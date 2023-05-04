С нами не соскучишься!

8 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatiana Boukina
    А как же соль? Ведь яйца обычно варят в подсоленной воде. Соль точно не полезна для растений.Почему выливать в...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    Я в СССР жил в полутора км. от пивзавода по прямой, когда происходил разлив пива в бочки, в бутылки, в общем в тару, ...«Живое пиво»: уни...
  • Александр Стародубцев
    как звонили, так и звонят. При обращении куда либо в интернете или организациях где фиксируется Ваш номер, максимум ч...Секреты, о которы...

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Трудно поверить, но многие звезды в прошлом имели проблемы с законом. И речь идет не о простых скандалах, коими грешат некоторые звезды. Речь идет о реальных тюремных сроках и достаточно серьезных преступлениях.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Марк Уолберг. В юности этот известный актер имел около 25 приводов в полицию. Его послужной список включает проблемы с наркотиками, обвинение в расизме, ограбление, нападения и драки. Несмотря на все это, в тюрьме Марк провел всего 45 дней.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Роберт Дауни-младший. Роберт Дауни имел постоянные проблемы с наркотиками, но срок он получил за незаконное проникновение в чужой дом.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Уэсли Снайпс. Уэсли отсидел три года за уклонение от уплаты налогов.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Дон Кинг. Знаменитый боксерский промоутер отсидел три с половиной года за непреднамеренное убийство.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Дон Кинг после обвинения.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Тим Аллен отсидел в тюрьме два года за хранение и продажу наркотиков.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

50 Cent. Фифти был приговорен к шести месяцам лишения свободы за хранение наркотиков и оружия.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Пол Маккартни. Печальную славу солист легендарных Битлз получил после того, как был пойман с марихуаной в аэропорту Токио. Пол отсидел 10 дней.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Пэрис Хилтон провела три дня в тюрьме за нарушение испытательного срока, который она получила за превышение скорости и вождение без прав.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Рэпер Лил Вейн был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за хранение марихуаны и оружия в своем гастрольном автобусе.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Линдсей Лохан побывала в тюрьме не один раз. Ее арестовывали за употребление наркотиков, вождение в нетрезвом виде и нарушение срока реабилитации.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Марте Стюарт пришлось провести 5 месяцев в заключении за незаконное использование инсайдерской информации.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Кристиан Слейтер провел в тюрьме 59 дней за нападение в пьяном виде на свою подругу.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

TI провел один год в тюрьме за хранение оружия.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Джеймс Браун. Популярный певец провел 6 лет в тюрьме за нападение с отягчающими обстоятельствами и уклонение от полиции.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Винс Нил из Motley Crue был арестован на 15 дней за аварию и вождение в состоянии наркотического опьянения.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Дэнни Трехо, известный как Мачете отсидел 11 лет за наркотики и ограбление.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Рэпер Ja Rule был приговорен к двум годам и четырем месяцам за хранение оружия и уклонение от уплаты налогов.

Знаменитости, отсидевшие в тюрьме

Майк Тайсон имел три судимости. В 1992 году боксер был приговорен за изнасилование к 6 годам тюремного заключения, из которых отсидел 3 года. В 1998 году Майка приговорили к 3,5 годам за избиение людей.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх