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13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

На протяжении жизни человек окружает себя разнообразными вещами, в большинстве случаев даже не задумываясь об их происхождении. Тоже самое касается традиций, ставших настолько родными и привычными. Однако, мы провели небольшое исследование, разузнав что подарила миру Германия.

Ниже представлен список истинно немецких предметов и обычаев, распространённых во многих уголках земного шара.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Мармеладные мишки. Производство сладостей было начато немецкой компанией Haribo в 1922 году.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Первая лампа современного типа была изобретена немцем Генрихом Гёбелем в 1854 году.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Щелкунчик. Родиной деревянной куклы-карикатуры является небольшой немецкий город Зайфен. (Conrad Kuiper)

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Папка-регистратор. Была изобретена Фридрихом Зённеккеном из Бонна в 1886 году.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Пряничный домик. Мода на сладость возникла в Германии в XIX веке.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Пасхальный заяц — атрибут Пасхи. Традиция использования образа животного в качестве символа возникла в Германии. Первые упоминания о нем найдены в текстах, датированных XVI веком. В 1680 году вышел рассказ о кролике, откладывающем яйца и прячущем их в саду.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Охота за яйцами — пасхальная игра для детей.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Мальчик во время игры «Охота за яйцами».

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Рождественская ёлка — атрибут Рождества. Традиция наряжеть дерево на праздник берёт своё начало в Германии в конце Средневековья.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Рождественский календарь — открытка или картонный домик с открывающимися окошками. В каждой ячейке календаря находится шоколадная конфета. Впервые календарь появился в Германии в первой половине XIX века.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Чикен фрайд стейк. Национальное блюдо в США. Однако, рецепт принадлежит немецкой кухне.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Химическая завивка. Впервые была продемонстрирована немецким парикмахером Карлом Людвигом Несслером.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Музыкальная композиция «Свадебный хор» Рихарда Вагнера из оперы «Лоэнгрин». Исполняется в начале свадебной церемонии во многих странах мира.

13 истинно немецких вещей, которые используются во всем мире

Ход-дог. «Колбаски Dachshund», которые заворачивались в ломтик хлеба, были придуманы франкфуртским мясником.

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