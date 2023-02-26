Как избавиться от натоптышей и сухих мозолей

Вы до сих пор считаете, что натоптыши и сухие мозоли зло неизбежное, хотя ни раз пробовали от них избавиться? Поверьте, это не так!

Уделив себе всего час драгоценного времени, можно надолго забыть об этой проблеме. Существует предельно простой способ избавиться от натоптышей в домашних условиях, к тому же практически без затрат.

Условно процедуру можно разделить на 2 этапа. Предварительно стоит позаботиться лишь о том, чтобы все необходимое было под рукой.

На первом этапе используем пищевую соду и хозяйственное мыло.







Натираем мыло на терке, всего понадобится 1 столовая ложка стружки. Наливаем в ванночку 1,5 л горячей воды, отправляем туда стружку, а затем добавляем 3 чайных ложки соды и даем раствориться. Затем помещаем ноги в воду, усаживаемся поудобнее и наслаждаемся процедурой в течение 30-40 минут.







Вытираем ноги, не ополаскивая. Натоптыши даже после этого стали меньше. Готовим для оставшихся натоптышей маску. Измельчаем до состояния крошки 5 таблеток обычного аспирина, добавляем к ним по 1 чайной ложке лимонного сока и обычной воды. Хорошо перемешиваем, в идеале крупинки должны раствориться.







Наносим содержимое на ватный диск, прикладываем его к проблемной зоне и дополнительно оборачиваем пищевой пленкой. Надеваем носок, чтобы зафиксировать маску и оставляем для воздействия на 7-10 минут. При наличии неприятных ощущений снимаем маску раньше.







Убираем маски и ополаскиваем ноги. Затем обрабатываем проблемные зоны мягкой щеткой, чтобы окончательно избавиться от натоптышей. Дальше остается лишь вымыть ножки, полюбоваться получившимся результатом, а затем нанести обычный крем.







Более наглядно о том, как избавиться от натоптышей и мозолей в домашних условиях, в видео:



