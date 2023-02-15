8 домашних кинозалов, созданных креативными владельцами в гаражах и подвалах

1. Сеновал, пикап, попкорн и автомат кока-колы – оригинальный кинотеатр в подвале от многодетной американки (Северная Каролина, США)

Необычный домашний кинотеатр создала многодетная мать в подвале своего дома (Северная Каролина, США). | Фото: myshedplans33.blogspot.com.

Природный пейзаж с любимыми питомцами дочерей украшают одну из стен кинотеатра. | Фото: wdg-architecture.com.

Витрины со сладостями, пицца-бар и настоящая кухня помогут приятно провести время в домашнем кинотеатре (Северная Каролина, США).

Винтажные предметы, аксессуары и вывески стали достойным украшением интерьера домашнего кинотеатра (Северная Каролина, США). | Фото: i.pinimg.com.

2. Домашний кинотеатр в стиле египетских гробниц (Флорида, США)

Домашний кинотеатр в стиле египетских гробниц (Флорида, США). | Фото: expertsamostroy.ru.

Владельцу понадобилось полтора года, чтобы в своем доме создать «древнеегипетскую гробницу» в домашнем кинотеатре (Флорида, США). | Фото: boredpanda.com.

3. Типичный гараж становится ярким домашним кинотеатром (Флорида, США)

Этот невероятно крутой домашний кинотеатр когда-то был гаражом (Флорида, США). | Фото: bandgdesign.com.

Диваны в виде шезлонгов стали не только удобным местом для просмотра кинофильмов, но и служат гостевой спальней (Флорида, США). | Фото: houzz.com.

Любимый домашний пес тоже любит проводить время в преображенном гараже (Флорида, США). | Фото: loveproperty.com.

5. Мужская берлога из гаража в Эссексе (Великобритания)

Обычный гараж креативный владелец превратил в превосходный домашний кинотеатр (Эссекс, Великобритания).

Полностью оборудованный бар украсит любой вечер, даже если владелец решит посмотреть фильм самостоятельно (Эссекс, Великобритания).

6. За свой домашний кинотеатр Dark Knight Rises владелец выложил 2 млн дол. (штат Коннектикут, Канада)

Фантастический кинотеатр Dark Knight: Rises был создан в Гринвиче, штат Коннектикут (Канада). | Фото: Syfy.com.

Атмосферная обстановка и роскошная мебель сделает просмотр фильмов незабываемым (Dark Knight: Rises, Канада). | Фото: Syfy.com.

7. Потрясающие домашние кинотеатры от американского дизайнера и архитектора Тео Каломиракиса

Дизайн домашнего кинотеатра для любителей китайского стиля (дизайн Тео Каломиракиса). | Фото: pkinozal.ru.

Многие клиенты предпочитают египетский стиль оформления (дизайн Тео Каломиракиса). | Фото: pkinozal.ru.

Первая работа Тео Каломиракиса повторяет дизайн знаменитого кинозала Roxy с Times square. | Фото: pkinozal.ru.

Небольшую комнату дизайнер превратил в роскошный зал в стиле XVIII–XIX вв. (дизайн Тео Каломиракиса, Киев).

Для театралов-любителей был создан особенный домашний кинозал (дизайн Тео Каломиракиса). | Фото: pkinozal.ru.

Тео Каломиракис и его партнеры проектируют кинотеатры с учетом эстетических предпочтений клиента. | Фото: tktheaters.com.

8. Самые неординарные проекты, воплощенные в жизнь любителями посмотреть киноленту в особенной обстановке

Колоритный кинозал в пиратском стиле доставит массу удовольствия только от нахождения в нем. | Фото: boredpanda.com.

Эпический интерьер домашнего кинотеатра настроит на нужную волну зрителей. | Фото: boredpanda.com.

Романтическое настроение можно организовать любым способом.

Почитатели «Звездных войн» обзавидуются. | Фото: boredpanda.com.

Безграничная фантазия киноманов: от утонченной роскоши до шахт и рудников .