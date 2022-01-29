12 космических фактов о Сатурне - второй по величине планете Солнечной системы

Сатурн...

1. Лед, пыль и камни...

Кольца Сатурна это - лед, пыль и камни...

2. 62 спутника

62 спутника Сатурна.

3. Гелий, вода, метан, аммиак

Сатурн это - гелий, вода, метан, аммиак.

4. Атмосфера Титана

Плотная атмосфера и низкая гравитация.

5. От 10 до 90 метров

Кольца Сатурна от 10 до 90 метров толщиной.

6. Один из пяти

Сатурн одна из пяти видимых планет.

7. Ледяной вулкан

Ледяной вулкан Энцелада.

8. Моложе динозавров

Кольца Сатурна моложе динозавров.

9. Жизнь на Титане

Через 5 - 6 млрд лет на Титане...

10. Поверхностная гравитация

Поверхностная гравитация на Сатурне.

11. Разница в весе

Разница в весе на Земле и Сатурне.

12. Гигантская планета

Сатурн — гигантская планета.