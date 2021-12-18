Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса

Эти глаза животных говорят о многом.
19-летний литовский фотограф Gabrielius Khiterer фотографирует кошек, которые живут рядом с его домом. Когда фотографий накопилась целая коллекция, пересматривая их, он понял, что бродячие коты на самом деле гораздо более интересные и глубокие животные, чем милые и изнеженные домашние кошки.
1. Взгляд хищника
2. Издержки бездомной жизни
3. Черный красавец
4. И за что меня так жизнь потрепала?
5. Одичавший кот
6. Проницательный взгляд
7. Пронзительный взгляд кошки
8. Брошенный кот с обидой в глазах
9. Укоризненный взгляд
10. Он знает, как за себя постоять
11. Взгляд очень грустный и умный
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