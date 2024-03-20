Как получить большой урожай клубники

Подвязывание кустиков клубники — самый эффективный способ защиты ягод от паразитов и гнили. Благодаря подвязыванию ягоды не касаются земли.

Более того, подвязывание позволяет аккуратно собрать листву каждого кустика и обеспечить хорошее проветривание, а также доступ солнца к плодам.







Помимо подвязывания можно использовать различные подкладки под ягоды, например, яичные лотки. Однако этот способ не очень удобен, так как загромождает грядку. Поддержать ягоды также можно с помощью колечек из металлической проволоки. Этот способ довольно трудоемкий, ведь чтобы сделать колечки для каждого кустика придется потратить много времени.







Самый простой способ подвязывания клубники — с помощью капроновых колготок.



Подвязывание капроновыми колготками

Все, что нужно сделать — вырезать из колготок колечко. Закрепите полученным колечком кустик.Важно расположить ягоды так, чтобы они не касались земли и аккуратно висели на капроновом фиксаторе.Из нескольких пар старых колготок можно сделать большое количество колечек, которые помогут подвязать кустики на всех грядках.