Японец сделал нож из фольги, который ещё острее «настоящего»

Японский нож из фольги – это вам не игрушки.
На кухне можно обойтись без многого: например, без мороженого в морозилке или вкусняшек в каждом шкафчике. Но вот без чего точно не приготовить ужин, так это без хорошего ножа. И пока начинающие повара придирчиво выбирают ножи в магазинах, Япония опять впереди планеты всей. Там придумали, как делать ножи из фольги. Режут ещё лучше, чем «настоящие»!
Нож из фольги потребует истинно японского терпения.
Фольга – штука крайне нужная на любой кухне. Но блестящие листы алюминия пригодятся не только для запекания или сохранения продуктов свежими. Неожиданный потенциал фольги раскрыл в своём видео японский видеоблогер-умелец под ником Kiwami Japan. Парень показал, что из обычной фольги можно сделать необычный нож. И вовсе не игрушку, а вполне себе функциональный девайс для кухни. Конечно, потребуется некоторая сноровка и масса истинно японского терпения, но результат того стоит.
Не доставайте втулку сразу.
Японец взял обычную кухонную фольгу и достал её из коробки вместе с картонной втулкой.
Японец молотком ровняет рулон фольги.
Не разворачивая рулон, парень начал молотком ровнять его до плоского состояния.
Удаление втулки.
Потом Kiwami щипцами удалил сплющенную втулку…
Лист должен быть максимально плоским.
…и продолжил молотком ровнять фольгу. Цель – из рулона получить плоский, но довольно толстый (в силу многослойности) лист.
Прогревание.
Чтобы лист фольги был цельным, без различимых слоев, парень прогрел заготовку над конфоркой. Слегка подплавленные слои фольги лучше сцепились друг с другом.
Изготовление трафарета.
Теперь, когда в его руках был более-менее однородный кусок фольги, блогер положил на него свой любимый нож шефа и аккуратно обвёл контур маркером.
Резка по контуру.
По готовому контуру парень вырезал будущий нож…
Чтобы слои фольги лучше сцепились друг с другом.
… и опять прогрел «болванку» над огнём включенной конфорки.
Получилось две одинаковые половинки ножа.
В процессе получились две идентичные половинки ножа, которые японец разделил. Работу он продолжил с одной из них, а вторая осталась «про запас», если вдруг что-то не выйдет.
И снова ровняем.
Рабочую половину блогер снова тщательно равнял молотком. Ох уж эта японская педантичность!
Заточка.
Парень использовал несколько разных поверхностей для шлифовки.
Теперь осталось как следует отшлифовать нож точильными камнями…
Деревянная ручка закреплена шурупами.
... и приделать деревянную ручку.
Вот такой получился красавчик.
Результатом японец остался доволен.
Осторожно: острый!
Режет так же остро, как его металлический собрат.
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