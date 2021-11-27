Японец сделал нож из фольги, который ещё острее «настоящего»

Японский нож из фольги – это вам не игрушки.

Нож из фольги потребует истинно японского терпения.

Не доставайте втулку сразу.

Японец молотком ровняет рулон фольги.

Удаление втулки.

Лист должен быть максимально плоским.

Прогревание.

Изготовление трафарета.

Резка по контуру.

Чтобы слои фольги лучше сцепились друг с другом.

Получилось две одинаковые половинки ножа.

И снова ровняем.

Заточка.

Парень использовал несколько разных поверхностей для шлифовки.

Деревянная ручка закреплена шурупами.

Вот такой получился красавчик.

Осторожно: острый!