радуги». Здешний дизайн еще более фантастический, чем сюжеты продающихся в магазине книг.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Помещение разделено на четыре зоны, оформленные в разных стилях.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Стены зала с недавно поступившими книгами под названием «Хрустальный дворец» выложены стеклянными кирпичами, а полки сделаны из прозрачного акрила. Дизайн задуман таким образом, чтобы привлекать к книгам-новинкам максимальное внимание.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Следующий зал, который называется «Пещера светлячков», представляет собой темный туннель с висящими светящимися оптическими волокнами.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

В мерцающем зале выставлены бестселлеры.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Затем посетители магазина попадают в читальный зал «Долина радуг» — открытое пространство, выполненное в виде «абстрактного пейзажа» всех цветов радуги.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Для тех, кто хотел бы почитать не на виду у всех, в зале есть множество ниш и укромных уголков.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Секция детских книг напоминает сказочный город под звездным небом.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Пространство предназначено для того, чтобы дети могли взаимодействовать не только с книгами, но и друг с другом.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Помещение для маленьких читателей носит название «Детский замок». Как, наверное, уютно и приятно листать новую, вкусно пахнущую книгу с картинками, сидя в таком белоснежном вигваме.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

С древних времен город Сучжоу считается местом, где собираются образованные и талантливые люди и девушки-красавицы.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Сегодня Сучжоу часто называют городом с книжным ароматом, поскольку там уже 11 раз подряд проводился фестиваль чтения.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Новый книжный в Сучжоу стал просто идеальным местом для любителей инстаграма.

Невероятный интерьер книжного магазина в Китае

Разработкой дизайна удивительного книжного магазина занималась компания китайского архитектора и дизайнера Ю Тина (Yu Ting) Wutopia Lab.

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