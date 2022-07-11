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Когда забыл пароль: как открыть кодовой замок с помощью жестяной банки


Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

 

Забывчивость – далеко не самое лучшее качество, но в той или иной степени свойственное каждому из нас. Кто-то систематично забывает имена новых знакомых, другие – день встречи, первого поцелуя или (о, нет!) собственной свадьбы, ну а кто-то – пароли или комбинации кодового замка. И какая из этих зол меньшая – сразу и не скажешь. Если в первых двух случаях – текстовые напоминания и мнемоника вам в помощь, то с хорошо забытым кодом мы сможем вам помочь. Ведь есть один простой, но хитрый способ, который открывает многие замки.

Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

 

Если вы решились испытать этот лайфхак на практике, мы искренне надеемся на ваше благоразумие и честность. Практикуйтесь только на своих вещах и вообще, тренируйте память – это полезно. Ну а для простейшей отмычки вам понадобятся:
1. Жестяная банка
2. Ножницы
3. Замок
4. Шпионская видео-инструкция (после просмотра – переустановить Windows)
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

 

Весь секрет – в правильном контуре «отмычки» и достаточном нажиме.
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

 
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

 
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

 
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

 
Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

Как открыть кодовый замок с помощью жестяной банки

 

То самое «секретное» видео.

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Когда забыл пароль: как открыть кодовой замок с помощью жестяной банки

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Когда забыл пароль: как открыть кодовой замок с помощью жестяной банкиПодписаться на мой Instagram
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