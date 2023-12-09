Митла – древний мексиканский город, артефакты которого могут предсказать длительность жизни

1. Митла – культурно-религиозный центр доисторической Америки

Митла – древний мексиканский город, хранящий множество тайн и загадок.

Исчезнувшая Митла оставила после себя лишь величественные руины и захватывающие легенды (Мексика).

Древний город Митла внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Мексика). | Фото: golden-monkey.ru.

Завораживающая красота древних орнаментов может вводить в состояние транса (Митла, Мексика). | Фото: golden-monkey.ru.

Несмотря на то, что Митла не входит в число популярных достопримечательность, здесь есть что посмотреть (Мексика).

2. Разорение города и открытие его руин

Из-за постоянных набегов соседей в лице миштеков вокруг города была возведена крепостная стена, фрагменты которой сохранились по сей день (Митла, Мексика).

Самые древние архитектурные сооружения особым колоритом не отмечались (Митла, Мексика). | Фото: commons.wikimedia.org.

Орнаменты украшают каждое сохранившееся сооружение, построенное в период расцвета цивилизации сапотеков (Митла, Мексика). | Фото ar.pinterest.com.

Узоры и орнаменты способны превратить угрюмую монолитную стену в изящное произведение искусства (Митла, Мексика). | Фото: commons.wikimedia.org.

3. Самые интригующие достопримечательности Митлы

Узоры, высеченные из камня, стали визитной карточкой древнего города (Митла, Мексика). | Фото: earth-chronicles.ru.

На древних сооружениях Мексики можно увидеть подобные изображения Пернатого змея Кетцалькоатля. | Фото: toltecayotl.org.

А вот в Митле Пернатого змея Кетцалькоатля изображали в виде геометрических узоров, глядя на которые можно погрузиться в транс (Мексика). | Фото: zhitanska.com.

Остатки колоннады во Дворце верховного правителя столицы доколумбовой империи сапотеков (Митла, Мексика). | Фото: zhitanska.com.

Интерьеры дворцовых помещений украшают мозаики и узоры, высеченные из камня (Митла, Мексика). | Фото: midlifecrisisgapyear.wordpress.com.

Вход в одну из гробниц, обнаруженных на территории древнего города (Митла, Мексика). | Фото: zhitanska.com.

Та самая мистическая «Колонна жизни», которая использовалась в ритуалах предсказаний (Митла, Мексика).

Церковь Сан-Пабло была возведена испанцами на месте главного храма древних сапотеков, чтобы подчеркнуть превосходство своей веры (Митла, Мексика). | Фото: midlifecrisisgapyear.wordpress.com.

Католический храм Сан-Пабло прекрасно сохранился и ярким пятном выделяется на фоне древних руин (Митла, Мексика). | Фото: earth-chronicles.ru.