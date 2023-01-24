Гости на пороге: 7 блюд, которые можно приготовить за 15 минут и не ударить в грязь лицом

Список продуктов

В холодильнике должен лежать определенный набор продуктов. / Фото: edinstvennaya.ua

Блюдо 1: Трубочки из лаваша с сыром

Трубочки в яичном кляре, поджаренные на сковороде. / Фото: cookpad-russia.ru

Блюдо 2: Канапе

Канапе могут быть фруктовыми или более сытными, с колбасой

Блюдо 3: Горячие бутерброды или брускетты

Для бутербродов и брускетт можно выбрать разную начинку

Блюдо 4: Фриттата

Пышный омлет с начинкой. / Фото: pinterest.com

Блюдо 5: Спагетти

Спагетти с соусом болоньезе. / Фото: attuale.ru

Блюдо 6: Оладьи

Оладьи с начинкой из черники и шоколада

Блюдо 7: Брауни в микроволновке

Брауни можно подавать как горячим, так и холодным. / Фото: womanel.com