За какие заслуги первой темнокожей женщине-почтальону в Америке разрешали пить виски с мужчинами

Мэри по прозвищу «Дилижанс».

Мэри Филдс.

Мэри Филдс со своим дробовиком.

Кимберли Стефенс в документальном фильме о Мэри Филдс (2016).

Школа Святого Петра. Мэри Филдс - слева на повозке.

Мэри Филдс в городе Каскад.

Мэри в Каскаде рядом с салуном.

Мэри по прозвищу «Дилижанс».

Город Каскад в 1912 году.

Школа Святого Петра. Чтобы привезти сюда почту, Мэри приходилось преодолевать 27 км в одну сторону. Мэри сидит на повозке справа.

Мэри стоит в дверях прачечной, которую она организовала у себя дома. Позже этот дом сгорит от пожара и местные жители построят для Мэри новый дом.

Бейсбольная команда Каскада. Мэри стоит справа.

Мэри старалась не пропускать бейсбольные матчи команды города Каскада. Мэри стоит справа.

Мэри в своем саду.

Мэри на почтовой повозке .