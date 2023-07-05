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Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Хореограф Начо Дуато представляет свою версию классической рождественской постановки “Щелкунчик” в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. Фотограф Григорий Дукор провел время в театре и на репетициях, чтобы запечатлеть работу и усилия, приложенные исполнителями, музыкантами, костюмерами, сценографами и многими другими.

Артисты балета представляют постановку Начо Дуато “Щелкунчик” в Михайловском театре в Санкт-Петербурге.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”


Солистка балета Валерия Запасникова и солист Леонид Сарафанов занимаются во время репетиции “Щелкунчика”.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Солистка решила отдохнуть. После насыщенных тренировок у нее иногда даже не остается сил просто подняться на ноги.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Солист Сергей Стрелков во время репетиции.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Анджелина Воронцова тренируется не жалея сил.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Работник красит декорации. Все, что появляется на сцене, должно выглядеть замечательно.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Подготовка к выступлению. Кукла Щелкунчик.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Солистка Валерия Запасникова согревает дыханием пуанты перед репетицией.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Одна из балерин отдыхает. Такая поза для нее очень удобна.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Дирижер Игорь Томашевский руководит оркестром во время репетиции.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

Танцоры на сцене во время “Щелкунчика”.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

А после яркого выступления на сцену выходит уборщик. Но аплодисментов он не получает.

Что происходит за кулисами постановки “Щелкунчик”

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