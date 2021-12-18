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Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


Эти глаза животных говорят о многом.

Эти глаза животных говорят о многом.

19-летний литовский фотограф Gabrielius Khiterer фотографирует кошек, которые живут рядом с его домом. Когда фотографий накопилась целая коллекция, пересматривая их, он понял, что бродячие коты на самом деле гораздо более интересные и глубокие животные, чем милые и изнеженные домашние кошки.

1. Взгляд хищника


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

2. Издержки бездомной жизни


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

3. Черный красавец


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

4. И за что меня так жизнь потрепала?


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

5. Одичавший кот


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

6. Проницательный взгляд


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

7. Пронзительный взгляд кошки


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

8. Брошенный кот с обидой в глазах


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

9. Укоризненный взгляд


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

10. Он знает, как за себя постоять


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

11. Взгляд очень грустный и умный


Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса


 

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Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц Вильнюса

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Без ретуши: 11 портретов бездомных кошек с улиц ВильнюсаПодписаться на мой Instagram
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