Заглядывая на 100 лет вперёд: предсказания будущего на сигаретных вкладышах 1900 года

Какой в 1900 году представляли жизнь в XXI веке. | Фото: boredpanda.com.

Летающие корабли. | Фото: boredpanda.com.

Аэротакси. | Фото: boredpanda.com.

Летающий почтальон. | Фото: boredpanda.com.

Летающие пожарные. | Фото: boredpanda.com.

Дайверы верхом на морских коньках. | Фото: boredpanda.com.

Машина, убирающая урожай. | Фото: boredpanda.com.

«Мясорубка» знаний. | Фото: boredpanda.com.

Машина, которая сама шьет одежду. | Фото: boredpanda.com.