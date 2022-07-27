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17 очаровательных встроенных кроватей для взрослых, детей и подростков


Чудесные спальни с альковами и встроенными кроватями.

Чудесные спальни с альковами и встроенными кроватями.

Сон - это то время, когда человек восстанавливает свои силы, а значит он должен быть максимально комфортным. Удобство сна напрямую зависит от кровати и в новом обзоре были собраны наиболее очаровательные из тех, что появлялись на рынке в последнее время. Вашему вниманию самые разные койки для детей и взрослых.

1. Романтическая атмосфера


Спальня в стиле кантри.

Спальня в стиле кантри.

Двухспальная деревянная кровать в нише у окна, скрытая за плотными льняными шторками - идеальное решение, как для однокомнатной квартиры, так и для спальни, где предполагается несколько зон.

2. Укромный уголок


Детская комната со встроенным спальным местом.

Детская комната со встроенным спальным местом.

Очаровательный интерьер детской с небольшой встроенной кроватью за шторками. Такое спальное место позволит ребенку почувствовать себя в безопасности и подойдет не только для отдыха, но и для веселых забав в дневное время.

3. Рустикальный стиль


Спальня в рустикальном стиле.

Спальня в рустикальном стиле.

Спальня со встроенной кроватью на подиуме, выполненная преимущественно из дерева - фантастическая идея оформления комнаты отдыха в загородном доме.

4. Мотивация


Кровать со ступеньками.

Кровать со ступеньками.

Стильная кровать в нише на подиуме с мотивирующими надписями на ступеньках замечательно впишется, как в комнату подростка, так и в детскую юной принцессы.

5. Отдельные ниши


Кровать и рабочий стол в отдельных нишах.

Кровать и рабочий стол в отдельных нишах.

Великолепный пример зонирования пространства однокомнатной квартиры: раскладной диванчик и рабочий стол, расположенные в отдельных нишах у окон.

6. Уютный шатер


Спальня с альковом.

Спальня с альковом.

Светлая детская спальня с уютной кроваткой в алькове (нише) у окна, которую можно использовать, как уголок для чтения и как полноценное место для сна.

7. Стильный винтаж


Спальня в старинном скандинавском стиле.

Спальня в старинном скандинавском стиле.

Изысканная спальня с двумя кроватями в алькове, оформленном в старинном скандинавском стиле, наверняка, покорит сердца всех любителей необычных винтажных вещичек с историей.

8. Функциональность и комфорт


Современная спальня с кроватью в нише.

Современная спальня с кроватью в нише.

Просторная кровать в нише, приспособленной под функциональную систему хранения. Такое спальное место, несомненно, понравиться людям, ценящим комфорт и функциональность.

9. Кровать-чердак


Интересный дизайн спальни.

Интересный дизайн спальни.

Оригинальный дизайн спальни с кроватью, спрятанной за дверцами импровизированного чердака - чудесное решение для любителей тишины и уединения.

10. Второй этаж


Детская комната с кроватью и домиком в алькове.

Детская комната с кроватью и домиком в алькове.

Небольшой альков с надежной детской кроваткой на верхнем ярусе и забавным игровым домиком на нижнем - прекрасный пример дизайна комнаты, где подрастает мальчик.

 

11. Королевское ложе


Большая кровать в нише.

Большая кровать в нише.

Великолепная кровать в просторной нише, стилизованной легкими белоснежными занавесками, которая впишется, как во взрослую спальню, так и в комнату подростка.

12. Нестандартное решение


Кровать в полукруглой нише.

Кровать в полукруглой нише.

Небольшая кровать в полукруглой нише с изящным балдахином станет настоящей изюминкой любой спальни.

13. Марокканский стиль


Спальня в марокканском стиле.

Спальня в марокканском стиле.

Светлая спальня в марокканском стиле с низкой кроватью, расположенной в просторном алькове у окна.

14. Мультипликационный персонаж


Спальня в стиле Hello Kitty.

Спальня в стиле Hello Kitty.

Спальня с кроватью, расположенной в нише, вырезанной в форме головы Китти, - фантастическая идея для дизайна девичьей комнаты.

15. Белоснежный дизайн


Спальня в скандинавском стиле.

Спальня в скандинавском стиле.

Две небольшие кровати, расположенные в фигурной нише со множеством полочек для хранения всякой всячины.

16. Зона отдыха


Кровать за шторами.

Кровать за шторами.

Совсем необязательно проектировать нишу, если хочется интимности и уединения. Достаточно просто выбрать место для кровати и отгородить его шторами.

17. Мансарда


Спальное место в мансарде.

Спальное место в мансарде.

Небольшое спальное место со встроенной кроватью, обустроенное в мансарде. Стоит обратить внимание, что светлый цвет стен делает скромное помещение свежим и более просторным.

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17 очаровательных встроенных кроватей для взрослых, детей и подростков

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17 очаровательных встроенных кроватей для взрослых, детей и подростковПодписаться на мой Instagram
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