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История древнегреческой гетеры Нееры: За что судили бывшую жрицу любви


История древнегреческой гетеры Нееры: За что судили бывшую жрицу любви

Политические интриги, клевета, давление через судебные процессы – не новое изобретение. Происходило это и два с половиной тысячелетия тому назад, как в этом случае, когда между двумя жителями Афин возник серьезный спор, перешедший во вражду. Но в классической Греции было принято не хвататься за кинжалы и дубинки, а отправляться в суд – это и сделали оппоненты. А до нас дошли материалы дела, в котором разменной монетой стали судьбы женщины и ее дочери – те самые «щепки», принесенные в жертву политическим интересам.

Как поссорились Аполлодор Ахарнский и афинянин Стефан


Время действия – 343 – 340 годы до н.э., именно тогда состоялся тот самый процесс против гетеры Нееры. А предпосылки сложились значительно раньше, когда афинский политик Аполлодор Ахарнский профессионально занимался произнесением судебных речей. Середина IV века до н.э. – время завоеваний Филиппа Македонского. Греческие города-полисы сопротивлялись – но мнения относительно правильной стратегии, в том числе и финансовой, у государственных мужей расходились.


Аполлодор, известный к тому времени сочинитель речей – логограф, юрист, не сошелся во мнении с неким Стефаном, общественным деятелем и гражданином Афин. Как часто бывает, неприязнь из политической превратилась в личную, и Стефан задался целью разорить Аполлодора, затеяв спор о распределении средств из фондов полиса, а попросту говоря – о злоупотреблениях по части расходования полисного бюджета.
Древнегреческие гетеры скрашивали досуг богатым приятелям - за большую плату, поскольку умели, помимо прочего, и разговор поддержать, и станцевать.

Древнегреческие гетеры скрашивали досуг богатым приятелям - за большую плату, поскольку умели, помимо прочего, и разговор поддержать, и станцевать.

 

Сумма, на которую с помощью суда Стефан собирался «наказать» Аполлодора, была достаточно большой, чтобы лишить противника возможности продолжать политическую карьеру. Однако решение было более мягким – штраф назначили, но не такой разорительный, как планировал истец. Тогда Стефан завел дело об убийстве, и тут уже суд отказал в преследовании Аполлодора.

Аполлодор не сидел сложа руки: через своего зятя Феомнеста он затеял судебное преследование спутницы Стефана, пятидесятилетней Нееры, которая в прошлом была гетерой, а теперь просто жила с семьей в Афинах, воспитав сыновей Стефана и свою собственную дочь Фано. Обе женщины, пожилая и молодая, благодаря Аполлодору и попали в фокус внимания древнегреческого правосудия.

Суд против гетеры


В судах того времени огромную роль играли тексты, написанные логографами для произнесения в суде. К документам и к показаниям свидетелей относились с меньшим вниманием, чем к речам, произносимым на процессе представителями сторон. Собственно, это дело и было профессией Аполлодора, а еще – знаменитого оратора Демосфена, которому некоторыми исследователями и приписывается авторство речи, сказанной на суде против Нееры.

Возможно, этот «спичрайтер», а потом и политический деятель, воспетый многими античными авторами как один из величайших ораторов классической Греции, действительно применил свое мастерство в тяжбе Аполлодора. Либо же тот самостоятельно взялся за сочинение обвинительной речи, которую произнес потом в суде. Ясно одно – именно Аполлодор, этот достойный афинский муж, был инициатором судебного процесса, и именно благодаря его инициативе пожилая уже Неера рисковала оказаться в рабстве.
Слева - статуя девочки IV в. до н.э., справа - изображение Таис Афинской, гетеры, чье имя связывают с Александром Македонским

Слева - статуя девочки IV в. до н.э., справа - изображение Таис Афинской, гетеры, чье имя связывают с Александром Македонским

 

Про эту женщину известно, что еще в детстве она была продана некоей Никорете из Коринфа, которая занималась тем, что приобретала девочек и обучала их искусству гетер. Выдавая их за своих дочерей, она запрашивала с клиентов суммы побольше – так уж было принято. У Коринфа того времени репутация была самая что ни на есть подходящая – этот крупный греческий город славился своими гетерами и женщинами легкого поведения рангами ниже.

Из речи Аполлодора известно, что Неера за счет своих «спонсоров» бывала на крупных афинских праздниках, включая девятидневные Элевсинские мистерии, которые проводились в честь богини плодородия Деметры и ее дочери Персефоны, и Панафинеи, ежегодные торжества в честь богини Афины. В 376 году до н.э. Тиманорид из Коринфа и Евкрат из Лефкады выкупили Нееру за 30 мин (за эту сумму можно было приобрести хороший дом в Афинах), а позже она смогла купить себе свободу за 20 мин.

Как участвовал в процессе судебный оратор и к чему привело преследование Нееры


Дальнейшая жизнь Нееры связана главным образом с Афинами, куда она уехала с неким Фринионом, но которого через несколько лет покинула, уехав в Мегару. Там в 371 году до н.э. она встретила Стефана, с ним вернулась в Афины. Аполлодор упоминает о том, что по соглашению между Стефаном и нашедшим Нееру Фринионом она делила свое время между мужчинами. Фринион пытался через суд забрать Нееру обратно, но не преуспел: та была свободной, к тому же являлась сама себе кирией, госпожой, что было скорее нетипично – женщинам обычно полагался опекун-мужчина.

Спустя тридцать лет Аполлодор обвинял Нееру в том, что она выдавала себя за жену афинского гражданина, в то время как не могла ею стать, будучи неафинянкой. Кроме этого, в вину бывшей гетеры ставилось то, что она выдавала дочь Фано за гражданку Афин. Доказательств ни тому, ни другому оратор предоставить не смог, а упор в своем выступлении делал главным образом на непристойности образа жизни женщины в период ее работы гетерой.
Демосфен, древнегреческий оратор, тренировал свое мастерство на берегу моря, под шум волн

Демосфен, древнегреческий оратор, тренировал свое мастерство на берегу моря, под шум волн

 

Для историков этот документ, носящий название «59-я речь Демосфена», стал кладезем сведений о жизни женщин классического периода, о гендерных ролях, о законах о гражданстве и прелюбодеянии, о жизни античных полисов. Во многих отношениях это единственный источник информации о статусе древнегреческих гетер. Особого упоминания хроника процесса против Нееры заслуживает и как документ, описывающий деятельность судебного оратора античности.

Самой Неере, несмотря на то, что дело касалось ее жизни, права говорить на судебном процессе предоставлено не было. В случае, если речь Аполлодора убедила судей в виновности женщины, ей могло грозить наказание в виде продажи в рабство и лишения имущества. К сожалению, история не сохранила сведений о том, чем закончился процесс против Нееры. Ясно одно – выиграли в итоге прежде всего сами историки.
Древнегреческая семья. Источник: greekcomunity.com.au

Древнегреческая семья. Источник: greekcomunity.com.au

 

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История древнегреческой гетеры Нееры: За что судили бывшую жрицу любви

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История древнегреческой гетеры Нееры: За что судили бывшую жрицу любвиПодписаться на мой Instagram
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