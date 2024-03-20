С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Басовская
    Автор, если Вы приготовите вышеозначенные блюда, то они будут выглядеть совсем по-другому. Запеканка с печенью НИКОГД...5 несладких запек...
  • Михаил Васильев
    На скорую руку - это тяп-ляп ...5 соусов на скору...
  • А Кудасов
    И кто об этом не знал. Тоже мне - открытие.Для чего в XIX ве...

Как получить большой урожай клубники

Подвязывание кустиков клубники — самый эффективный способ защиты ягод от паразитов и гнили. Благодаря подвязыванию ягоды не касаются земли.
Более того, подвязывание позволяет аккуратно собрать листву каждого кустика и обеспечить хорошее проветривание, а также доступ солнца к плодам.



Помимо подвязывания можно использовать различные подкладки под ягоды, например, яичные лотки. Однако этот способ не очень удобен, так как загромождает грядку. Поддержать ягоды также можно с помощью колечек из металлической проволоки. Этот способ довольно трудоемкий, ведь чтобы сделать колечки для каждого кустика придется потратить много времени.



Самый простой способ подвязывания клубники — с помощью капроновых колготок.

Подвязывание капроновыми колготками



Все, что нужно сделать — вырезать из колготок колечко. Закрепите полученным колечком кустик.



Важно расположить ягоды так, чтобы они не касались земли и аккуратно висели на капроновом фиксаторе.



Из нескольких пар старых колготок можно сделать большое количество колечек, которые помогут подвязать кустики на всех грядках.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Клубникауход

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору