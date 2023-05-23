Макромир Дэвида Джобэка

31-летний фотограф Дэвид Джобэк из Праги был очарован насекомыми еще в далеком детстве. Сегодня посмотрим несколько его красивых макро-фотографий с насекомыми, пауками и другими «инопланетными» созданиями.







Насекомые являются самым многочисленным классом живых существ на Земле, занимающим всевозможные экологические ниши.











Оценка числа только описанных видов насекомых варьируется от примерно 720 тыс. до более чем 1 млн видов.







Пауки относятся к отряду членистоногих. Пауки — облигатные хищники, питаются прежде всего насекомыми или мелкими животными.







Ежегодно учёные описывают не менее 7 000 новых видов насекомых.







Слово насекомое впервые упоминается в памятниках русского языка в XVIII веке, в словарях фиксируется с 1731 года.







Жуки являются крупнейшей группой среди насекомых и живых существ в целом — в отряде насчитывается более 360 000 видов, что составляет 40 % от всех известных видов насекомых.







Насекомые — это наземные членистоногие, у которых тело явно разделено на голову, грудь и брюшко, а основные, служащие для передвижения, конечности находятся в числе 3 пар на грудном отделе.







Настоящий инопланетянин:







Размеры насекомых очень различные, и некоторые из них являются настоящими гигантами. Наиболее крупный экземпляр был обнаружен в 1989 году в лесах острова Калимантан и его длина составляет 357 мм, а с вытянутыми конечностями — 567 мм.







Напился крови:







Многие виды ловят добычу при помощи паутины. Поймав добычу, паук убивает её ядом и впрыскивает в неё пищеварительные соки. По истечении некоторого времени (обычно нескольких часов) паук высасывает образовавшийся питательный раствор.







Зрение играет большую роль в жизни насекомых. Особенности зрения насекомых обусловлено фасеточным строением глаз. Насекомые близоруки — область точного зрения у них не превышает 1—2 см. Они отлично видят движение и цвет, в том числе ультрафиолет.







Большинство видов пауков кусают людей лишь в случае обороны и лишь несколько видов могут причинить больший вред, чем комар или пчела. По некоторым данным, укус крупного крестовика не менее болезненен, чем ужаление скорпиона. Лишь некоторые пауки смертельно опасны для человека.







Автор фотографий:







Насекомые составляют около 90 % всех животных на Земле, по разным оценкам в современной фауне от 2 до 10 млн видов насекомых. Более 80 % растений опыляются насекомыми, и можно с уверенностью сказать, что цветок — результат совместной эволюции растений и насекомых.



















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