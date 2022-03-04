Бесценные артефакты, потерянные безвозвратно

За всю историю человечества было создано немало ценностей, ставших впоследствии артефактами. С течением времени они похищались, уничтожались или забывались в зависимости от того, кто приходил к власти. Какие из ценнейших артефактов на сегодняшний день утеряны навсегда – далее в обзоре.
Драгоценности английской короны
Ричард Львиное Сердце и Филипп Август принимаюn ключи от Акры.
Драгоценностями английской короны принято называть коронационные регалии Великобритании. Их выносят из лондонского Тауэра только во время коронаций. Охрана доставляет к монарху корону, скипетр и прочие украшения.
В ходе многовековой истории Великобритании регалии несколько раз крали, уничтожали, переплавляли. Так, в 1216 году король Иоанн Безземельный, младший сын Алиеноры Аквитанской, пересекал залив Уош в восточной Англии. Там его настиг внезапно начавшийся прилив. В море упало несколько сундуков с драгоценностями, среди которых оказались коронационные регалии. Кстати, Иоанн Безземельный через пару дней после этого заразился дизентерией и скоропостижно умер.
Скипетр и корона Британской Империи.
А залив Уош вот уже девять веков привлекает отчаянных смельчаков, предпринимающих попытки найти затонувшие сокровища.
Корабль, сделанный из красного дерева
Современному человеку сложно представить мир в эпоху Великих географических открытий XV-XVII вв. В то время отважные моряки отправлялись в неизвестные уголки планеты в поисках новых земель. Открытые территории присваивались именем короля и становились частью колониальной империи Испании, Португалии, Голландии, Англии.
Но морякам не всегда удавалось благополучно завершить свой вояж. Так, во время секретного плавания в 1522 году бесследно пропал португальский корабль, сделанный из красного дерева. Его экипажу надлежало исследовать побережье Австралии.
Орудие затонувшего галеона испанцев, Колумбия.| Фото: tvc.ru.
Место кораблекрушения нашли в 1847 году. Галеон находился под песчаными дюнами в гавани на юге Австралии. Но вскоре его и след пропал. Так звучит эта история из уст местных жителей и китобоев.
Ожерелье Патиала
В 1925 году Париж посетил махараджа Бхупиндар Сингх из индийского штата Патиала. Тогда о его несметных богатствах не слышал разве что глухой. Махараджа пожаловал во Францию не с пустыми руками. Помимо многочисленной свиты он привез с собой несколько сундуков с драгоценностями.
Бхупиндар Сингх отправился в ювелирный дом Картье. Он хотел получить невиданное до этого по красоте ожерелье. У мастеров ушло три года на то, чтобы закончить работу. Готовое изделие представляло собой каскад из 5 рядов платиновых нитей с 2930 бриллиантами. Центральное место в ожерелье занимал желтый алмаз «Де Бирс». Он был 7-м по величине в мире и выглядел не меньше, чем мячик для гольфа. В доме Картье перед тем, как отправить ожерелье в Индию, выставили его на всеобщее обозрение и сфотографировали на память.
Ожерелье Патиала, восстановленное домом Картье.
В последний раз ожерелье видели на сыне махараджи в 1948 году, а потом оно исчезло. Известно, что в тот период для махараджей наступили тяжелые времена, и они распродавали драгоценности, чтобы свести концы с концами. С ожерелья Патиала тоже сняли камни, а затем продали и цепи.
Через полстолетия цепи были обнаружены в Лондоне. Ювелиры из Картье выкупили его и практически полностью восстановили ожерелье, заменив природные алмазы на синтетические.
Парламентский жезл Виктории
Вынос парламентского жезла – ритуал, прошедший сквозь века.
Более века назад на заседаниях правительства в Виктории (Австралия) использовался церемониальный жезл. Это предмет длиной полтора метра, сделанный из серебра. Он считается очень ценным, т.к. является символом власти и конституционных прав жителей колонии.
9 октября 1891 года жезл украли. Поначалу полиция подозревала инженера Томаса Джеффри, работавшего в здании. Свидетели видели его со свертком, который по размеру совпадал с искомым предметом. Но оказалось, что он всего лишь нес свои инструменты. Обвинить его так и не смогли.
Объявление о поиске парламентского жезла Виктории.
Спустя год в местной газете были опубликованы юмористические рассказы. В одном из них высмеивались члены парламента. Автор полагал, что жезл забыли в популярном борделе. Но и эту версию не смогли проверить, жезл как канул в Лету.
Патент братьев Райт
Первый в мире самолет. Иллюстрация из пропавшего патента.
Все страны тщательно сберегают свои важные и ценные документы. Но даже в таких известных собраниях, как Национальный архив США, случаются пропажи.
В 2003 году выяснилось, что из архива были украдены патентные документы, в которых описан первый в мире самолет конструкции братьев Райт. Исчезло более 200 страниц текста, переписка Уилбура и Орвилла Райтов с патентным органом, фотографии первых полетов.
Полет самолета Wright Flyer II, 1904 год.
Как признались работники архива, в последний раз документы видели в 1980 году. Кражи из Национального архива стали столь часты, что даже была создана группа, задача которых – посчитать, сколько именно было украдено.
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