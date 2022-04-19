Вкусные картины: гиперреалистические изображения аппетитной еды

Чалф Спарнаай (Tjalf Sparnaay) рядом со своей картиной.
С картинами Чалфа Спарнаая на стене у себя дома трудно будет придерживаться диеты - если только эта картина не с салатом. Потому что нарисованные бургеры и жареная картошка у этого художника получаются такими реалистичными, что хочешь-не хочешь, а аппетит дает о себе знать.
Фруктовый щербет. Автор: Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay).
Большой бургер. 2015г. Автор: Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay).
Изначально голландец Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay) учился на учителя физкультуры, а рисовал он так - для души. Иногда получалось продать некоторые изображения в качестве открыток. Однако мало-помалу хобби захватило Чалфа, и в какой-то момент он значительно преуспел в мастерстве, да так, что картины получались совсем как фотографии. Чалф называет свой стиль "мегареализмом", хотя по сути это тот же гиперреализм, только с кулинарным подтекстом.
Сэндвич. 2015 г. Автор: Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay).
Картошка-фри. Автор: Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay).
Хотя в галерее картин Чалфа Спарнаая есть и кукла барби, и осенние листья, и знаменитые голландские тюльпаны, львиная доля картин все же повествует о еде. О вкусной, аппетитной еде - только что пожаренная яичница-глазунья, картошка-фри в пластиковой коробке, как будто только что купленная в киоске быстрой еды, вареный картофель с мясом, двойной гамбургер - такой огромный, что, кажется, сейчас развалится. Мало того, что картины аппетитны сами по себе - они еще огромных размеров; эти картины будто заполоняют все пространство, чтобы не было никаких других мыслей, кроме как о еде.
Банка колы. Автор: Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay).
Запеченное мясо. Автор: Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay).
Огромные размеры картин позволяют Чалфу Спарнааю прорисовать самые мельчайшие детали, накладывая краски слой за слоем. "Мои картины, - говорит художник, - призваны заставить зрителя ощутить реальность снова, открыть заново для себя обычные объекты, которые стали уже такими обыденными. Я хочу, чтобы красота запечатлелась так глубоко, чтобы она отпечаталась в ДНК человека. Я называю это "красотой каждого дня".
Яичница. Автор: Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay).
Салат-латук. Автор: Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay).
Критики сравнивают Спарнаая с другим голландским художником - Яном Вермеером, в том плане, как грамотно и чисто художники используют свет и наложение цветов, как много внимания приделено деталям. Спарнаай по-своему преображает тематику натюрморта, популярную у фламандских художников XVIII века. "Используя обычные повседневные объекты, я позволяю реальности переливаться через мою кисть и снова проявлять себя. Я хочу дать этим объектам душу, хочу заявить об их существовании."
Свежий хлеб в бумажном пакете. Автор: Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay).
Работы Чалфа Спарнаая выставляются как в галереях, так и продаются в частные коллекции. И если репродукцию можно купить по еще относительно доступной цене, оригиналы влетят желающим в копеечку: в зависимости от размеров картин они могут стоить от 17 500 евро до 120 000 евро. Что ж, зато проблемы с отсутствием аппетита будут решены навсегда.
Миска с салатом. Автор: Чалф Спаарнай (Tjalf Sparnaay).
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