15 негативных вещей, которые случаются с теми, кто долго не принимает душ

Так выглядит человек, который не мылся 60 лет.

1. Психологические проблемы

Месяц без душа: появятся психологические проблемы.

2. Зуд кожи

Месяц без душа: появится зуд кожи.

3. Бактерии и грибки

Месяц без душа: появятся источники локального заражения.

4. Раздражение кожи и пятна

Месяц без душа: появятся пятна и раздражение кожи.

5. Плохой запах

Месяц без душа: появится плохой запах.

6. Пах

Месяц без душа: могут появиться боль и жжение в паху.

7. Стафилококк

Месяц без душа: увеличится риск заражения стафилококком.

8. Dermetitis neglecta

Месяц без душа: могут развиться различные дерматиты.

9. Паранойя

Месяц без душа: может развиться паранойя.

10. Полосы грязи

Месяц без душа: появятся полосы грязи.

11. Опрелости

Месяц без душа: появятся опрелости.

12. Чувство непривлекательности

Месяц без душа: может появится чувство непривлекательности.

13. Зуд волосистой части головы

Месяц без душа: появится зуд волосистой части головы.

14. Баланс личной экосистемы

Месяц без душа: поизойдет разбалансировка личной экосистемы.

15. Увлажнение кожи

Месяц без душа: кожа начнет увлажнять сама себя.