10 забавных гаджетов, о назначении которых сразу и не догадаешься

Пиноккио 3G. Нелепый гаджет...
Среди огромного количества гаджетов есть особые, глядя на которые так и хочется спросить: «Что это такое, и для чего оно необходимо». И хотя многие из этих устройств могут показаться забавными, а то и откровенно нелепыми, они вполне могут пригодится в быту.
1. Планшетогоршок «iPotty»
Нелепый гаджет: планшетогоршок «iPotty».
Следующее изобретение призвано помочь тем, у кого есть маленькие дети. Все знают, как непросто приучить ребенка к горшку. Но в современном мире даже самые маленькие карапузы полюбили играть в игры на планшете или наблюдать за разнообразными умопомрачительными программами для маленьких детей.
Почему бы не объединить это все в единое целое с помощью iPotty. Данное устройство позволяет малышу «не скучать» на горшке, параллельно занимаясь любимым делом. Осталось только уточнить, насколько чистым будет планшет после этого процесса.
2. Тапочки для кошки
Нелепый гаджет: тапочки для кошки.
Давайте посмотрим правде в глаза, очень многие любят кошек, но при этом никто не станет отрицать, что эти животные часто слишком много носятся по дому. Неудивительно, что какому-то «гениальному» изобретателю пришла в голову идея устроить «дармовую» уборку. Смысл заключается в том, что кошке на лапы одеваются специальные тапочки, которые при передвижении животного по полу собирают на себя пыль.
3. Портфель с «противоугонкой»
4. Палочки для еды с вентилятором
Нелепый гаджет: палочки для еды с вентилятором.
Те, кто часто ест лапшу, прекрасно знают, что только приготовленная лапша настолько горячая, что есть ее почти невозможно. Поэтому приходится дуть на каждую порцию перед ее отправлением в рот. С помощью этого простого изобретения, которое, по правде говоря, выглядит немного неправдоподобным, можно преодолеть извечную проблему обожженного рта.
5. Гриль на глушителе
Нелепый гаджет: гриль на автомобильном выхлопе.
При современном ритме жизни у многих просто не остается времени на приготовление пищи. Очевидным решением является объединение готовки с какой-то повседневной рутиной. Создатель данного гриля на выхлопной трубе авто решил, что можно готовить ужин по дороге домой с работы. Идея, конечно, забавная, но как насчет загрязнения еды выхлопными газами.
6. Пулемет с изогнутым стволом
Нелепый гаджет: пулемет с изогнутым стволом.
Иногда при боевых действиях враги поджидают за углом, и кому захочется выскакивать прямо под пули. Для таких ситуаций был предназначен пулемет M3 с модифицированным стволом, который позволял стрелять за угол. Интересно, что подобное сделали как немцы, так и русские во время Второй мировой войны.
7. Клетка для младенцев
Нелепый гаджет: подвесная клетка для младенцев.
Еще одно изобретение для молодых семей предназначено для того, чтобы «выгулять» ребенка на улице, не выходя при этом из квартиры. Зачем спускаться по лестнице и идти в парк, чтобы ребенок мог побыть на солнечному свету, если его можно... подвесить за окном.
Один изобретатель в 1930-х годах подумал, что было бы неплохо садить своего ребенка в клетку и подвешивать его за окном, чтобы тот побыл на свежем воздухе. Подобные клетки продавали в рамках клуба Chelsea Baby Club в Лондоне для семей без сада возле дома и для семей, которые жили на верхних этажах высотных зданий.
8. «Перемотка дисков» DVD Rewinder
9. Компьютерный шарф конфиденциальности
Нелепый гаджет: компьютерный шарф конфиденциальности.
Конфиденциальность в Интернете — это наболевший вопрос. Возможно, кому-то хочется зайти на пикантные или очень личные веб-сайты в общественном месте или на работе. Почему бы не сделать это, полностью закрыв экран и свое лицо от посторонних с помощью специального шарфа. Да, это выглядит немного странно и откровенно жутко, но по крайней мере никто не может увидеть, что человек просматривает на экране.
10. Обувь с зонтиком
Нелепый гаджет: обувь с зонтиком.
Иногда во время дождя очень не хочется намочить свою обувь. Что же делать... конечно же купить зонтики для туфель. Конечно, это не поможет против луж или брызг от автомобилей, но от дождя спасет. Но выглядит это, мягко говоря, странно.
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