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Почему бисер называли слезами молодых красавиц, а изделия из него ценили на вес золота


Почему бисер называли слезами молодых красавиц, а изделия из него ценили на вес золота


Об этом необычном материале известно еще с древних времен. По легенде – это слезы красивых девушек, которых приковал злой дух Дэв к скале. В старину этот материал часто называли жемчужное стекло. На самом деле речь идет о бисере – стеклянные бусины размером 0,5-2 мм со сквозным отверстием. Мировые компании по производству бисера расположены в Чехии и Японии. В наше время его используют для создания украшений, предметов интерьера, деталей одежды и так далее. Это уникальные изделия, которые привлекают своей красотой и роскошью.

Стекло или жемчуг


Слезы молодых девушек превращались в бисер.

Слезы молодых девушек превращались в бисер.


Бисер – это стеклянные бусины размером 0,5-2 мм с отверстием для нитки (лески, проволоки) внутри. Известно, что в Средней Азии издавна существовала легенда о бисере. Злой дух Дэв часто похищал молодых и красивых девушек. Он пытался уговорить их отдать ему душу и молодость, но те не шли на уступки. Тогда в порыве злости Дэв приковывал девушек к скале. Злой дух любовался их красотой, а девушки плакали от горя и безысходности. Падая с большой высоты, слезы красавиц застывали в причудливые маленькие стекляшки. Люди, находившие в этом месте «застывшие слезы пленниц», назвали их бисером.
Первый бисер был из стекла, причем его делали в Древнем Египте.

Первый бисер был из стекла, причем его делали в Древнем Египте.

Известно, что при раскопках на Фивах в Египте был найден бисер. Возраст этой находки – около 4 тыс. лет. Это были стеклянные бусины, практически не похожие на тот бисер, который используют в наше время. Их размер достигал 4 см, напоминая капли. Интересно, что о бисере упоминается также в одном из текстов Евангелие. В тексте от Матфея его называли жемчугом. В Древней Руси мастерицы тоже называли бисер жемчугом. В Древнем Китае - «гончу», где чу – это жемчуг. История гласит, что слово «бисер» произошло от арабского «бусер (бусра)» и означает «фальшивый жемчуг».
По легенде, стекло случайно нашли финикийские торговцы. / Фото:photocentra.ru

По легенде, стекло случайно нашли финикийские торговцы. / Фото:photocentra.ru

Хотя бисер и называли жемчугом в старину, но таковым он не был. В основном его изготовляли из стекла. Существовала даже легенда о появлении стекла на Земле. Торговцы из древнего семитского города Финикии двигались из Африки. Они везли большой груз соды. Ближе к ночи торговцы решили сделать привал. Развели огонь, а котлы установили на кусках соды. Трапеза была закончена, а костер и дальше продолжал согревать их в холодную ночь. Каково же было их удивление, когда утром в углях они увидели несколько твердых слитков, но прозрачных, как чистая вода. Так было случайно найдено стекло. Согласно историческим фактам, именно египтян считали непревзойденными мастерами по стеклу и изделий из него.

Венецианские секреты бисера и методика изготовления стекла


При производстве бисера сначала делали полые трубочки.

При производстве бисера сначала делали полые трубочки.

Стекольное производство активно развивалось в древние времена. Однако после падения Рима и Константинополя центр был перенесен в Венецию. Красивые и качественные изделия здесь начали изготовлять с XIII века. Венеция заманивала жителей к себе на работу, предложив выгодные условия. Чтобы сохранить все это на должном уровне, здесь были приняты законы, благодаря которым любой, кто вывез технологии производства стекла и бисера, считался преступником и мог подвергнуться серьезному наказанию.

Качество бисера напрямую зависело от метода изготовления и качества стекла. Он мог быть как прозрачным, так и цветным. В старину бисер изготавливали несколькими методами. Смешивали соду, песок, мел и известь и в тиглях варили стекло. Поскольку температура плавки была средней, то масса оставалась вязкой и напоминала тесто. Дальше в ход шел металлический прутик, благодаря которому можно было вытянуть тонкую нить. Чем мягче и эластичней была масса, а также чем быстрее мастер вытягивал ее, тем тоньше и качественнее был бисер. Затем нить нужно было нанизать на тонкий стержень из меди и дать остыть. Финальная стадия – это шлифовка бусин.
Венецианский бисер славился своим высоким качеством.

Венецианский бисер славился своим высоким качеством.

Существовал еще один способ изготовления бисера через металлическую трубочку, выдувая из небольшого количества расплавленного стекла. Получали пустотелую трубочку, которую разрезали ножницами и отшлифовывали в крутящемся барабане. Потом сильно нагревали, добиваясь округления бисера. Затем полученные бусины промывали и высушивали. Наверное, благодаря таким жестким мерам и деловой хватке Венеция была какое-то время единственным в мире импортером бисера и бус из стекла. Самым дорогим и популярным был бисер размером 0,5 мм с блестящим отливом. Его использовали мастерицы для отделки одежды богатых и высокопоставленных людей.

Бисерные узоры по-японски или по-чешски


Основная часть мастеров по изготовлению стекла находилась на острове Мурано в Венеции. Несмотря на такие жесткие законы, секретные технологии все равно исчезали вместе с пропавшими мастерами. Имея на руках такую ценную информацию, уже с XVI века в Англии, Франции, Испании и других странах строили стекольные заводы. Но до качественных венецианских стеклянных изделий им было далеко.

Известно и об Усть-Рудицкой фабрике (1752 год), которая была организована и построена под руководством Ломоносова. Там производили не только бисер, но также стеклярус и пронизки. В России бисер завоевал небывалую популярность, поэтому было престижным открывать стекольные заводы. Продукция фабрики была востребована, но после кончины Ломоносова ее вскоре закрыли.
Чешский и японский бисер – самый известный в мире.

Чешский и японский бисер – самый известный в мире.

В России бисероплетение называли низанием. Еще в Древней Руси девушки осваивали это мастерство. Такие изделия высоко ценились, при этом можно было даже неплохо заработать. Также бисероплетением активно занимались монашки. Они часто расшивали иконы с ликами святых. Известно, что поклонником бисера был русский граф Тарановский. У него были стулья и кресла, вышитые узорами из этого материала. В 20-х годах XX века на пике популярности были платья с бисерной бахромой. Больших высот достигла Богемия в Чехии. В наше время множество компаний занимаются производством стеклянных бусин. А вот полным монополистом бисера является чешский бренд Preciosa Ornela. Здесь представлен широкий ассортимент разнообразного бисера, но по вполне доступным ценам.
Изделия из бисера компаний Miyuki и Preciosa просто завораживают.

Изделия из бисера компаний Miyuki и Preciosa просто завораживают.

После 1949 года новым центром производства бисера стала Япония. Лидерами по бисеру оказались две японские компании Miyuki и TOHO. Ассортимент предлагаемой продукции был очень велик. Здесь не только можно было найти разнообразие цветовых оттенков, размеров, но и весь бисер был высокого качества. Японский бисер до сих пор считается высококачественным, имея хорошую устойчивость к факторам внешней среды и ровную поверхность. Хотя японский бисер имеет один существенный недостаток – это высокая цена, которая вполне оправдана высоким качеством.

Эксклюзивные работы из бисера мастеров современности


В наше время бисер используют не только для изготовления украшений, но и в интерьере. Он украшает одежду, диктуя модные тенденции миру. Работать с бисером непросто, поскольку нужно иметь художественные навыки и терпение. Как правило, такие изделия дорого стоят. Ведь это ручная работа, которая сейчас стала оцениваться очень высоко.
Изделия из бисера выглядят роскошно и стоят дорого, ведь это ручная работа.

Изделия из бисера выглядят роскошно и стоят дорого, ведь это ручная работа.

 

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