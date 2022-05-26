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Дома-сферы: удивительные жилища в виде футуристических шаров


Bolwoningen - шарообразные дома в голландском городе Хертогенбос.

Bolwoningen - шарообразные дома в голландском городе Хертогенбос.

В голландском городе Хертогенбос есть целое скопление удивительных шарообразных строений, которые выглядят словно объекты из научно-фантастического фильма. На самом деле каждый из 50 шаров является полноценной квартирой. Несмотря на то, что комплекс был построен 1984 году, он и сегодня прекрасно выписывается в урбанистический ландшафт.

Проект жилого комплекса художника и скульптора Дриса Крейкампа.

Проект жилого комплекса художника и скульптора Дриса Крейкампа.

32 года назад голландский художник и скульптор Дрис Крейкамп (Dries Kreijkamp) разработал проект необычного жилого комплекса под названием Bolwoningen (что переводится как «шар» или «луковица»). 50 жилищ имеют вид футуристических сферических структур, объединенных между собой извилистыми проходами и высокими деревьями.
Сферические жилища в Голландии.

Сферические жилища в Голландии.

Нестандартные жилища стаи частью программы по застройке городского района Maasport. Внутри каждый из шаров выглядит как полноценная квартира. На трех этажах находятся расположены гостиная, компактная кухня, спальная комната и ванная. И. тем не менее, изогнутые стены и окна-иллюминаторы создают иллюзию пребывания в некоем другом измерении. Диаметр жилища составляет 5,5 метров.

Bolwoningen - шарообразные дома в голландском городе Хертогенбос.

Bolwoningen - шарообразные дома в голландском городе Хертогенбос.

Через 30 лет после строительства шарообразный жилой комплекс до сих пор в хорошем состоянии и полностью заселен.
50 футуристических домов.

50 футуристических домов.

 

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Дома-сферы: удивительные жилища в виде футуристических шаров

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Дома-сферы: удивительные жилища в виде футуристических шаровПодписаться на мой Instagram
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