Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Хореограф Начо Дуато представляет свою версию классической рождественской постановки “Щелкунчик” в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. Фотограф Григорий Дукор провел время в театре и на репетициях, чтобы запечатлеть работу и усилия, приложенные исполнителями, музыкантами, костюмерами, сценографами и многими другими.



Артисты балета представляют постановку Начо Дуато “Щелкунчик” в Михайловском театре в Санкт-Петербурге.









Солистка балета Валерия Запасникова и солист Леонид Сарафанов занимаются во время репетиции “Щелкунчика”.







Солистка решила отдохнуть. После насыщенных тренировок у нее иногда даже не остается сил просто подняться на ноги.







Солист Сергей Стрелков во время репетиции.







Анджелина Воронцова тренируется не жалея сил.







Работник красит декорации. Все, что появляется на сцене, должно выглядеть замечательно.







Подготовка к выступлению. Кукла Щелкунчик.







Солистка Валерия Запасникова согревает дыханием пуанты перед репетицией.







Одна из балерин отдыхает. Такая поза для нее очень удобна.







Дирижер Игорь Томашевский руководит оркестром во время репетиции.







Танцоры на сцене во время “Щелкунчика”.







А после яркого выступления на сцену выходит уборщик. Но аплодисментов он не получает.







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