Верные способы, как утеплить себя и свой дом в преддверии холодов

Готовим дом к холодам.
Зима приближается с каждым днем, и уже совсем скоро станет очень холодно. Приятного в холоде мало, особенно, когда он захватывает жилое помещение. Для того чтобы этого не произошло, следует подготовиться к битве с минусовой температурой. К сожалению, для достижения успеха недостаточно натянуть на себя свитер. В этом обзоре рассказ о том, что нужно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно в собственном доме в самые лютые холода.
1. Открывать шторы и жалюзи утром
Бесплатный прогрев воздуха.
Совет, который главным образом касается тех, у кого окна в квартире выходят на солнечную сторону. Не упускайте даже малейшей возможности погреться за счет солнечных лучей. Это ведь бесплатная энергия!
2. Плотно завешивать окна на ночь
Чтобы было тепло.
Ночью именно окно становится главной причиной потери тепла в помещении, поэтому, его следует хорошенько утеплить на ночь. Лучше всего закрывать чем-нибудь достаточно плотным, что сократит количество воздуха, который будет охлаждаться.
3. Заделать все щели
Следует подготовиться заранее.
Наиболее очевидный совет, о котором, впрочем, многие забывают в преддверии холодов. Просто заделайте все оконные щели, которые можно заделать. Конечно, форточка должна открываться! Работа не займет много времени. Все 10-15 минут «приключений» с герметиком и готово.
4. Обклеить окна упаковочной пленкой
Тоже будет полезно сделать.
Нехитрый трюк, который позволит сократить потерю тепла. Берем упаковочную пленку, смачиваем ее и просто прикладываем к окну. Единственная сложность - найти достаточно пленки и подогнать ее по размеру под имеющиеся окна.
5. Больше ковров
Ковер на пол - ножкам тепло.
Не стоит забывать и об утеплении пола, особенно тем, кто живет в частном доме или квартире на первом этаже. Лучше всего с этой задачей справятся старые-добрые ковры. Кстати, ковры на стенах теплее дом не сделают.
6. Отражатель для радиатора
Легко сделать самому.
Вещь, которую легко можно сделать своими руками. Берите лист картона и фольги и крепите все это на стену за батареей. Эта хитрость позволит направить абсолютный максимум тепла в сторону жилого помещения, а не холодной стены.
7. Термостат
Разобраться с ним, все равно, что в космос слетать.
Если в доме есть программный термостат, то потратьте свое время и разберитесь с его настройками. Умение пользоваться этим хитрым гаджетом позволит сэкономить около 15-20% тепла в зимний период.
8. Прикрыть дымоход
Лучше закрыть его на зиму.
В доме есть печь или камин, которые используются редко? Они не являются главным источником света и тепла? Тогда следует позаботиться о том, чтобы дымоход в холода был прикрыт. В противном случае, большая часть тепла будет улетучиваться именно через него.
9. Утеплить бойлер
Дело займет 30 минут.
С началом зимы нужно позаботиться и об утеплении бойлера, если такая вещь имеется в вашем доме. Лучше всего сделать это при помощи старых курток и одеял. Процесс утепления займет не более получаса, а также позволит сэкономить до 9% тепла.
10. Использовать грелку
Можно спать в грелкой.
Подумать следует не только о доме, но и о себе-любимом. В период лютых холодов нужно задуматься о приобретении грелки. Наполняем ее горячей водой и подкладываем под матрас. Только будьте осторожны и всегда подкладывайте грелку под что-то, дабы не получить ожог.
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