Митла – древний мексиканский город, артефакты которого могут предсказать длительность жизни

На территории Мексики сохранилось множество уникальных археологических памятников, способных перевернуть представление об истории и даже о жизни. Особенно примечательным объектом в этом плане является древний город Митла, архитектурные шедевры которого прячут артефакты, способные не только ввести в транс. Они могут предсказать сколько осталось жить самым отчаянным путешествующим, которые все же рискнут пройти обряд предсказания возле одной из самых мистических колонн в подземелье.
1. Митла – культурно-религиозный центр доисторической Америки
Митла – древний мексиканский город, хранящий множество тайн и загадок.
Митла — древний мексиканский город, расположенный на возвышенности Теуантепекского перешейка в доколумбовый период являлся крупнейшим культурным и религиозным центром цивилизации сапотеков. Благодатная долина Оахаки стала пристанищем охотников и собирателей, которые в 200 году до нашей эры не только осели, но и предприняли попытки образовать государственность среди кочевых племен. Это и предопределило разрастание населенного пункта, в котором в период наивысшего расцвета проживало около 10 тыс. человек.
Исчезнувшая Митла оставила после себя лишь величественные руины и захватывающие легенды (Мексика).
Древний город Митла внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Мексика). | Фото: golden-monkey.ru.
К началу новой эры город превратился в главный военный, экономический и религиозный центр цивилизации сапотеков, в котором проживала вся элита империи. Высшую ступень занимали главные жрицы индейского племени, проводившие культовые обряды и принимавшие участие в человеческих жертвоприношениях. Иерархия власти, распределявшаяся в империи по особой схеме, явно отразилась на планировке города, которая подразумевала центральное размещение жилищ высших жрецов. А вот низшая каста располагалась поблизости храмов, отдельным кластером проживали вожди с семьями и приближенными, а также богатые и почитаемые люди племени.
Завораживающая красота древних орнаментов может вводить в состояние транса (Митла, Мексика). | Фото: golden-monkey.ru.
Несмотря на то, что Митла не входит в число популярных достопримечательность, здесь есть что посмотреть (Мексика).
Примечательно: Название Митла (Mitla) произошло от слова «миктлан», что в мексиканском наречии науатль означает «земля мертвых». Сами же сапотеки называли город Yoo-Paa (Йоо-Паа), в переводе с их языка – это «место гробниц». Когда же город захватили ацтеки, они его называли Городом мертвых. Стоит также отметить, что Митла вместе со столицей извечного врага – соседнего народа миштеков (древний город Ягуль), предпринимавших множество попыток захватить империю сапотеков, внесены в Список культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2. Разорение города и открытие его руин
Из-за постоянных набегов соседей в лице миштеков вокруг города была возведена крепостная стена, фрагменты которой сохранились по сей день (Митла, Мексика).
К сожалению, даже самые могущественные и процветающие империи на каком-то этапе истории ослабевали настолько, что их территории разоряли и захватывали более амбициозные, дерзкие соседи. В случае с сапотеками чуда также не произошло, в конце XV века на политической арене появилась империя ацтеков, чьи войска захватили и разграбили город. Правда и они долго не господствовали на этой земле, в 1520 году начался захват Америки европейцами, а в этом конкретном случае воинствующими пришельцами оказались испанские конкистадоры, которым в городе ничего не досталось, поскольку все было разграблено до них. Кстати сказать, испанцы также приумножили архитектурное наследие Митлы, на месте главного храма была возведена величественная христианская церковь Сан-Пабло, которая неплохо сохранилась до наших дней.
По сведениям Novate.ru, основательные раскопки древней части города начались лишь в конце XIX группой немецких исследователей (У. Холме, А. Касо, И. Берналь и др.) во главе с Э. Зелером. Они разделили территорию древнего города на 5 исследуемых площадок:
Самые древние архитектурные сооружения особым колоритом не отмечались (Митла, Мексика). | Фото: commons.wikimedia.org.
• Группа Адобе и Южная группа – это древнейшая часть города, здания которой были возведены в традициях еще одного города эпохи цивилизации сапотеков – Монте-Альбана. Здесь преобладают большие площади и культовые здания, где проводились обряды и религиозные церемонии. Особого декора на этих сооружений нет, зато они были более массивными и надежными.
Орнаменты украшают каждое сохранившееся сооружение, построенное в период расцвета цивилизации сапотеков (Митла, Мексика). | Фото ar.pinterest.com.
Узоры и орнаменты способны превратить угрюмую монолитную стену в изящное произведение искусства (Митла, Мексика). | Фото: commons.wikimedia.org.
• В Северной группе, группе Колон и группе Арройо сохранились более поздние архитектурные ансамбли и отдельные сооружения, отличающиеся собственным стилем оформления. На фасадах зданий можно увидеть уникальнейшие резные орнаменты, которые встречаются только в Митле.
3. Самые интригующие достопримечательности Митлы
Узоры, высеченные из камня, стали визитной карточкой древнего города (Митла, Мексика). | Фото: earth-chronicles.ru.
Митла не входит в самые популярные туристические маршруты, поскольку на ее территории нет захватывающих пирамид и покоряющих своим величием храмов, тем не менее изящные мозаичные орнаменты и геометрические узоры, украшающие все стены дворцов, храмов, гробниц и особняков, завораживают не меньше. Многие ученые и просто любители истории утверждают, что в них зашифрованы тайные знания древних, которые еще предстоит разгадать.
На древних сооружениях Мексики можно увидеть подобные изображения Пернатого змея Кетцалькоатля. | Фото: toltecayotl.org.
А вот в Митле Пернатого змея Кетцалькоатля изображали в виде геометрических узоров, глядя на которые можно погрузиться в транс (Мексика). | Фото: zhitanska.com.
Хотя одну закономерность уже заметили. Оказывается, в каждом декоративном узоре или орнаменте можно разглядеть очертания Пернатого змея Кетцалькоатля, который являлся мощным оберегом индейских народов. При этом бывалые туристы и даже исследователи утверждают, что если долго, не отрываясь, вглядываться в узоры, можно погрузиться в состояние транса. Так ли это, утверждать не станем, но, если планируется поездка в Мексику, стоит все же посетить древнее поселение, ведь оно расположено далеко от проторенных туристических маршрутов, а это значит, здесь можно будет спокойно прогуляться по старым улочкам и без суеты рассмотреть великолепие древних руин или испытать на себе силу оберега древних индейцев.
Остатки колоннады во Дворце верховного правителя столицы доколумбовой империи сапотеков (Митла, Мексика). | Фото: zhitanska.com.
Интерьеры дворцовых помещений украшают мозаики и узоры, высеченные из камня (Митла, Мексика). | Фото: midlifecrisisgapyear.wordpress.com.
• Дворец верховного правителя он же Дворец с колоннами (находится в Северной группе) – это удивительный архитектурный комплекс больше похожий на загадочный лабиринт, нежели на главное административное здание города, где проживал и управлял правитель Митлы. Отличительной чертой этого сооружения являются 4-метровые колоннады, высеченные из монолитного камня, которые наряду с резным орнаментом стали главным украшением дворца. А вот самой притягательной изюминкой комплекса стала подземная сеть туннелей, которые считаются местом захоронения правителей и особо почитаемых личностей города.
Вход в одну из гробниц, обнаруженных на территории древнего города (Митла, Мексика). | Фото: zhitanska.com.
Но и это еще не все таинственные сюрпризы. Оказывается, в одной из подземных камер расположен сакральный артефакт – «колонна жизни», которая за более чем тысячелетнюю историю обросла множеством душераздирающих легенд и поверий. По одной из версий ее использовали для ритуала, позволяющего определить продолжительность жизни. Для этого нужно было ее обхватить руками, а оставшееся расстояние, как раз таки и поведало бы, сколько еще лет (а может и дней) предначертано судьбой оставаться на этой бренной земле. Хотя были и противники этого ритуала, утверждающие, что все, кто решится узнать дату кончину, будут прокляты и не смогут ничего изменить, даже зная причину и время смерти.
Та самая мистическая «Колонна жизни», которая использовалась в ритуалах предсказаний (Митла, Мексика).
До сих пор не удалось определить, какая метрическая мера бралась за основу при расчетах, но на данный момент колонну огородили, чтобы не испытывать судьбу. Но для любопытствующих остается еще один вариант высчитать дату ухода в мир иной. По одной из легенд, решившийся на ритуал роковых предсказаний, должен был обойти колонну и если он чувствовал ее движение на энергетическом уровне, то смерть была совсем рядом.
Церковь Сан-Пабло была возведена испанцами на месте главного храма древних сапотеков, чтобы подчеркнуть превосходство своей веры (Митла, Мексика). | Фото: midlifecrisisgapyear.wordpress.com.
Католический храм Сан-Пабло прекрасно сохранился и ярким пятном выделяется на фоне древних руин (Митла, Мексика). | Фото: earth-chronicles.ru.
• Церковь Сан-Пабло была построена испанцами на месте главного храма древних индейцев. Захватчики уничтожили все, что осталось от культовых объектов, используя элементы архитектурных сооружений в качестве строительного материала, чтобы показать превосходство своей религии над верованиями местного населения. Несмотря на то, что прошло 500 лет со времен строительства католической святыни, ее красные купола все так же победоносно возвышаются над загадочными остатками древней цивилизации сапотеков, исследования которых активно продолжается. И кто знает, какие сюрпризы ждут современников, пытающихся проникнуть в тайны доисторических империй.
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