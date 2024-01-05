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За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

«За чтением» («On Reading») – это текущий проект американского фотожурналиста Стива Маккарри (Steve McCurry), которому принадлежит знаменитый портрет «Афганской девочки», на тот момент 12-летней беженки Шарбат Гулы, сделанный в 1985 году. Фотопроект объединяет людей разных национальностей, возрастов и социального положения, которых фотографу довелось застать за чтением порой в самых неожиданных местах и обстоятельствах. На создание проекта Маккарри вдохновило наследие легендарного венгерского фотографа Андре Кертеса (André Kertész), который также собирал фотографии читающих людей.

За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

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