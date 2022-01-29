С нами не соскучишься!

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20 вещей, которые вернут вас в детство

Если ваше детство пришлось на 80-90-е годы, вам точно есть что вспомнить о тех далеких временах. Эпохи менялись так быстро, что мы как будто успели прожить несколько разных жизней.

Наше детство было прекрасным и по-своему сумасшедшим. Окунувшись в воспоминания, мы решили составить небольшую подборку окружавших нас атрибутов тех лет.

Умывальник нашего детства


20 вещей, которые вернут вас в детство

Я настолько стар, что умывался из этого.

Петушки


20 вещей, которые вернут вас в детство

Радовал не только вкус, но и сам процесс приготовления.

Жевательная резинка «Гудрон»


20 вещей, которые вернут вас в детство

«Зубы черные будут», — говорили нам, но это нас не останавливало.

Заморские сладости


20 вещей, которые вернут вас в детство

М-м-м, этот вкус невозможно забыть.

Winamp


20 вещей, которые вернут вас в детство

Я помню, как слушал музыку на этом плеере.

Первый автосимулятор


20 вещей, которые вернут вас в детство

Ходили в гости друг к другу, только чтобы поиграть в эту штуку.

Занавески из скрепок


20 вещей, которые вернут вас в детство

Помните как всей семьей делали такие штуки из скрепок и разноцветных бумажек? А потом шелестели этими занавесками, проходя в дверные проемы.

Дискотеки


20 вещей, которые вернут вас в детство

Школьные дискотеки традиционно устраивали в спортзалах.

Радуга


20 вещей, которые вернут вас в детство

Помню, как по полдня ее распутывал.

Неведомая штука


20 вещей, которые вернут вас в детство

С этой штуковиной во дворах хоть раз сталкивался каждый.

А вы помните этот вкус?


20 вещей, которые вернут вас в детство

Вы знали, почему именно такая форма у этой жвачки? Так это же следы от шин!

Вавилонская башня


20 вещей, которые вернут вас в детство

Сколько пальцев пострадало в попытках собрать эту головоломку.

Игровые приставки


20 вещей, которые вернут вас в детство

Помните, как втихаря от родителей играли на цветном телевизоре, рискуя «посадить трубку»?

Петух или курица?


20 вещей, которые вернут вас в детство

Начало главной летней дискуссии.

Капор из ангоры


20 вещей, которые вернут вас в детство

В помещении для пущего шика следовало стянуть головной убор с головы и оставить болтаться на шее.

Первые мыши


20 вещей, которые вернут вас в детство

Мы чистили их как могли.

Значки с приколами


20 вещей, которые вернут вас в детство

Круглыми пластмассовыми значками увешивали всю внешнюю поверхность куртки и рюкзака. И чем ярче — тем лучше.

Домашнее лото


20 вещей, которые вернут вас в детство

Весело играли всей семьей.

Компьютерные клубы


20 вещей, которые вернут вас в детство

Компьютер был роскошью, поэтому мальчишки собирались в таких заведениях, которые были повсюду.

Часы Montana


20 вещей, которые вернут вас в детство

Каждый считал своим долгом выйти во двор с подвернутым чуть сильнее обычного рукавом, чтобы все видели богатство.

От одного взгляда на все эти вещи в голове всплывают теплые воспоминания, и хочется хоть на денек вернуться в беззаботное детство.

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