Разговоры с мёртвыми, cпиритуализм и другие странные увлечения викторианцев

1. Спиритуализм: если бы только мертвые могли говорить

Спиритуализм: если бы только мертвые могли говорить

2. Медиумы: как насчет поболтать с мертвыми

3. Спиритические сеансы: важное сообщение от почившей тетушки





4. Мементо мори: улыбнитесь... хотя, вы же не можете





5. Магия, эзотерика и оккультизм: не хотите присоединиться к тайному обществу