История древнегреческой гетеры Нееры: За что судили бывшую жрицу любви

Как поссорились Аполлодор Ахарнский и афинянин Стефан

Древнегреческие гетеры скрашивали досуг богатым приятелям - за большую плату, поскольку умели, помимо прочего, и разговор поддержать, и станцевать.

Суд против гетеры

Слева - статуя девочки IV в. до н.э., справа - изображение Таис Афинской, гетеры, чье имя связывают с Александром Македонским

Как участвовал в процессе судебный оратор и к чему привело преследование Нееры

Демосфен, древнегреческий оратор, тренировал свое мастерство на берегу моря, под шум волн