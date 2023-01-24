Гости на пороге: 7 блюд, которые можно приготовить за 15 минут и не ударить в грязь лицом

Далеко не всегда встречи с друзьями и родственниками получается запланировать. Иногда в 8 вечера приходит смс: «Будем через 15 минут», и приходится суматошно носиться по кухне, перебирать продукты в холодильнике и думать, чем накормить гостей. Novate.ru знакома эта ситуация, поэтому мы предлагаем список блюд, которые можно быстро приготовить из того, что есть на кухне.
Список продуктов
В холодильнике должен лежать определенный набор продуктов. / Фото: edinstvennaya.ua
Для начала предлагаем перечень продуктов, которые очень выручают в случаях, когда нужно приготовить что-то на скорую руку:
• хлеб (из свежего можно сделать бутерброды, а из вчерашнего – тосты или гренки);
• лаваш (с ним получаются прекрасные рулеты, нужно только выбрать правильную начинку);
• молочные и кисломолочные продукты (кефир, молоко, сметана, йогурт понадобятся для выпечки и в качестве заправки для салатов);
• яйца (обязательный компонент для кляра, десертов и омлета);
• мука (кексы, сырники, блины – список можно продолжать бесконечно);
• спагетти (достаточно приготовить к ним вкусный соус, и вот уже гости сытые и довольные);
• рыбные консервы (могут стать ингредиентами салатов или начинкой для сэндвичей);
• сыр (идеально подходит для 90% блюд, начиная с горячий бутербродов и заканчивая мини-пиццей);
• консервированные помидоры (хранятся намного дольше свежих, могут стать пикантной закуской или альтернативой свежим томатам, например, в сальсе);
• филе курицы или индейки (готовится максимум 15 минут, хоть в духовке, хоть на гриле, хоть на сковороде);
• специи (без них не получится довести до вкуса ни одно блюдо).
А теперь переходим непосредственно к быстрым рецептам.
Блюдо 1: Трубочки из лаваша с сыром
Трубочки в яичном кляре, поджаренные на сковороде. / Фото: cookpad-russia.ru
Для его приготовления вам понадобятся два тонких лаваша, четыре яйца, 200 граммов твердого сыра, пучок петрушки, пучок укропа, три столовые ложки сметаны или майонеза, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу.
Для начала поставьте три яйца на плиту вариться. В это время натрите сыр на терке, измельчите зелень, нарежьте лаваш на широкие полосы. Когда яйца будут готовы, остудите их под холодной водой, очистите от скорлупы и разомните вилкой. Смешайте белок и желток с сыром и зеленью, добавьте сметану или майонез, любимые специи и хорошо перемешайте. Выложите полученную смесь на лаваш и сверните трубочки. Далее взбейте яйцо, обмокните в нем трубочки и обжарьте на сковороде с растительным маслом до появления золотистой корочки.
Блюдо 2: Канапе
Канапе могут быть фруктовыми или более сытными, с колбасой
Одна из традиционных закусок на праздничном столе. Особенно популярны канапе на фуршете, так как их удобно кушать руками, без столовых приборов. Блюдо выглядит празднично, легко готовится, а в качестве ингредиентов могут выступать практически любые продукты – главное, выбрать правильное сочетание.
Использовать можно сыр, колбасу, оливки, соленую рыбу, курицу, любые овощи. В качестве основы отлично подойдет подсушенный хлеб, долька картофеля или огурца. Очень популярные фруктовые канапе, в которые при желании можно добавить сыр. Когда нужные компоненты будут выбраны, следует нанизать три-четыре ингредиента на шпажку или зубочистку и украсить зеленью.
Блюдо 3: Горячие бутерброды или брускетты
Для бутербродов и брускетт можно выбрать разную начинку
Если вы точно знаете, что накормить одними канапе гостей не получится, прибегайте к более тяжелой артиллерии, например, горячим бутербродам. Самые простые и любимые всеми – с сыром. А если хотите чего-то более оригинального, со средиземноморским колоритом, можете приготовить брускетты.
Для воплощения в жизнь самого простого рецепта, вам понадобится хлеб, сыр, оливковое масло, помидоры, зелень, чеснок и оливки. На первом этапе нужно сбрызнуть хлеб оливковым масло и отправить на пять минут в духовку (лучше запекать на решетке). Когда кусочки немного поджарятся, выложите на них мелко порезанные помидоры с зеленью и чесноком, добавьте специи и украсьте оливками.
Если эта начинка кажется вам слишком простой, предлагаем еще два варианта:
• измельчите два помидора, один зеленый перец чили, две луковицы и протушите их на сковороде, пока овощи не станут мягкими. Долее добавьте 200 граммов порезанного куриного филе, любимые специи и обжаривайте до готовности. Начинку выложите на подсушенный хлеб и подавайте к столу;
• в глубокой миске смешайте три столовые ложки оливкового масла, две столовые ложки уксуса, измельченный пучок укропа, соль и перец. Далее нарежьте два огурца тонкими ломтиками и отправьте в миску с маринадом. Пока овощ буде мариноваться, мелко нарежьте красный лук, обдайте кипятком и смешайте с филе селедки, нарезанного мелкими кубиками. Далее выложите на подсушенный хлеб огурцы, селедку с луком и полейте оставшимся маринадом.
Блюдо 4: Фриттата
Пышный омлет с начинкой. / Фото: pinterest.com
Под этим блюдом в Италии подразумевают пышный омлет с разнообразными начинками. Мы предлагаем приготовить фритатту из следующих ингредиентов: три целых яйца, 250 граммов томатов (лучше черри), три яичных белка, 200 граммов обезжиренного творога, пять ложек 10%-ной сметаны, два зубчика чеснока, растительное масло и зелень по вкусу.
Для начала разогрейте духовку до 200 градусов, положите на дно формы для выпекания пергаментную бумагу и смажьте ее растительным маслом. Далее выложите в форму помидоры и поставьте запекаться на 10 минут, уменьшив температуру в духовке до 170 градусов. Взбейте венчиком или миксером яйца, добавьте творог, сметану, зелень и чеснок. Отдельно взбейте белки, чтобы получилась воздушная масса, и аккуратно выложите в миску к другим ингредиентам. Хорошо все перемешайте, вылейте яичную смесь на помидоры и равномерно распределите по форме. Выпекать фритатту нужно 25-30 минут. Если времени не так много, приготовьте ее на сковороде под крышкой.
Блюдо 5: Спагетти
Спагетти с соусом болоньезе. / Фото: attuale.ru
Если гости требуют основательного ужина, а в кухонном шкафу нашлись спагетти или лапша, значит, вечер спасен. Самое главное, приготовить к пасте вкусный соус, которые сдает ее вкус незабываемым. Самыми популярными являются болоньезе с фаршем и томатами, а также неаполитана с помидорами и базиликом.
А тем хозяйкам, которые стремятся удивить своих друзей, предлагаем приготовить а-ля карбонару. Для этого вам понадобятся макаронные изделия, а для соуса – три яйца (одно целое и два желтка), бекон, твердый сыр, соль, перец. Яйца нужно взбить венчиком до появления пышной пены, добавить перец, сыр и хорошо перемешать. Бекон следует обжарить на сковороде, чтобы он стал немного хрустящим. Когда паста будет сварена, добавьте ее к бекону. Через несколько минут выключите огонь и влейте соус. Пусть блюдо постоит на плите пару минут, а потом можете подавать к столу.
Блюдо 6: Оладьи
Оладьи с начинкой из черники и шоколада
Если гости говорят, что зайдут на чай, значит, самое время подумать, какой десерт можно приготовить за 15 минут. Первое блюдо, которое приходит в голову – это оладьи. Их можно подавать со сметаной, медом, вареньем или джемом. Конечно, у каждой хозяйки в копилке наверняка есть проверенный рецепт, однако мы предлагаем свой – оладьи с припеком.
Вбейте в глубокую миску одно яйцо, добавьте щепотку соли, две столовых ложки сахара и взбейте блендером. Далее влейте 500 мл кефира, одну чайную ложку майонеза, всыпьте половину чайной ложки соды и хорошо перемешайте. Муку добавляйте отдельными порциями, пока консистенция теста не будет напоминать жидкую сметану.
В качестве начинки могут выступать тонкие яблочные дольки, повидло, кружочки ананаса, кусочки шоколада или ягоды (клюква, вишня, черника). На разогретую с маслом сковороду нужно ложкой выложить тесто, добавить одну и представленных выше начинок и обжарить оладьи с каждой стороны до золотистого цвета.
Блюдо 7: Брауни в микроволновке
Брауни можно подавать как горячим, так и холодным. / Фото: womanel.com
Потрясающе вкусное шоколадное пирожное готовится буквально десять минут. И духовка не нужна. Итак, подготовьте 170 граммов темного шоколада, 150 граммов сливочного масла, 100 граммов муки, 100 граммов сахара, три яйца, щепотку соли и половину чайной ложки разрыхлителя.
Для начала растопите сливочное масло в микроволновке, затем добавьте к нему кусочки шоколада и дайте расплавиться. Добавьте сахар и перемешайте массу до однородного состояния. Когда масса немного остынет, добавьте яйца, муку с солью и разрыхлителем. Хорошо перемешайте ингредиенты – масса должна получится текучей. Перелейте в форму, смазанную сливочным маслом и поставьте в микроволновку, установив мощность 750. Время выпечки будет составлять 5-6 минут. Готовому брауни можно дать остыть, а можно подать горячим с шариком мороженого.
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