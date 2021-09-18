Игра и жизнь: Как сложилась судьба самых известных знатоков клуба «Что? Где? Когда?» 1980-1990-х

Борис Бурда, Александр Друзь, Нурали Латыпов.
В конце ХХ века игроки клуба «Что? Где? Когда?» были не менее знамениты и популярны, чем звёзды кино и эстрады. Зрители узнавали их в лицо, а многочисленные поклонники могли часами сидеть у съемочного павильона в ожидании встречи со своими кумирами. Сегодня кто-то продолжает играть теперь уже в интеллектуальном казино, а кто-то выбрал тихую спокойную жизнь вдали от блеска софитов.
Александр Друзь
Александр Друзь. / Фото: www.freelance.ru
Он является рекордсменом среди участников клуба, так как играет практически без перерыва, начиная с 1981 года и останавливаться не собирается. Сегодня Александр Друзь руководит отделом игровых программ на канале «СТО-ТВ» в Санкт-Петербурге, является автором и ведущим телепрограмм, в 2017 году снялся в кино. Проводит тренинги по интеллектуальным играм, выступает с лекциями. Написал увлекательную книгу о Санкт-Петербурге, его памятных местах и интересных маршрутах по городу.
Александр Бялко
Александр Бялко. / Фото: www.olimp.ugresh.ru
Один из самых ярких игроков, начиная с 1979 года. Александр Бялко получил два высших образования, первое в области ядерной физики, второе – в журналистике. Преподавал в МИФИ, занимал руководящие должности в нескольких компаниях, работал деканом одного из столичных ВУЗов, занимался научной работой. Принимал участие в программе «Последний герой», вел авторскую программу на радио. Написал пять книг и множество публицистических статей. Женившись во второй раз, стремится не привлекать внимания к себе и своей личной жизни.
Борис Бурда
Борис Бурда. / Фото: www.golos.io
Помимо «Что? Где? Когда?», у Бориса Бурды есть два серьезных увлечения: кулинария и бардовская песня. На многих фестивалях бардовской песни становился лауреатом, а любовь к кулинарии переросла в профессию. На украинском телевидении вел кулинарную передачу «Вкусно с Борисом Бурдой», которую любили не только за оригинальные рецепты, но и за интересные факты и истории, которыми щедро приправлял свою программу ведущий. По профессии Бурда инженер-теплотехник, но по призванию – талантливый кулинар. Является автором 10 книг, в основном, по кулинарии.
Фёдор Двинятин
Фёдор Двинятин. / Фото: www.museumpushkin.ru
Активно играл в клубе 15 лет, начиная с 1990 года. Фёдор Двинятин окончил филфак СПбГУ в 1991 году, а с 1992 занимается преподавательской деятельностью. Написал около 50 научных работ и 10 книг по филологии. Не любит публичности и повышенного внимания к своей персоне. Не устает подчёркивать тот факт, что он знает на самом деле очень мало, хотя его образованность и эрудиция способны впечатлить даже самых отъявленных скептиков.
Нурали Латыпов
Нурали Латыпов. / Фото: www.photobank.ugtu.net
Он известен не только, как игрок «Что? Где? Когда?», но ещё и как политик, изобретатель, художник-карикатурист и писатель. Кажется, нет такой области, где Нурали Латыпов, нейрофизиолог и кандидат философских наук, был бы несведущ. Он откровенно говорит о том, что игра в клубе была для него глотком свежего воздуха, она давала ему импульсы для творчества и изобретений. Он занимал множество весьма серьёзных должностей, и сегодня руководит лабораторией и институтом. При этом продолжает рисовать карикатуры, завоёвывая Гран-при на международных конкурсах, а ещё занимается литературным творчеством, даже стал лауреатом премии «Золотой телёнок».
Андрей Каморин
Андрей Каморин. / Фото: www.sostav.ru
Он попал в клуб совершенно случайно, согласившись сопровождать стеснявшегося друга. В итоге в его активе 8 лет игр, звание лучшего капитана команды и любовь и признание зрителей. После окончания МГИМО работал журналистом-международником. Сегодня возглавляет компанию «Форвард-фильм», не отказывается от участия в юбилейных играх клуба.
Леонид Владимирский
Леонид Владимирский. / Фото: www.yaplakal.com
Его участие в «Что? Где? Когда?» началось в 1982 году с письма в редакцию передачи, где студент МИФИ заявил о том, что играет лучше членов клуба. Ответом стало приглашение стать участником игры. В 1994 году покинул клуб со скандалом, связанным с отказом ведущего извиниться за упрёки в адрес членов команды Валентины Голубевой. Однако долго быть вне игры не смог и через полтора года вернулся. Сейчас живет в Нью-Йорке, работает системным администратором.
Валентина Голубева
Валентина Голубева. / Фото: www.itweek.ru
Создательница и капитан первой и единственной женской команды появилась в клубе в 1982 году. Желание стать участницей было связано с личной симпатией к одному из членов интеллектуального клуба. За её плечами обучение на кафедре прикладной математики в Белорусском университете, звание кандидата технических наук и множество руководящих должностей в сфере политического консалтинга и связей с общественностью. Кроме того, Валентина Голубева ведет спецкурс в МГИМО и часто бывает в интеллектуальном казино и на играх в качестве зрителя.
Георгий Жарков
Георгий Жарков. / Фото: www.mixnews.lv
С именем этого игрока связаны скандалы и даже уголовное дело. Он был членом клуба с 1994 года, а уже через 10 лет обманным путём получил на свой электронный адрес вопросы турнира. Позже был обвинен в сексуальных домогательствах к молодым людям, приговорен к условному сроку. Многие известные игроки после ряда скандальных заявлений Жаркова категорически отказались участвовать во всех турнирах, где он собирался играть. От участия в играх его отстранили, а в 2016 году Георгий Жарков скончался у себя на родине во Владимире.
Никита Шангин
Никита Шангин. / Фото: www.kristinaartgallery.ru
Он пришел в клуб, уже работая архитектором и сумел стать одним из самых ярких игроков и капитанов клуба. Всерьез увлечен своей основной профессией, является автором грандиозных проектов, таких как Мемориальный комплекс «Катынь» в Смоленской области и Государственный центр современного искусства в Москве. Прапрадед Никиты Шангина по женской линии сам Хаджи Мурат.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии