Почему бисер называли слезами молодых красавиц, а изделия из него ценили на вес золота

Стекло или жемчуг

Слезы молодых девушек превращались в бисер.

Первый бисер был из стекла, причем его делали в Древнем Египте.

По легенде, стекло случайно нашли финикийские торговцы. / Фото:photocentra.ru

Венецианские секреты бисера и методика изготовления стекла

При производстве бисера сначала делали полые трубочки.

Венецианский бисер славился своим высоким качеством.

Бисерные узоры по-японски или по-чешски

Чешский и японский бисер – самый известный в мире.

Изделия из бисера компаний Miyuki и Preciosa просто завораживают.

Эксклюзивные работы из бисера мастеров современности

Изделия из бисера выглядят роскошно и стоят дорого, ведь это ручная работа.