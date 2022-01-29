12 космических фактов о Сатурне - второй по величине планете Солнечной системы

Сатурн...
Сатурн - шестая планета от Солнца и вторая по величине планета Солнечной системы (по параметрам диаметра и массы). А ещё одна самая, пожалуй, узнаваемая планета в Солнечной системе. Причина – кольца. И хотя и другие газовые гиганты имеют планетарную кольцевую систему, ни одна из них по размерам и красоте не может сравниться с кольцами Сатурна.
1. Лед, пыль и камни...
Кольца Сатурна это - лед, пыль и камни...
Вряд ли, не найдешь человека, который не слышал о кольцах Сатурна. Впервые их наблюдал в 1610 году в телескоп Галилео Галилей. Оказывается, вопреки распространенному мнению, кольца Сатурна состоят не из огромных каменных глыб, а из кусочков льда, пыли и камней.
2. 62 спутника
62 спутника Сатурна.
Люди привыкли видеть на ночном небе только один спутник планеты — Луну. У других же планет намного больше спутников: у Юпитера их 67, у Сатурна - 62, у Урана — 27, у Нептуна - 14, а у Марса - 2.
3. Гелий, вода, метан, аммиак
Сатурн это - гелий, вода, метан, аммиак.
Как известно, Сатурн в основном состоит из водорода (с примесями гелия, воды, метана и аммиака). Грубо говоря, если бы Сатурн поместить в воду, то он плавал бы на ее поверхности.
4. Атмосфера Титана
Плотная атмосфера и низкая гравитация.
Самым большим спутником Сатурна является Титан. Атмосфера Титана настолько плотная, а сила притяжения на нем настолько низкая, что люди смогли бы на нем летать, как птицы, хлопая «крыльями», прикрепленными к рукам.
5. От 10 до 90 метров
Кольца Сатурна от 10 до 90 метров толщиной.
Кольца Сатурна очень тонкие. Хотя их диаметр составляет около 250 000 км, их толщина не превышает километра. Большинство колец Сатурна всего 10 - 90 метров толщиной.
6. Один из пяти
Сатурн одна из пяти видимых планет.
Обладая хорошим зрением, с Земли можно увидеть невооруженным глазом 5 планет. К ним относятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.
7. Ледяной вулкан
Ледяной вулкан Энцелада.
Шестым по размеру спутником Сатурна является Энцелад (диаметр 500 км). Во время прохождения космических аппаратов «Вояджер» мимо Сатурна, на поверхности Энцелада обнаружился настоящий ледяной вулкан. Он выбрасывает на высоту сотен километров ледяной пар.
8. Моложе динозавров
Кольца Сатурна моложе динозавров.
Ученые предполагают, что кольца Сатурна моложе, чем динозавры. Они, вероятно, были сформированы всего 100 млн лет назад.
9. Жизнь на Титане
Через 5 - 6 млрд лет на Титане...
Следующий факт также относится к разряду предположений. Через 5 - 6 млрд лет, когда Солнце станет красным гигантом, спутник Сатурна Титан станет достаточно теплым для того, чтобы на нем смогла развиваться жизнь.
10. Поверхностная гравитация
Поверхностная гравитация на Сатурне.
Поверхностная гравитация на Венере, Сатурне, Уране и Нептуне приблизительно одинаковая. Она составляет 15% от земной.
11. Разница в весе
Разница в весе на Земле и Сатурне.
Человек, который весит 68 кг на Земле, на Сатурне весил бы 72 кг. Речь идет о весе не на поверхности (ведь по сути у Сатурна ее нет, это газовый гигант), а о весе примерно на уровне верхнего слоя облаков.
12. Гигантская планета
Сатурн — гигантская планета.
По объему внутри Сатурна уместилось бы 764 Земли. При этом внутри Солнца поместилось бы почти 1600 Сатурнов.
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