Заглядывая на 100 лет вперёд: предсказания будущего на сигаретных вкладышах 1900 года

Какой в 1900 году представляли жизнь в XXI веке. | Фото: boredpanda.com.
Очень часто, пересматривая фантастические фильмы о будущем, зрители задумываются, может ли выдуманный сюжет стать реальностью. В конце XIX века люди задавались тем же вопросом, представляя себе, какой будет жизнь через 100 лет. В 1900 году французский художник Жан-Марк Коте представил серию вкладышей для сигарет с наглядными представлениями о жизни в 2000 году. Одни догадки вызывают сегодня усмешку, а другие сбылись на самом деле.
Летающие корабли. | Фото: boredpanda.com.
Иллюстрации с «предсказаниями» от французского художника были представлены в 1900 году в виде вкладышей для сигарет на Всемирной выставке в Париже. Картинки так и не стали доступными широкой общественности, т. к. Жан-Марку Коте попросту не хватило денег на их «раскрутку». Через много лет американский писатель-фантаст Айзек Азимов случайно обнаружил набор карточек и в 1986 году опубликовал их под названием «Дни будущего: каким XIX век видел 2000-й год».
Аэротакси. | Фото: boredpanda.com.
Летающий почтальон. | Фото: boredpanda.com.
Летающие пожарные. | Фото: boredpanda.com.
На карточках можно было увидеть изображения летательных аппаратов, паркующихся прямо на балконах, пожарников с крыльями, дайверов верхом на морских коньках.
Дайверы верхом на морских коньках. | Фото: boredpanda.com.
Машина, убирающая урожай. | Фото: boredpanda.com.
В 1900 году автор иллюстраций считал, что роботы будут облегчать жизнь человека. Так, на некоторых карточках видно, как машина-автомат помогает фермеру в сборе урожая, шьет за портного костюмы или делает за горничную уборку в доме. Стоит отметить, что эти догадки оказались верными. Без роботов и приборов-автоматов действительно сегодня сложно представить свою жизнь.
«Мясорубка» знаний. | Фото: boredpanda.com.
Машина, которая сама шьет одежду. | Фото: boredpanda.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии