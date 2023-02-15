8 домашних кинозалов, созданных креативными владельцами в гаражах и подвалах

Нет ничего лучше в нашем хаотичном мире, чем полное расслабление во время просмотра любимого сериала или погружение в увлекающую атмосфера нового фильма. А если это действо пройдет не на потертом диване в гостиной, а в завораживающей обстановке с соответствующим экраном и различным кинематографическим антуражем, то впечатления будут и вовсе фантастическими. Это в полной мере прочувствовали те, кто решился на создание собственной медиа-комнаты, в которой каждый на свой манер воплотил свои тайные желания и мечты. А что из этой затеи получилось, можно узнать из потрясающих снимков, свидетельствующих о том, как безгранична человеческая фантазия.
1. Сеновал, пикап, попкорн и автомат кока-колы – оригинальный кинотеатр в подвале от многодетной американки (Северная Каролина, США)
Необычный домашний кинотеатр создала многодетная мать в подвале своего дома (Северная Каролина, США). | Фото: myshedplans33.blogspot.com.
При мысли о создании домашнего кинотеатра у большинства людей возникает картинка, что нужно определиться с приобретением соответствующей аппаратуры и обратиться за помощью к специалистам установки аудиовизуальных систем. Но Трейси Стир-Джонсон, мать четверых детей из Северной Каролины (США), пошла по другому пути. Чтобы сделать подарок своему семейству и организовать медиа-комнату в подвале своего дома, ей пришлось сотрудничать с инженером, создающим автомобили для NASCAR, мастером, который может превратить бочку и тачку в машину для попкорна, художником-монументалистом и столяром, обслуживающим …конюшни и амбары.
Хозяйка-фантазерка мечтала сделать особенную зону отдыха: «Я хотела, чтобы пространство соответствовало обустройству сарая, но зрительный зал как будто находился снаружи, в машине, под звездным небом». Такое странное желание повлекло за собой привлечение всех вышеперечисленных специалистов и даже фермеров, которые периодически поставляют свежее сено в тюках для большей натуральности и особенного запаха внутри кинотеатра-сарая.
Природный пейзаж с любимыми питомцами дочерей украшают одну из стен кинотеатра. | Фото: wdg-architecture.com.
Для того чтобы еще больше приблизить атмосферу к сельским реалиям, на одной стене художник создал фреску с бескрайней долиной, по которой гуляют две лошади, оказавшиеся любимицами дочерей хозяйки. В продолжение зеленого луга подобрали лохматый ковер приглушенного зеленого цвета, а вот основные амбарные стены выполнены действительно из необработанной доски, что делает пространство похожим на внутреннюю часть сарая.
Витрины со сладостями, пицца-бар и настоящая кухня помогут приятно провести время в домашнем кинотеатре (Северная Каролина, США).
Конечно же, самым ярким элементом в комнате является бирюзовая копия пикапа Chevy. Первоначально Стир-Джонсон хотела использовать принадлежащий ей грузовик, но поняла, что он слишком ржавый и потрепанный, чтобы организовать комфортный антураж в кинозале. Поэтому она обратилась к человеку, который создает автомобили для NASCAR. Именно он и собрал пикап, имеющий формы оригинального грузовика, добавив несколько настоящих элементов. В качестве главного экспоната владелица пожелала иметь Chevrolet C10 stepside 1968 года выпуска любимого бирюзового цвета. Теперь кинозрители смогут откинуть крышку багажника, лечь на заднее сиденье грузовика и смотреть на «звездное небо» внутреннего дворика над головой, если фильм оказался скучным.
Винтажные предметы, аксессуары и вывески стали достойным украшением интерьера домашнего кинотеатра (Северная Каролина, США). | Фото: i.pinimg.com.
Также в импровизированном кинозале есть свой «пицца-бар», винтажный автомат Coca-Cola, бочка, в которой готовится попкорн, витрина для конфет и различных сладостей и кухня, где можно быстренько приготовить что-нибудь вкусненькое. Помимо этого, присутствуют искусственное стойло для лошадей, настоящий сеновал и куча различных вывесок старых закусочных и даже конюшен, которые удалось приобрести. По словам креативной мамочки, дети с восторгом восприняли ее идею и теперь необычный домашний кинотеатр – самое востребованное место, где семейство проводит вечера, иногда даже устраивает тематические вечеринки для друзей.
2. Домашний кинотеатр в стиле египетских гробниц (Флорида, США)
Домашний кинотеатр в стиле египетских гробниц (Флорида, США). | Фото: expertsamostroy.ru.
Участник форум-сообщества AVS Forum Venomnusss, объединяющий владельцев домашних кинотеатров и энтузиастов, поделился снимками своей невероятной медиа-комнаты, напоминающей египетские гробницы. На создание необычного во всех отношениях кинотеатра у молодого человека ушло полтора года.
Владельцу понадобилось полтора года, чтобы в своем доме создать «древнеегипетскую гробницу» в домашнем кинотеатре (Флорида, США). | Фото: boredpanda.com.
Специфика стиля, диктующего определенные правила, не позволяют делать резких отступлений, поэтому владельцу пришлось заменить настенное покрытие на глиняные панели, на которые нужно было наносить иероглифы со знанием дела. Задача в оформлении усложнялась еще тем, что он решил создавать своеобразную гробницу фараонов, а это значит, что нужно было поддерживать еще и религиозный погребальный культ, ведь именно в них сосредоточивались основные сокровища, монументальные скульптуры, всевозможные архитектурные изыски и великолепные росписи.
3. Типичный гараж становится ярким домашним кинотеатром (Флорида, США)
Этот невероятно крутой домашний кинотеатр когда-то был гаражом (Флорида, США). | Фото: bandgdesign.com.
Жизель Лур из Флориды всегда мечтала иметь уютный домашний кинотеатр, в котором можно было проводить интересно время всей семьей, поэтому упорно уговаривала своего мужа Бретта Шугермана пожертвовать ради этого гаражом. Супруг долго не соглашался, ведь хотел просто пристроить дополнительную комнату, но все же согласился с женой, учитывая, что переоборудование требовало в 2 раза меньше средств и времени.
Диваны в виде шезлонгов стали не только удобным местом для просмотра кинофильмов, но и служат гостевой спальней (Флорида, США). | Фото: houzz.com.
Понадобилось несколько месяцев, чтобы хозяин дома и пара специалистов смогли полностью преобразовать гаражное пространство в уютную комнату, которая теперь служит и кинозалом, и гостевой, и офисом для отца семейства, а иногда и музыкальной комнатой для двух сыновей-подростков, приглашающих сюда своих друзей потусоваться отдельно от родителей.
Любимый домашний пес тоже любит проводить время в преображенном гараже (Флорида, США). | Фото: loveproperty.com.
Главным приоритетом при обустройстве кинозала было создание особой замкнутой атмосферы с соответствующим освещением и акустикой, а также установка диванов-шезлонгов, позволяющих лежа смотреть фильмы или передачи. Благодаря кардинальным преобразованиям гаража даже невероятные картины, украшающие стены, тоже дождались своего звездного часа, учитывая, что их владелец приобрел много лет назад на блошином рынке, но в доме так и не нашлось для них места, поэтому они пылились на чердаке.
5. Мужская берлога из гаража в Эссексе (Великобритания)
Обычный гараж креативный владелец превратил в превосходный домашний кинотеатр (Эссекс, Великобритания).
Полностью оборудованный бар украсит любой вечер, даже если владелец решит посмотреть фильм самостоятельно (Эссекс, Великобритания).
Отдельно стоящий гараж на две машины был превращен в роскошную мужскую берлогу, в которой любит проводить свое время владелец дома. Помимо фантастического кинотеатра с ультрасовременным оборудованием в нем есть еще и развлекательная зона с полностью оформленным баром. Темная, можно даже сказать драматичная манера оформления интерьера в сочетании с рядами удобных кресел делает этот кинозал идеальным местом, где можно и самому расслабиться, и приятно провести время со своими друзьями.
6. За свой домашний кинотеатр Dark Knight Rises владелец выложил 2 млн дол. (штат Коннектикут, Канада)
Фантастический кинотеатр Dark Knight: Rises был создан в Гринвиче, штат Коннектикут (Канада). | Фото: Syfy.com.
Этот кинотеатр создавали не аматоры и не сам владелец, его проектированием и обустройством занимались специалисты из компании Elite Home Theater Seating. Просто фантастический храм, получивший название Dark Knight: Rises («Темный рыцарь: Возрождение») заказал миллионер из Гринвича (Канада), который является большим поклонником супергероя Бэтмена. Готические элементы, тесно переплетающиеся с шиком ар-деко, практически натуральные сталактиты, свисающие с потолка вместе с макетами летучих мышей, потрескивающий камин, подсвеченный костюм Бетмена, тайная комната, спрятанная за книжными шкафами – все это создает особую атмосферу для просмотров любой киноленты.
Атмосферная обстановка и роскошная мебель сделает просмотр фильмов незабываемым (Dark Knight: Rises, Канада). | Фото: Syfy.com.
7. Потрясающие домашние кинотеатры от американского дизайнера и архитектора Тео Каломиракиса
Дизайн домашнего кинотеатра для любителей китайского стиля (дизайн Тео Каломиракиса). | Фото: pkinozal.ru.
Большой мастер воссоздавать лучшие творения целой эпохи в миниатюре Тео Каломиракис (Theo Kalomirakis) за свою творческую карьеру оформил более 200 домашних кинотеатров. Любой его проект отличается особенным стилем, ведь американский дизайнер умеет творить настоящие чудеса даже в самых крошечных пространствах. Увлечение кинематографом и дизайном перевернули всю его жизнь и вместо того, чтобы получить диплом режиссера, он подался в вольные художники, создавая свои шедевры, которые принесли ему всемирную славу.
Многие клиенты предпочитают египетский стиль оформления (дизайн Тео Каломиракиса). | Фото: pkinozal.ru.
Среди его клиентов было множество знаменитостей и миллионеров и каждая его работа, которую он отправлял на конкурсы ассоциации CEDIA всегда получала главный приз. И этому есть вполне логичное объяснение – его концепты действительно гениальны и дарят волшебные ощущения пребывания в нереальной сказке только от присутствия в этих кинозалах.
Первая работа Тео Каломиракиса повторяет дизайн знаменитого кинозала Roxy с Times square. | Фото: pkinozal.ru.
Небольшую комнату дизайнер превратил в роскошный зал в стиле XVIII–XIX вв. (дизайн Тео Каломиракиса, Киев).
Для театралов-любителей был создан особенный домашний кинозал (дизайн Тео Каломиракиса). | Фото: pkinozal.ru.
Тео Каломиракис и его партнеры проектируют кинотеатры с учетом эстетических предпочтений клиента. | Фото: tktheaters.com.
8. Самые неординарные проекты, воплощенные в жизнь любителями посмотреть киноленту в особенной обстановке
Колоритный кинозал в пиратском стиле доставит массу удовольствия только от нахождения в нем. | Фото: boredpanda.com.
Эпический интерьер домашнего кинотеатра настроит на нужную волну зрителей. | Фото: boredpanda.com.
Романтическое настроение можно организовать любым способом.
Почитатели «Звездных войн» обзавидуются. | Фото: boredpanda.com.
Безграничная фантазия киноманов: от утонченной роскоши до шахт и рудников.
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