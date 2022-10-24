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Самая популярная игра нашего детства

Самая популярная игра нашего детства

Ни одна игра во дворе не пользовалась такой популярностью у девчонок и даже изредка у мальчишек, как резиночка. Прыгали день напролет в любом удобном и не очень месте – школьные коридоры во время переменок, площадки во дворе, любой более-менее ровный участок земли, асфальта, квартиры.

Для игры нужно 3-4 участника и та самая резиночка длиной не меньше 4 метров.

Можно играть и вдвоем, и даже одному (в этом случае резинка обычно разрезается, и одним или двумя из “участников”, держащих резиночку, становятся дерево или столб). Можно играть и компанией больше 4 человек, но в таком случае кому-то придется ждать.

Самая популярная игра нашего детства

Правила игры в резиночку:


Два игрока становятся “в резиночку”. Один игрок прыгает (выполняет ряд упражнений) – по очереди на всех уровнях. Если игра идет втроем: как только прыгающий ошибается (сбивается, цепляется за резинку, наступает на резинку и т.п.) – он становится “в резиночку”, и следующий игрок начинает прыгать.

Продолжают прыгать всегда с того места, где сбились. Если игра идет вчетвером: когда игрок сбился, его может выручить партнер по команде. Когда и он сбивается, пары меняются местами (сбившаяся команда становится “в резиночку”). Продолжают прыгать команды всегда с того места, где они в последний раз сбились.

Уровни игры в резиночку:


первый – когда резиночка находится на уровне щиколоток держащих;
второй – резиночка на уровне колен;
третий – резинка на уровне бедер (“под попой”);
четвертый – резинка на уровне пояса;
пятый – резинка на уровне груди;
шестой – резинка на уровне шеи;
и даже седьмой – резинка держится руками на уровне ушей.

Выполняемые упражнения:


Простые

Прыгаем: ноги с двух сторон от одной резиночки, подпрыгиваем, ноги с двух сторон от другой, выпрыгиваем с другой стороны резиночки.

Самая популярная игра нашего детства

Бегунчики (пешеходы, рельсы)

Подпрыгиваем, наступаем одновременно – по одной ноге на одну “резиночку”, подпрыгиваем, меняем ноги местами – так 4 раза (можно приговаривать “пе-ше-хо-ды”), выпрыгиваем с другой стороны резиночки.

Ступеньки

Прыгаем двумя ногами (вместе) – подпрыгиваем, зацепляем одну резинку, наступая на другую, потом одним прыжком освобождаемся от резинки и выпрыгиваем с другой стороны.

Бантик

Правая нога снизу первой резинки, левая сверху. Прыгаем на вторую резинку так, чтобы получился бантик (правая сверху, левая снизу). Одним прыжком освобождаемся от резинки и выпрыгиваем с другой стороны.

Конфета (конвертик)

Прыгаем двумя ногами сразу за вторую резинку, зацепив первую (получаем перекрест, внутри которого стоим), подпрыгиваем и наступаем на обе резинки двумя ногами, выпрыгиваем из резинки.

Кораблик

Начинаем как в “конвертике” – запрыгиваем внутрь двумя ногами, подпрыгиваем и приземляемся так, чтобы обе ноги оказались “снаружи” резинки, перекрещиваем в одну и в другую сторону, выпрыгиваем из резинки.

Платочек

Цепляем одну резиночку одной ногой, переносим ее за вторую (получается “конвертик”, но одной ногой), подпрыгиваем и поворачиваемся на 180 градусов, не отпуская резиночку, дальше прыгаем – освобождаемся от резинки и приземляемся так, чтобы ноги были с двух сторон от первой резиночки.

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