Бесценные артефакты, потерянные безвозвратно

За всю историю человечества было создано немало ценностей, ставших впоследствии артефактами. С течением времени они похищались, уничтожались или забывались в зависимости от того, кто приходил к власти. Какие из ценнейших артефактов на сегодняшний день утеряны навсегда – далее в обзоре.









Драгоценности английской короны

Корабль, сделанный из красного дерева

Ожерелье Патиала

Парламентский жезл Виктории

Патент братьев Райт