Как получить большой урожай клубники

Подвязывание кустиков клубники — самый эффективный способ защиты ягод от паразитов и гнили. Благодаря подвязыванию ягоды не касаются земли.
Более того, подвязывание позволяет аккуратно собрать листву каждого кустика и обеспечить хорошее проветривание, а также доступ солнца к плодам.
Помимо подвязывания можно использовать различные подкладки под ягоды, например, яичные лотки. Однако этот способ не очень удобен, так как загромождает грядку. Поддержать ягоды также можно с помощью колечек из металлической проволоки. Этот способ довольно трудоемкий, ведь чтобы сделать колечки для каждого кустика придется потратить много времени.
Самый простой способ подвязывания клубники — с помощью капроновых колготок.
Подвязывание капроновыми колготками
Все, что нужно сделать — вырезать из колготок колечко. Закрепите полученным колечком кустик.
Важно расположить ягоды так, чтобы они не касались земли и аккуратно висели на капроновом фиксаторе.
Из нескольких пар старых колготок можно сделать большое количество колечек, которые помогут подвязать кустики на всех грядках.
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