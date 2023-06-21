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11 бытовых предметов, у которых есть неожиданное применение

Большая часть старшего поколения все еще помнит лайфхаки, с помощью которых обретали вторую жизнь старые или просто ненужные вещи. Использовать бытовые предметы не по прямому назначению — признак не только экономного, но и смекалистого человека. Речь не идет о каких-то простейших трансформациях (сделать из стакана подставку для карандашей может каждый) — нет, сегодня мы расскажем вам кое-что поинтереснее. После этой статьи вы подумаете дважды, стоит ли покупать кока-колу, выбрасывать старую зубную пасту и ходить небритым, если кончилась пена для бритья.

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