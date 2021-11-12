Что нужно знать о воздушных корнях орхидеи

Одной из особенностью орхидей являются воздушные корни. Они растут над землей, то есть распространяются за пределы горшка на поверхности грунта и тянутся в стороны и вверх. По незнанию, некоторые владельцы орхидей могут неправильно обрезать воздушные корни, что приводит к ухудшению состояния орхидеи: она перестаёт цвести и выпускать новые цветоносы. Давайте узнаем, зачем орхидее нужны воздушные корни, как они выглядят в здоровом и в плохом состоянии, а также как и когда их правильно обрезать, чтобы не навредить растению.



Итак, воздушные корни орхидеи нужны по нескольким причинам. Прежде всего, в естественной среде обитания орхидея цепляется воздушными корнями за деревья, подобно лиане. Кроме того, именно с помощью воздушных корней орхидея потребляет питательные вещества из воздуха, солнечного света, углекислого газа. В здоровом состоянии воздушные корни выглядят так, как на фото ниже: длинные, белые, но на концах — зелёного цвета. Именно зелёный кончик корней указывает на то, что влажность в помещении достаточная, а значит, орхидея чувствует себя очень комфортно и может нормально развиваться.



Если же вы наблюдаете картину, как на следующем фото ниже, то это явно говорит о неправильном развитии орхидеи.

Сухие, ломкие и полые внутри воздушные корни — тот самый случай, когда нужно взяться за острые чистые ножницы и обрезать до такого момента, пока не останется только свежая, плотная и зелёная (бело-зелёная) часть корней. Однако если вы обрежете свежие и здоровые корни с зелёным кончиком, это будет равносильно тому, что вы остановите поступление питательных веществ к орхидее, вследствие чего она, скорее всего, перестанет цвести и выпускать новые цветоносы надолго.Если же у вашей орхидеи воздушные корни не сухие, но просто белые, без зелёного кончика, то это также нужно исправить. Отсутствие зелёного конца воздушных корней говорит о том, что в помещении недостаточно влажно. Концами поместите воздушные корни в воду и оставьте, пока вода сама не испарится со временем. Таким образом, вы обеспечите орхидее столь необходимую влажность. Именно благодаря этому небольшому трюку орхидея почувствует себя комфортно и начнёт активно наращивать цветоносы и выпускать цветы!