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Оружие в США

Стрелкового оружия в США значительно больше, чем жителей. Право на ношение оружия гарантировано второй поправкой Конституции. Ежегодно от огнестрельного оружия гибнут 30 000 американцев.

Сегодня мы побываем на заводе знаменитой компании Barnes по производству пуль, посмотрим производство и поговорим об оружии в США.

Оружие в США

1. Компания Barnes по производству пуль начиналась как хобби человека с одной идеей – сделать лучше чем есть сейчас, привнося новые идеи через эксперименты и опыты. Это стремление принесло свои плоды, на сегодняшний день фирма является одним из основных игроков на рынке пуль и патронов, чьи технологии и инновации стали достоянием пулестроения и своеобразным стандартом, с которого делают копии. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

2. А все началось в 1932 году, когда Фред Барнс начал продажу пуль сделанных у себя в подвальной мастерской расположенной в Бэйфилде, штат Колорадо. После экспериментирования с разными возможностями компоновки и работы инструментов, он установил на пулю с мягким свинцовым сердечником корпус (оболочку ) из 99% меди.

А вот и большие медные катушки на заводе в штате Юта, 6 января 2015. (Фото George Frey | Reuters):

А вот и большие медные катушки на заводе в штате Юта

3. По данным американского Бюро по контролю над алкоголем, табаком и огнестрельным оружием (Alcohol, Tobacco, and Firearms Bureau), на руках примерно 60 — 65 млн. американцев (что составляет 45% американских домохозяйств) находится более 200 млн. единиц огнестрельного оружия. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

4. Ежегодно количество оружия, находящегося в частных руках, увеличивается на 4.5 млн. стволов. Таким образом, американцы обладают крупнейшим в мире частным арсеналом. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

5. США являются лидером среди развитых стран мира по уровню насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия. У каждого третьего жителя Америки в числе знакомых был человек, которого по тем или иным причинам застрелили. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

6. Более того, одному из пяти детей, проживающих в Соединённых Штатах, хотя бы раз в жизни доводилось стать свидетелем перестрелки. В США дети умирают от огнестрельных ранений в одиннадцать раз чаще, чем в других развитых странах; среди них оказывается немало дошкольников. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

7. Согласно действующим федеральным правилам, огнестрельное оружие не может продаваться людям, имеющим психические проблемы, ранее осужденным за совершение преступлений, наркоманам и негражданам США. Так что приехав по турпутевке в эту страну вам вряд ли удастся разжиться «стволом» в магазине. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

8. В большинстве штатов короткоствол можно приобрести по достижении 21-летнего возраста. Пистолеты обычно можно приобретать только людям старше 21 года, ружья — по достижении 18-ти лет. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

9. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

10. При покупке оружия в магазине покупатель заполняет специальную анкету, куда заносится его домашний адрес, место работы и пр., подписывает ряд документов и в некоторых штатах оставляет отпечаток большого пальца правой руки. Покупатель также обязан предъявить свои документы продавцу, в некоторых штатах перед покупкой оружия необходимо пройти специальный курс обучения. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

11. С 1986 года в США запрещено продавать полностью автоматическое оружие (однако, автоматы, пулеметы и пр., выпущенные до 1986 года, могут оставаться во владении людей и продаваться ими частным порядком). В 1994 году было введено еще одно ограничение — магазины скорострельных винтовок не должны вмещать более 10-ти патронов. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

12. В 46-ти штатах не существует ограничений на приобретение количества стволов. Только в четырех штатах действует правило, согласно которому покупатель может приобрести одно ружье (пистолет, винтовку и пр.) в месяц. В 43-х штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

13. В 44-х штатах никоим образом не регулируется вторичный рынок оружия, то есть владелец пистолета может свободно продать его любому желающему. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

14. 38 штатов США запрещают пронос оружия на территорию школы. Еще 16 установили подобный запрет в отношении университетских кампусов (студенческих городков). Некоторые штаты оставляют эти правила на усмотрение университетов. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

15. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

16. До недавнего времени оружие в США порой было легче приобрести, чем банку пива. И вот Обама распорядился проверять всех покупателей оружия, включая тех, кто покупает «стволы» в интернете и на выставках. Президент неоднократно пытался ввести некоторые ограничения в ношении оружия, но в Америке слишком сильное оружейное лобби, конгресс блокировал эти инициативы. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

17. Две трети американцев поддерживают предложенные президентом США Бараком Обамой меры по ограничению оборота оружия, свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса общественного мнения CNN. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

18. Шесть из 10 участников нынешнего опроса, в том числе 75% владельцев оружия, считают, что предложенные меры не помогут снизить число жертв насилия с использованием оружия. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус 3%. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

19. А мы смотрели фотографии со знаменитой фабрики Barnes по производству пуль, Штат Юта, 6 января 2016. (Фото George Frey | Reuters):

Компания Barnes по производству пуль

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