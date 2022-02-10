15 негативных вещей, которые случаются с теми, кто долго не принимает душ

Так выглядит человек, который не мылся 60 лет.
Некоторые не любят мыться с детства, но мама заставляет. Когда же люди взрослеют, то они всё так же не торопятся в душ, но при этом и не задумываются, что на самом деле происходит с людьми, которые не становятся под душ ежедневно. Но на самом деле это не сулит ничего хорошего.
1. Психологические проблемы
Месяц без душа: появятся психологические проблемы.
Иногда обычное купание делает настоящие чудеса в плане мотивации и радости от жизни. Если не принимать душ, то можно почувствовать себя грязным, что не лучшим образом скажется на психологическом состоянии.
2. Зуд кожи
Месяц без душа: появится зуд кожи.
Большинство людей знает, что кожа выделяет жир. Если его не смывать какое-то время, то закупоривщиеся поры, а также налипшие микрочастички грязи вызовут раздражение кожи и зуд.
3. Бактерии и грибки
Месяц без душа: появятся источники локального заражения.
На теле любого человека есть примерно 1 000 различных типов бактерий и около 80 видов грибка. Стоит иметь в виду, что многие из них полезны для человека. Если же не принимать душ, то это будет способствовать тому, что «плохие» бактерии победят, а затем попадут в организм через рот, нос и даже глаза. В итоге это приведет к болезни.
4. Раздражение кожи и пятна
Месяц без душа: появятся пятна и раздражение кожи.
Выше было сказано, что кожа всегда выделяет жир. Если не смывать его вовремя, то это может привести к скоплению жира, что вызовет раздражение и появление пятен.
5. Плохой запах
Месяц без душа: появится плохой запах.
Многие думают, что дурной запах от людей вызывает пот. На самом деле, запах тела - это фактически газ, выделяемый бактериями, которые потребляют белок и жирные кислоты организма. Правильно, амбре возникает из-за бактерий.
6. Пах
Месяц без душа: могут появиться боль и жжение в паху.
Если слишком долго игнорировать мытье паховой области, то это чревато большими проблемами. Как минимум, может развиться дрожжевый грибок или другой тип инфекции, что вызовет боль и жжение.
7. Стафилококк
Месяц без душа: увеличится риск заражения стафилококком.
Если не мыться слишком долго, на коже начнут скапливаться отмершие клетки. Это увеличит риск бактериальных и грибковых инфекций, таких как стафилококк.
8. Dermetitis neglecta
Месяц без душа: могут развиться различные дерматиты.
Оказывается, на самом деле существует дерматологический термин, касающийся гигиены. Dermetitis neglecta - это состояние кожи, которое возникает, если не заботиться должным образом о своей физической гигиене. На теле, которое не моют, скапливаются мертвые клетки кожи, что чревато появлением дерматитов и экземы.
9. Паранойя
Месяц без душа: может развиться паранойя.
Современные люди привыкли мыться и к чистому телу. Уже после 2 дней отсутствия душа поневоле начнет появляться подсознательная мысль, а не слышно ли дурное амбре от них окружающим людям. Естественно, это происходит не у всех. Но некоторые, даже если не воняют настолько сильно, как думают, не могут перестать об этом думать.
10. Полосы грязи
Месяц без душа: появятся полосы грязи.
Допустим, что человек не посещает душ несколько дней, но при этом моет руки. Также, к примеру, у него на руке обычно надеты часы. К чему это приведет в конце концов. Правильно, к появлению настоящих полос грязи — одни части тела будут отличаться по цвету от других.
11. Опрелости
Месяц без душа: появятся опрелости.
Для тех, кто регулярно тренируется и не принимает душ, длительное ношение влажной потной одежды и ее соприкосновение с кожей может привести к появлению опрелостей. Поэтому, если после тренировки нет времени на душ, обязательно нужно хотя бы сменить одежду.
12. Чувство непривлекательности
Месяц без душа: может появится чувство непривлекательности.
В дополнение к паранойе и общим отрицательным эмоциях, человек может начать чувствовать себя непривлекательным. К примеру, один блогер заявила, что даже пропуская один день мытья, она начинает чувствовать себя грязной и некрасивой.
13. Зуд волосистой части головы
Месяц без душа: появится зуд волосистой части головы.
В дополнение к пожирневшим волосам и шелушащейся сухой коже на всем теле, человек, который не моется, можете заметить, что его скальп начинает зудеть, а также начинает образовываться перхоть. Жир на голове будет собирать пыль и грязь, а микроцарапины вскоре приведут к шелушащейся коже на голове.
14. Баланс личной экосистемы
Месяц без душа: поизойдет разбалансировка личной экосистемы.
Несмотря на все негативные последствия, для тех, кто пропустил пару дней обычных водных процедур, есть и некоторые положительные последствия. Вспомним о всех бактериях, живущих на человеке, о которых говорилось раньше. Хотя регулярный душ может помочь «хорошим бактериям», его избыток может вывести естественную бактериальную экосистему из равновесия, создав настоящую зависимость от мыла и шампуня.
15. Увлажнение кожи
Месяц без душа: кожа начнет увлажнять сама себя.
Если человек ежедневно перестанет использовать шампуни, кондиционеры и мыло, его кожа действительно начнет увлажнять себя. Поэтому следующий раз в ванной вовсе не обязательно применять всю «химию», которая найдется дома.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии