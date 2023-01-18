За какие заслуги первой темнокожей женщине-почтальону в Америке разрешали пить виски с мужчинами

Мэри по прозвищу «Дилижанс».
Доставлять почту в XIX веке было совсем не так безопасно, как сегодня: почтальонов часто грабили, им устраивали засады, на них падали дикие звери, их нередко убивали ради возможных денег и дорогостоящего груза среди посылок. Так что доставлять почту нанимались только бравые смельчаки, вооруженные и способные дать отпор нахалам и разбойникам. Так было не только в Америке, но именно там впервые на службу почтальоном взяли афроамериканку, которая могла тогда дать фору большинству своих коллег-мужчин.
Мэри Филдс.
Мэри Филдс (Mary Fields), больше известная как Дилижанс Мэри (Stagecoach Mary) заключила контракт с почтовой службой города Каскад в 1895 году, когда ей было уже 63 года. В отличие от штатных сотрудников, Мэри, работая по контракту, могла самостоятельно решать когда и как добираться до адресатов. И за все годы своей работы она ни разу не опоздала с доставкой почты и ни разу не потеряла ни одного письма. Мэри была первой темнокожей женщиной, которая стала официально работать на этой должности.
Мэри Филдс со своим дробовиком.
Почти половину своей жизни Мэри была рабыней, получив свободу только в 33 года. Тогда она стала работать в доме местного судьи и проработала там около 20 лет. Когда жена судьи умерла, Мэри отвезла пятерых детей судьи в монастырь к своей родственнице. Через пару лет Мэри присоединилась к ней, помогая той в школе Святого Петра (монахини обучали местных детей индейцев) с тяжелой работой.
Кимберли Стефенс в документальном фильме о Мэри Филдс (2016).
Мэри была отличной работницей, не отказывающейся ни от каких заданий — она была прачкой, работала на стройке, в поле, в хлеву, занималась каменными и столярными работами, перевозкой грузов, рубкой дров, но характер Мэри оставлял желать лучшего. Она часто пила, предпочитая всем напиткам виски, практиковалась в стрельбе из ружья, чуть что доставая свой револьвер и угрожая убить противника, затевала драки, и категорически отказывалась вести себя «как положено черным». Более того, ее не устраивала мизерная плата за свой тяжелый труд, и она требовала себе зарплату наравне с белыми. Стоит ли удивляться, что в конце концов епископ попросил Мэри покинуть монастырь.
Школа Святого Петра. Мэри Филдс - слева на повозке.
Попытавшись основать свое дело — открыть ресторан, Мэри столкнулась с серьезным противостоянием общественности. Если ты черная/афроамериканка, то вести себя, как белая, на тот момент было настоящим вызовом обществу. Ресторан Мэри разорился, не проработав и года. И вот тогда Мэри, на 64-м году жизни, решила устроиться на почту.
Мэри Филдс в городе Каскад.
Работала Мэри в основном с мулом по кличке Моисей, иногда пользуясь услугами почтовых лошадей, если почты были слишком много. Для почты у нее была небольшая повозка, для охраны — дробовик и револьвер. Свою работу женщина делала так же усердно, как она делала все в своей жизни: она работала, не пропуская ни одного рабочего дня, невзирая на непогоду и другие обстоятельства. Когда наступала зима и снега выпадало так много, что мул больше не мог везти повозку, Мэри самостоятельно несла мешки на плечах, передвигаясь с помощью снегоступов. В одну из таких зим она пронесла на своей спине тяжелые мешки 10 километров по глубокому снегу.
Мэри в Каскаде рядом с салуном.
На посту почтальона Мэри проработала восемь лет. И работала Мэри так, что заслужила своей самоотверженностью на посту уважение в своем городе. Она привозила почту также в школу Святого Петра, которая находилась в 27 километрах от Каскада. Дорога эта была определенно не из легких даже в хорошую погоду и при отсутствии разбойников.
Мэри по прозвищу «Дилижанс».
Одна из историй о Мэри, которая дошла до наших дней, рассказывает о случае, когда вечером на ее повозку напала стая волков. Лошади испугались хищников и перевернули телегу. В повозке в тот день было продовольствие и медикаменты для монахинь. Мэри распрягла лошадей, а сама спряталась за опрокинутой телегой, отстреливаясь от волков с помощью дробовика и револьвера в течение всей ночи. Уже утром она перевернула повозку на колеса, уложила обратно весь груз, разыскала и запрягла лошадей, и все-таки доставила груз по назначению.
Город Каскад в 1912 году.
Школа Святого Петра. Чтобы привезти сюда почту, Мэри приходилось преодолевать 27 км в одну сторону. Мэри сидит на повозке справа.
За надежность и самоотверженность в работе Мэри стали называть «Дилижанс» (англ. Stagecoach Mary). Еще относительно недавно рабыня, теперь Мэри стала известной на всю округу дамой, которой оказывали уважение. Каждый год в день ее рождения в городе Каскад закрывались школы, и город дружно отмечал праздник, поздравляя Мэри от имени всей общины. Когда дом Мэри сгорел в 1912 году, жители всего города собрались и построили ей новый. А когда в штате приняли закон, запрещающий женщинам заходить в салуны, мэр города сделал специальное исключение для Мэри — в конце концов, виски она любила так же сильно в 70 лет, как и 30 лет назад, да и вряд ли бы кто-то рискнул ее остановить на входе в заведение.
Мэри стоит в дверях прачечной, которую она организовала у себя дома. Позже этот дом сгорит от пожара и местные жители построят для Мэри новый дом.
Мэри оставила почтовую службу, когда ей было уже за 70. Она открыла свою прачечную и занялась садоводством. Будучи поклонницей бейсбола, она поздравляла местную команду в дни матчей букетами из своего сада. Помимо этого, она по-прежнему помогала школе Святого Петра, нянчилась с детьми и помогала монахиням в быту. Несмотря на свой возраст, назвать Мэри бабушкой ни у кого язык не поворачивался. Так, когда Мэри было 72 года, однажды она, будучи в баре, как обычно - за стаканом виски и покером - увидела мужчину, который задолжал ей за стирку белья в ее прачечной. Вместо выяснения, почему тот не отдает ей долг, Мэри без лишних разговоров нокаутировала его парой ударов. Вернувшись к недопитому стакану, Мэри сказала, что ей это доставило ей гораздо больше удовольствия, чем возврат долга.
Бейсбольная команда Каскада. Мэри стоит справа.
Мэри старалась не пропускать бейсбольные матчи команды города Каскада. Мэри стоит справа.
Мэри умерла в 82 года. Ее похоронили почестями у подножия горы, на середине пути между Каскадом - городом, где она служила почтальоном, и школой Святого Петра. В городе Каскад до сих пор день рождения Мэри считается праздником.
Мэри в своем саду.
Мэри на почтовой повозке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии