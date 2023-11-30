6 популярных завтраков, которые наивно считают полезными

Какие продукты не следует есть натощак.
Сытный и полезный завтрак – залог продуктивного дня. И если с первой категорией все предельно ясно, то вопрос полезности продуктов постоянно остается открытым. На днях шведские ученые огласили результаты исследований, в ходе которых установили, какие из продуктов, употребляемых на завтрак, не просто опасны для организма, а увеличивают риск развития рака поджелудочной железы.
Список продуктов, которые традиционно принято считать полезными, достаточно велик. Свежие фрукты и овощи богаты витаминами, йогурты и мюсли, если верить рекламе, - путь к стройности и красоте. Беда лишь в том, что многие из этих продуктов крайне не рекомендуется есть натощак, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
1. Кукурузные хлопья
Кукурузные хлопья на завтрак провоцируют набор массы тела.
Готовые завтраки, которые нужно просто залить молоком или йогуртом, благодаря рекламе уже давно ассоциируются с полезной едой. На самом деле это не более, чем уловка маркетологов: сладкий продукт вызывает скачок уровня сахара в крови, и вскоре возвращается чувство голода. В результате переедания и перекусы на протяжении дня неизбежны, а с ними – и лишние килограммы, от которых будет сложно избавиться.
2. Свежевыжатые соки
Апельсиновый фреш натощак может привести к гастриту.
Сок – источник витаминов, но, конечно же, продукт агрессивный. Употреблять натощак популярные сегодня смузи из цитрусовых соков ни в коем случае не следует, также как и выпивать стакан апельсинового сока. Это чревато гастритом, язвой и развитием пищевой аллергии. Вначале нужно полноценно позавтракать, а уже после можно позволить себе фруктовый салат или стаканчик фреша.
3. Бананы
Бананы увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
О питательных свойствах банана известно так много, что многие ошибочно полагают: этим фруктом можно заменить полноценный завтрак. На самом деле опасность кроется в высоком содержании магния: при регулярном употреблении натощак повышается нагрузка на сердце.
4. Кисломолочные продукты
Кисломолочные бактерии натощак не усваиваются.
Йогурт, кефир, творог – все эти продукты уже давно стали синонимом здорового завтрака. На самом деле пользы будет в разы больше, если употреблять их не на голодный желудок, а в качестве второго завтрака или даже вечером. Все дело в том, что соляная кислота, которая вырабатывается за ночь, расщепляет все молочнокислые бактерии, и польза от таких продуктов, съеденных натощак, сводится к нулю.
5. Помидоры, зелень, огурцы
Помидоры и огурцы могут вызвать изжогу и вздутие.
Овощи – кладезь витаминов, но начинать день с салата – не лучшая идея. Из-за высокого содержания кислот овощи могут провоцировать изжогу, вздутие, а при регулярном употреблении даже могут стать причиной язвы желудка.
6. Яичница с беконом
Жареный бекон может провоцировать рак поджелудочной железы.
И, наконец, самый популярный завтрак – яичница с беконом. Из-за высокой энергетической ценности продуктов такой завтрак может привести к набору лишнего веса. Но есть и еще одна опасность: употребление натощак красного жареного мяса может в дальнейшем провоцировать развитие рака поджелудочной железы. Ученые из Швеции даже установили, что всего 50 грамм бекона на завтрак повышают риск онкозаболеваний на 19%, а 100-граммовая порция – на 40%.
Гораздо более полезной альтернативной завтрака, богатого белками, станут отварные яйца или куриное филе.
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