В чём секрет «шепчущей галереей» индийского мавзолея Гол Гумбаз и др. тайны древней царской гробницы

Султан Мохаммад Адил Шах

Султан Мохаммад Адил Шах.

Таким стал Гол Гумбаз.

Гол Гумбаз

Здесь похоронен Мохаммад и его семья.

Уникальное акустическое чудо

Деревянную надстройку считают более поздним произведением.

Впечатляюще огромный купол до сих пор считается одним из самых больших в мире.

Знаменитая «шепчущая галерея».

Это место стоит посетить ранним утром.