Полезные свойства разных сортов риса

В продуктовом магазине вам предложат несколько видов риса. Какой же выбрать?
Готовим рис
Различия между сортами риса довольно большие с точки зрения времени приготовления и текстуры приготовленного риса. Итак, если вы готовите по рецепту, важно обратить внимание на то, какой вид риса требуется. Если вы возьмете другой рис, можете испортить вкус блюда.
Различные виды риса
Короткозернистый рис очень крахмалистый и при приготовлении становится мягким и кремообразным. Он используется для приготовления суши, паэльи и ризотто.
Длиннозернистый рис содержит меньше крахмала, поэтому приготовленные зерна более сухие и рассыпчатые. Его часто используют для плова или блюд с большим количеством соуса.
Жасмин и басмати — это разновидности длиннозернистых сортов риса, они отличаются ароматным вкусом. Их часто используют в индийской и азиатской кухнях.
Коричневый рис, который также бывает длиннозернистым и короткозернистым, намного жёстче, чем белый рис, и его надо варить примерно в два раза дольше.
Вы также можете купить быстроразвариваюшийся или пропаренный рис. Такой рис проходит специальную обработку паром, после чего зерна сушат. Если вы используете предварительно обработанный рис, важно следовать инструкции по приготовлению на упаковке.
А как насчет питательных свойств?
Коричневый рис — это цельное зерно, которое сохраняет в процессе обработки питательную отрубевую оболочку. После удаления шелухи и оболочки остается белое зернышко — шлифованный белый рис, он уступает по количеству полезных свойств коричневому. Например, чашка белого длиннозернистого риса содержит только один грамм клетчатки, тогда как чашка коричневого риса – четыре.
А клетчатка очень полезна, так как она замедляет процесс превращения углеводов в сахар крови.
Как белый рис влияет на уровень сахара в крови?
Как правило, коричневый рис имеет более низкую гликемическую нагрузку, чем белый рис. Чем выше гликемическая нагрузка, тем больше ожидается повышение в крови глюкозы и инсулиногенического влияния пищи. Длиннозерный рис имеет более низкую гликемическую нагрузку, чем короткозерный рис. Из всех видов длиннозернистого риса басмати, по-видимому, имеет самую низкую гликемическую нагрузку. Таким образом, с точки зрения гликемической нагрузки лучшим выбором будет коричневый рис басмати.
Сколько риса нужно есть?
Хотя некоторые виды риса имеют более низкую гликемическую нагрузку, чем другие, ни один сорт риса, на самом деле, не может считаться низко гликемической едой. Вот почему важно осуществлять контроль над рисовыми порциями — независимо от того, какой рис вы едите. Одна чашка приготовленного риса – вполне нормальная порция (или ориентируйтесь на размер вашего кулака).
Немного белого риса вам не навредит
Как уже говорилось выше, хотя коричневый рис более питателен, чем белый, и имеет более низкую гликемическую нагрузку, он всё же тяжелее и требует более тщательного пережевывания, что может вам не понравиться. Поэтому: если вы часто едите рис, то больше пользы вы получите от употребления коричневого риса. Но если вы едите рис лишь изредка или в небольших количествах, различия в употреблении белого и коричневого риса никак не скажутся на вас.
Полезен ли дикий рис?
Если вы ищете более питательный вид риса, вы можете иногда добавлять дикий рис в обычный белый или коричневый. Дикий рис — близкий родственник риса (оба являются видами трав), но всё же это не совсем рис. К его вкусу еще надо привыкнуть. Как, впрочем, и к вкусу коричневого риса. У дикого риса есть жесткая внешняя оболочка с нежным внутренним зерном, которое имеет слегка растительный привкус.
Питательные свойства дикого риса
По сравнению с коричневым рисом, в диком рисе больше белка и меньше углеводов, т.е. он имеет более низкую гликемическую нагрузку. В нем также больше витамина А и фолиевой кислоты, но меньше минералов. Дикий рис содержит сравнительно мало жира, однако, является источником омега-3 и омега-6 в оптимальном соотношении. Поэтому для тех, кто любит делать свой рацион разнообразным и полезным, дикий рис будет очень любопытной альтернативой привычному рису.
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