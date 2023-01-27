История древнегреческой гетеры Нееры: За что судили бывшую жрицу любви

Политические интриги, клевета, давление через судебные процессы – не новое изобретение. Происходило это и два с половиной тысячелетия тому назад, как в этом случае, когда между двумя жителями Афин возник серьезный спор, перешедший во вражду. Но в классической Греции было принято не хвататься за кинжалы и дубинки, а отправляться в суд – это и сделали оппоненты. А до нас дошли материалы дела, в котором разменной монетой стали судьбы женщины и ее дочери – те самые «щепки», принесенные в жертву политическим интересам.
Как поссорились Аполлодор Ахарнский и афинянин Стефан
Время действия – 343 – 340 годы до н.э., именно тогда состоялся тот самый процесс против гетеры Нееры. А предпосылки сложились значительно раньше, когда афинский политик Аполлодор Ахарнский профессионально занимался произнесением судебных речей. Середина IV века до н.э. – время завоеваний Филиппа Македонского. Греческие города-полисы сопротивлялись – но мнения относительно правильной стратегии, в том числе и финансовой, у государственных мужей расходились.
Аполлодор, известный к тому времени сочинитель речей – логограф, юрист, не сошелся во мнении с неким Стефаном, общественным деятелем и гражданином Афин. Как часто бывает, неприязнь из политической превратилась в личную, и Стефан задался целью разорить Аполлодора, затеяв спор о распределении средств из фондов полиса, а попросту говоря – о злоупотреблениях по части расходования полисного бюджета.
Древнегреческие гетеры скрашивали досуг богатым приятелям - за большую плату, поскольку умели, помимо прочего, и разговор поддержать, и станцевать.
Сумма, на которую с помощью суда Стефан собирался «наказать» Аполлодора, была достаточно большой, чтобы лишить противника возможности продолжать политическую карьеру. Однако решение было более мягким – штраф назначили, но не такой разорительный, как планировал истец. Тогда Стефан завел дело об убийстве, и тут уже суд отказал в преследовании Аполлодора.
Аполлодор не сидел сложа руки: через своего зятя Феомнеста он затеял судебное преследование спутницы Стефана, пятидесятилетней Нееры, которая в прошлом была гетерой, а теперь просто жила с семьей в Афинах, воспитав сыновей Стефана и свою собственную дочь Фано. Обе женщины, пожилая и молодая, благодаря Аполлодору и попали в фокус внимания древнегреческого правосудия.
Суд против гетеры
В судах того времени огромную роль играли тексты, написанные логографами для произнесения в суде. К документам и к показаниям свидетелей относились с меньшим вниманием, чем к речам, произносимым на процессе представителями сторон. Собственно, это дело и было профессией Аполлодора, а еще – знаменитого оратора Демосфена, которому некоторыми исследователями и приписывается авторство речи, сказанной на суде против Нееры.
Возможно, этот «спичрайтер», а потом и политический деятель, воспетый многими античными авторами как один из величайших ораторов классической Греции, действительно применил свое мастерство в тяжбе Аполлодора. Либо же тот самостоятельно взялся за сочинение обвинительной речи, которую произнес потом в суде. Ясно одно – именно Аполлодор, этот достойный афинский муж, был инициатором судебного процесса, и именно благодаря его инициативе пожилая уже Неера рисковала оказаться в рабстве.
Слева - статуя девочки IV в. до н.э., справа - изображение Таис Афинской, гетеры, чье имя связывают с Александром Македонским
Про эту женщину известно, что еще в детстве она была продана некоей Никорете из Коринфа, которая занималась тем, что приобретала девочек и обучала их искусству гетер. Выдавая их за своих дочерей, она запрашивала с клиентов суммы побольше – так уж было принято. У Коринфа того времени репутация была самая что ни на есть подходящая – этот крупный греческий город славился своими гетерами и женщинами легкого поведения рангами ниже.
Из речи Аполлодора известно, что Неера за счет своих «спонсоров» бывала на крупных афинских праздниках, включая девятидневные Элевсинские мистерии, которые проводились в честь богини плодородия Деметры и ее дочери Персефоны, и Панафинеи, ежегодные торжества в честь богини Афины. В 376 году до н.э. Тиманорид из Коринфа и Евкрат из Лефкады выкупили Нееру за 30 мин (за эту сумму можно было приобрести хороший дом в Афинах), а позже она смогла купить себе свободу за 20 мин.
Как участвовал в процессе судебный оратор и к чему привело преследование Нееры
Дальнейшая жизнь Нееры связана главным образом с Афинами, куда она уехала с неким Фринионом, но которого через несколько лет покинула, уехав в Мегару. Там в 371 году до н.э. она встретила Стефана, с ним вернулась в Афины. Аполлодор упоминает о том, что по соглашению между Стефаном и нашедшим Нееру Фринионом она делила свое время между мужчинами. Фринион пытался через суд забрать Нееру обратно, но не преуспел: та была свободной, к тому же являлась сама себе кирией, госпожой, что было скорее нетипично – женщинам обычно полагался опекун-мужчина.
Спустя тридцать лет Аполлодор обвинял Нееру в том, что она выдавала себя за жену афинского гражданина, в то время как не могла ею стать, будучи неафинянкой. Кроме этого, в вину бывшей гетеры ставилось то, что она выдавала дочь Фано за гражданку Афин. Доказательств ни тому, ни другому оратор предоставить не смог, а упор в своем выступлении делал главным образом на непристойности образа жизни женщины в период ее работы гетерой.
Демосфен, древнегреческий оратор, тренировал свое мастерство на берегу моря, под шум волн
Для историков этот документ, носящий название «59-я речь Демосфена», стал кладезем сведений о жизни женщин классического периода, о гендерных ролях, о законах о гражданстве и прелюбодеянии, о жизни античных полисов. Во многих отношениях это единственный источник информации о статусе древнегреческих гетер. Особого упоминания хроника процесса против Нееры заслуживает и как документ, описывающий деятельность судебного оратора античности.
Самой Неере, несмотря на то, что дело касалось ее жизни, права говорить на судебном процессе предоставлено не было. В случае, если речь Аполлодора убедила судей в виновности женщины, ей могло грозить наказание в виде продажи в рабство и лишения имущества. К сожалению, история не сохранила сведений о том, чем закончился процесс против Нееры. Ясно одно – выиграли в итоге прежде всего сами историки.
Древнегреческая семья. Источник: greekcomunity.com.au
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии