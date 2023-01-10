Почему бисер называли слезами молодых красавиц, а изделия из него ценили на вес золота

Об этом необычном материале известно еще с древних времен. По легенде – это слезы красивых девушек, которых приковал злой дух Дэв к скале. В старину этот материал часто называли жемчужное стекло. На самом деле речь идет о бисере – стеклянные бусины размером 0,5-2 мм со сквозным отверстием. Мировые компании по производству бисера расположены в Чехии и Японии. В наше время его используют для создания украшений, предметов интерьера, деталей одежды и так далее. Это уникальные изделия, которые привлекают своей красотой и роскошью.
Стекло или жемчуг
Слезы молодых девушек превращались в бисер.
Бисер – это стеклянные бусины размером 0,5-2 мм с отверстием для нитки (лески, проволоки) внутри. Известно, что в Средней Азии издавна существовала легенда о бисере. Злой дух Дэв часто похищал молодых и красивых девушек. Он пытался уговорить их отдать ему душу и молодость, но те не шли на уступки. Тогда в порыве злости Дэв приковывал девушек к скале. Злой дух любовался их красотой, а девушки плакали от горя и безысходности. Падая с большой высоты, слезы красавиц застывали в причудливые маленькие стекляшки. Люди, находившие в этом месте «застывшие слезы пленниц», назвали их бисером.
Первый бисер был из стекла, причем его делали в Древнем Египте.
Известно, что при раскопках на Фивах в Египте был найден бисер. Возраст этой находки – около 4 тыс. лет. Это были стеклянные бусины, практически не похожие на тот бисер, который используют в наше время. Их размер достигал 4 см, напоминая капли. Интересно, что о бисере упоминается также в одном из текстов Евангелие. В тексте от Матфея его называли жемчугом. В Древней Руси мастерицы тоже называли бисер жемчугом. В Древнем Китае - «гончу», где чу – это жемчуг. История гласит, что слово «бисер» произошло от арабского «бусер (бусра)» и означает «фальшивый жемчуг».
По легенде, стекло случайно нашли финикийские торговцы. / Фото:photocentra.ru
Хотя бисер и называли жемчугом в старину, но таковым он не был. В основном его изготовляли из стекла. Существовала даже легенда о появлении стекла на Земле. Торговцы из древнего семитского города Финикии двигались из Африки. Они везли большой груз соды. Ближе к ночи торговцы решили сделать привал. Развели огонь, а котлы установили на кусках соды. Трапеза была закончена, а костер и дальше продолжал согревать их в холодную ночь. Каково же было их удивление, когда утром в углях они увидели несколько твердых слитков, но прозрачных, как чистая вода. Так было случайно найдено стекло. Согласно историческим фактам, именно египтян считали непревзойденными мастерами по стеклу и изделий из него.
Венецианские секреты бисера и методика изготовления стекла
При производстве бисера сначала делали полые трубочки.
Стекольное производство активно развивалось в древние времена. Однако после падения Рима и Константинополя центр был перенесен в Венецию. Красивые и качественные изделия здесь начали изготовлять с XIII века. Венеция заманивала жителей к себе на работу, предложив выгодные условия. Чтобы сохранить все это на должном уровне, здесь были приняты законы, благодаря которым любой, кто вывез технологии производства стекла и бисера, считался преступником и мог подвергнуться серьезному наказанию.
Качество бисера напрямую зависело от метода изготовления и качества стекла. Он мог быть как прозрачным, так и цветным. В старину бисер изготавливали несколькими методами. Смешивали соду, песок, мел и известь и в тиглях варили стекло. Поскольку температура плавки была средней, то масса оставалась вязкой и напоминала тесто. Дальше в ход шел металлический прутик, благодаря которому можно было вытянуть тонкую нить. Чем мягче и эластичней была масса, а также чем быстрее мастер вытягивал ее, тем тоньше и качественнее был бисер. Затем нить нужно было нанизать на тонкий стержень из меди и дать остыть. Финальная стадия – это шлифовка бусин.
Венецианский бисер славился своим высоким качеством.
Существовал еще один способ изготовления бисера через металлическую трубочку, выдувая из небольшого количества расплавленного стекла. Получали пустотелую трубочку, которую разрезали ножницами и отшлифовывали в крутящемся барабане. Потом сильно нагревали, добиваясь округления бисера. Затем полученные бусины промывали и высушивали. Наверное, благодаря таким жестким мерам и деловой хватке Венеция была какое-то время единственным в мире импортером бисера и бус из стекла. Самым дорогим и популярным был бисер размером 0,5 мм с блестящим отливом. Его использовали мастерицы для отделки одежды богатых и высокопоставленных людей.
Бисерные узоры по-японски или по-чешски
Основная часть мастеров по изготовлению стекла находилась на острове Мурано в Венеции. Несмотря на такие жесткие законы, секретные технологии все равно исчезали вместе с пропавшими мастерами. Имея на руках такую ценную информацию, уже с XVI века в Англии, Франции, Испании и других странах строили стекольные заводы. Но до качественных венецианских стеклянных изделий им было далеко.
Известно и об Усть-Рудицкой фабрике (1752 год), которая была организована и построена под руководством Ломоносова. Там производили не только бисер, но также стеклярус и пронизки. В России бисер завоевал небывалую популярность, поэтому было престижным открывать стекольные заводы. Продукция фабрики была востребована, но после кончины Ломоносова ее вскоре закрыли.
Чешский и японский бисер – самый известный в мире.
В России бисероплетение называли низанием. Еще в Древней Руси девушки осваивали это мастерство. Такие изделия высоко ценились, при этом можно было даже неплохо заработать. Также бисероплетением активно занимались монашки. Они часто расшивали иконы с ликами святых. Известно, что поклонником бисера был русский граф Тарановский. У него были стулья и кресла, вышитые узорами из этого материала. В 20-х годах XX века на пике популярности были платья с бисерной бахромой. Больших высот достигла Богемия в Чехии. В наше время множество компаний занимаются производством стеклянных бусин. А вот полным монополистом бисера является чешский бренд Preciosa Ornela. Здесь представлен широкий ассортимент разнообразного бисера, но по вполне доступным ценам.
Изделия из бисера компаний Miyuki и Preciosa просто завораживают.
После 1949 года новым центром производства бисера стала Япония. Лидерами по бисеру оказались две японские компании Miyuki и TOHO. Ассортимент предлагаемой продукции был очень велик. Здесь не только можно было найти разнообразие цветовых оттенков, размеров, но и весь бисер был высокого качества. Японский бисер до сих пор считается высококачественным, имея хорошую устойчивость к факторам внешней среды и ровную поверхность. Хотя японский бисер имеет один существенный недостаток – это высокая цена, которая вполне оправдана высоким качеством.
Эксклюзивные работы из бисера мастеров современности
В наше время бисер используют не только для изготовления украшений, но и в интерьере. Он украшает одежду, диктуя модные тенденции миру. Работать с бисером непросто, поскольку нужно иметь художественные навыки и терпение. Как правило, такие изделия дорого стоят. Ведь это ручная работа, которая сейчас стала оцениваться очень высоко.
Изделия из бисера выглядят роскошно и стоят дорого, ведь это ручная работа.
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