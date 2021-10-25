Верные способы, как утеплить себя и свой дом в преддверии холодов

Готовим дом к холодам.

1. Открывать шторы и жалюзи утром

Бесплатный прогрев воздуха.

2. Плотно завешивать окна на ночь

Чтобы было тепло.

3. Заделать все щели

Следует подготовиться заранее.

4. Обклеить окна упаковочной пленкой

Тоже будет полезно сделать.

5. Больше ковров

Ковер на пол - ножкам тепло.

6. Отражатель для радиатора

Легко сделать самому.

7. Термостат

Разобраться с ним, все равно, что в космос слетать.

8. Прикрыть дымоход

Лучше закрыть его на зиму.

9. Утеплить бойлер

Дело займет 30 минут.

10. Использовать грелку

Можно спать в грелкой.