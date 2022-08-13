25 малоизвестных фактов о культовом боксере Мухаммеде Али

Мухаммед Али.
3 июня 2016 года скончался Мухаммед Али - величайший боксер всех времен. Именно он показал поклонникам бокса, как можно «порхать, как бабочка, и жалить, как пчела». В этом обзоре, посвящённом памяти известнейшего боксёра, мы собрании малоизвестные и весьма интересные факты об этом удивительном человеке.
1. Кассиус Клей
Детство босоногое.
Мухаммед Али при рождении получил имя Кассиус Клей. Назван он так был в честь белого фермера и аболициониста девятнадцатого века, который дал свободу сорока рабам, унаследованным от отца.
2. Ирландские корни
Рука мастера и ухо президента.
Хотя Мухаммед Али был одним из самых известных афро-американцев в истории, на самом деле у него также были ирландские корни. Его прадед был ирландцем по имени Эйб Грейди, который иммигрировал в Соединенные Штаты и поселился в Кентукки в 1860-х годах, где он женился на освобожденной рабыне.
3. Украденный Schwinn
Любимый красно-белый велосипед Schwinn.
Боксером юного Кассиуса побудила стать кража его любимого красно-белого велосипеда Schwinn. Когда велосипед был украден в 1954 году, двенадцатилетний Али сообщил о краже полицейскому, который также давал уроки бокса в местном общественном центре.
В итоге офицер предложил Али научить его постоять за себя. Всего шесть недель спустя мальчик выиграл свой первый матч в любительском боксе.
4. "Золотые перчатки Кентукки"
Али выиграл 100 из 108 боев.
В качестве боксера-любителя Али выиграл 100 из 108 боев, в том числе шесть чемпионатов "Золотые перчатки Кентукки" и олимпийскую золотую медаль на Олимпийских играх в Риме в 1960 году.
5. С моста в реку
Олимпийский пьедестал.
О его олимпийской медали ходило много историй. Сам Али писал в автобиографии в 1975 году, что после возвращения в Луисвилл, он бросил свою золотую медаль с моста в реку Огайо в знак протеста против расизма, который до сих пор встречался в его родном городе.
Тем не менее, это было оспорено некоторыми близкими к боксеру людьми, которые утверждают, что Али придумал данную историю после того, как случайно потерял медаль. Так или иначе, во время летних Олимпийских игр 1996, Али получил золотую медаль взамен утерянной.
6. Альбом "Я Величайший" (всякая чушь)
Columbia Records издала насмешки Али.
Али был известен тем, что часто говорил всякую чушь. Он даже написал собственные стихи, в которых дразнил своих противников и хвалил себя. Люди на Columbia Records были настолько впечатлены его насмешками, что они решили выпустить в 1963 году целый альбом под названием "Я Величайший", в котором двадцатиоднолетний Али начитывал свой "треш" под музыкальное сопровождение.
7. Победа над Листоном
Весьма доволен собой...
После того, как он победил Листона и завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе в 1964 году, новый чемпион подтвердил информацию о том, что он принял ислам. Вдохновленный афроамериканским исламским духовным лидером и борцом за права человека Малкольмом X, Али изменил свое имя на Кассиус X.
8. Мухаммед Али отказался идти в армию
С комментариями.
Мухаммед Али отказался идти в армию США и принимать участие во Вьетнамской войне, которую он считал несправедливой. Боксер лихо заявил: "Ни один вьетконговец никогда не называл меня нигером".
9. Али был приговорен к пяти годам
Запрет на выход в ринг.
В результате его отказа, он был приговорен к пяти годам лишения свободы. Также Али также был лишен титула чемпиона мира и ему запретили выходить на ринг в течение трех лет. А это был период расцвета его карьеры.
10. Мюзикл Buck White
Али сыграл воинствующего чернокожего лектора.
В ходе своей сорокатрехмесячного вынужденного отлучения от ринга Али сыграл главную роль в бродвейском мюзикле Buck White. К сожалению, мюзикл закрыли всего четыре дня спустя, после семи выступлений. Несмотря на провал проекта, Али, который играл воинствующего чернокожего лектора, получил достойные отзывы.
11. "Битва века"
Джо Фрейзер.
В 1971 году Мухаммед Али вышел на ринг против Джо Фрейзера. Этот матч вошел в историю как "Битва века". Али и Фрейзеру заплатили за бой, проведенный в Мэдисон-Сквер-Гарден, $ 5 миллионов. Это был первый профессиональный бой, который Али проиграл.
12. "Триллер в Маниле"
Матч в Маниле.
Мухаммед Али дрался с Фрейзером еще два раза, выиграв оба матча. Один из них, который известен как "Триллер в Маниле", оценивается как один из лучших в истории этого вида спорта.
13. "Грохот в джунглях"
Джордж Форман.
Бой под названием "Грохот в джунглях", который последовал за его поединками с Фрейзером (30 октября, 1974) является одним из самых знаковых боев в боксе. В столице Заира Киншасе Али победил Джорджа Формана (который считался непобедимым на то время) нокаутом в восьмом раунде.
14. Пятнадцать раундов победы
Леон Спинкс.
В 1978 году Мухаммед Али восстановил свой титул в бою с Леоном Спинксом, который он выиграл единогласным решением судей после пятнадцати раундов. Таким образом, он стал первым чемпионом мира по боксу, который выиграл титул в третий раз.
15. Али вернулся в бокс
Али проиграл.
В 1980 году, в возрасте тридцати восьми лет, Али вернулся в бокс, чтобы бороться за титул в супертяжелом весе против тогдашнего чемпиона Ларри Холмса. Это был первый и единственный раз, когда Али проиграл нокаутом в одиннадцатом раунде. К сожалению, во время этого матча публично были замечены первые признаки болезни Паркинсона.
16. Олимпийский огонь
Олимпийские игры в Атланте.
19 июля 1996 г. непрерывно трясущийся (от болезни Паркинсона) Али зажег факел на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Атланте. Это было отмечено Sports Illustrated как один из самых эмоциональных моментов в истории спорта.
17. Первый в рекламе
Сухие завтраки Wheaties.
4 февраля 1999 г. Мухаммед Али стал первым боксером, чье фото появилось на коробке сухих завтраков Wheaties.
18. Спартанские тренировки
Секрет скорости.
Сегодня в это трудно поверить, но Али тренировал свою скорость, уворачиваясь от камней. Он попросил своего лучшего друга, чтобы тот бросал в него камни и тренировался уклоняться от них.
19. IQ Али
Величайший, а не самый умный.
В армии США был измерен уровень IQ Али, который составил… 78. В своей автобиографии Али в шутку сказал: "Я же утверждал, что я величайший, а не самый умный".
20. Самый выдающийся спортсмен
Великий Али.
В 1999 году Али был назван самым выдающимся североамериканским спортсменом двадцатого века по версии Sports Illustrated.
21. Инвентарь дороже спортсмена
Перчатки Али.
Почти пятьдесят лет после того боя с Листоном перчатки Али, которые он одевал в том поединке, принесли больше денег, чем боксер заработал за чемпионский бой. В 2013 году анонимный покупатель приобрел перчатки Али, в которых он выиграл свой первый титул чемпиона мира, за $ 836 000. Для сравнения, Али заработал только $ 630 000 за победу.
22. Дань Мухаммеду Али
Книга, изданная Бенедиктом Ташеном, весит 34 килограмма.
Книга "Величайшие всех времен: Дань Мухаммеду Али", изданная Бенедиктом Ташеном, весит 34 килограмма. При этом она покрыта шелком и кожей от Louis Vuitton. Книга имеет 780 страниц, ее размер 50х см. В ней 600 000 слов и более 3 000 изображений.
23. Три дня Величия"
Центр Мухаммеда Али.
С 2013 года Центр Мухаммеда Али в его родном городе Луисвилл, штат Кентукки, ежегодно чтит память боксера "Тремя днями Величия".
24. Два самых известных артиста
Элвис Пресли и Мухаммед Али.
В 1974 году Элвис Пресли и Мухаммед Али, возможно, два самых известных артиста в мире на то время, встретились в первый раз в Лас-Вегасе. Средства массовой информации и болельщики до сих пор помнят ту встречу, как "встречу величайшего с королем".
25. Мухаммед Али и Саддам Хусейн
Мухаммед Али освобождал заложников в Ираке.
27 ноября 1990 года Мухаммед Али встретился с Саддамом Хусейном в Багдаде, чтобы провести переговоры об освобождении американских заложников в Ираке и Кувейте. В следующем месяце Али лично сопровождал из Ирака пятнадцать американских освобожденных заложников, что только добавило ему уважения во всем мире.
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