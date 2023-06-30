Разговоры с мёртвыми, cпиритуализм и другие странные увлечения викторианцев

В эпоху королевы Виктории в обществе царил повышенный интерес к мистике, оккультизму, спиритизму и смерти. По Англии колесили медиумы и экстрасенсы, получая приличные барыши на простодушных гражданах, которые верили в мистику гораздо больше, чем в науку. Да что там простые граждане! Учёные мужи организовывали охоту за привидениями и изучали поведение призраков и духов. А уж поговорить с мёртвыми в то время мог, кажется, каждый первый.
1. Спиритуализм: если бы только мертвые могли говорить
Спиритуализм: если бы только мертвые могли говорить
Спиритуализм - религия, которая родилась и стала популярной в викторианский период, основывалась на вере в то, что мертвые могут общаться с живыми. Спиритуалисты полагали, что духи были более «продвинутыми», чем люди, и, как следствие, могли давать советы из потустороннего мира. Это движение возникло в американском Хайдсвилле 31 марта 1848 года благодаря сестрам Кэтрин, Лии и Маргарет Фокс, но быстро распространилось во многих англоязычных странах. В Англию его завезла Мария Б. Хейден в октябре 1852 года. Спиритуализм достиг пика популярности в 1880-х годах, но был в значительной степени дискредитирован после того, как некоторые крупные средства массовой информации заявили, что это мошенничество. Тем не менее, движение выжило и оставалось относительно популярным, несмотря на все противоречия, пока окончательно не было забыто в 1920-х годах. Спиритуалистическая Церковь до сих пор существует с филиалами в Канаде, США и Англии, хотя в гораздо меньших масштабах, чем в викторианский период, когда у спиритуализма было около 8 миллионов приверженцев.
2. Медиумы: как насчет поболтать с мертвыми
Медиумы, люди, которые могли общаться с мертвыми от имени живых, часто были женщинами, потому что считалось, что женщины более пассивны и, следовательно, более восприимчивы к духовному миру. Многие женщины-медиумы также участвовали в движениях трезвенников, суфражисток и движениях против рабства того времени. Так они могли обойти типичные гендерные ограничения того периода, что привело к распространению медиумов в конце XIX века. Быть медиумом - означало весьма прибыльный бизнес, и состоятельные покровители выкладывали целые горы денег, чтобы иметь возможность поговорить со своими умершими близкими. Тем временем их обманывали, а часто и грабили во время сеансов коварные медиумы и их помощники. Эта практика постепенно зачахла после того, как многие из наиболее известных медиумов были разоблачены как мошенники в 1880-х годах.
3. Спиритические сеансы: важное сообщение от почившей тетушки
Попытки общаться с мертвыми были в моде в викторианский период, о чем свидетельствует бум популярности спиритуализма и медиумов. Спиритические сеансы были популярной формой развлечений в викторианских салонах. Практика была настолько популярной, что даже Мэри Тодд Линкольн, жена американского президента Авраама Линкольна, имела друзей-спиритистов и проводила сеанс в Белом доме в попытке связаться со своим сыном Уильямом Уоллесом Линкольном после того, как тот умер в возрасте 11 лет от брюшного тифа. Даже королевские особи не были застрахованы от безумия. Предполагалось, что королева Виктория имела личного медиума в Букингемском дворце и посещала сеансы в надежде поговорить со своим мужем принцем Альбертом, который также умер от брюшного тифа в 1861 году. Во время сеансов медиумы якобы получали сообщения от покойных близких, входили в состояние транса и в них вселялись потусторонние сущности. Они использовали реквизит, такой как доски для спиритических сеансов или таблички для письма, и даже заставляли духов поворачивать столы. В конце концов, большинство сеансов были развенчаны как мошеннические.
4. Мементо мори: улыбнитесь... хотя, вы же не можете
И теперь самая жуткая «фича» викторианской эпохи. Посмертные фотографии заказывали скорбящие члены семей, чтобы запечатлеть последний раз близкого человека (причем, зачастую это была его единственная фотография. Традиция фактически предшествовала появлению современной фотографии, ведь посмертные картины были популярны в ранние века, но, к сожалению, они были чрезвычайно дорогими. Когда в 1839 году Луи Жак Манде Дагер изобрел дагеротипию (самую раннюю форму фотографии), он позволил семьям сохранять доступную память о своих близких. Как бы это жутко ни звучало, мертвецы стали отличными объектами для фотографии. Длительное время экспозиции требовало, чтобы люди оставались абсолютно неподвижными, поэтому мертвые на этих фотографиях получались лучше всего.
5. Магия, эзотерика и оккультизм: не хотите присоединиться к тайному обществу
Помимо разговоров с мертвыми, викторианцы основывали множество странных клубов и организаций. К примеру, в Лондоне был «Клуб призраков», основанный в 1862 году, который был посвящен паранормальным исследованиям. Еще большей популярностью пользовался «Орден Золотой Зари», в котором изучались церемониальная магия, оккультизм, астрология, алхимия, герметическая каббала и таро. Знаменитое «Теософское общество», эзотерическая философская группа, основанная мадам Еленой Блаватской, а также множество других групп были основано для того, чтобы удовлетворить страсть викторианцев к неизвестному. Маги, гадалки, чтения Таро и магические игры также были чрезвычайно популярны в этот период.
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