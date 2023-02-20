10 «просто привычек», которые указывают на скрытую депрессию

Депрессия часто может проходить незамеченной и нераспознанной. Человек со скрытой депрессией — это человек, который борется со своими внутренними демонами и старается их никому не показывать. Такие люди могут находиться на лечении, или не лечиться, они могут делиться своим состоянием с близкими, а могут и не делиться.









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1. Они могут нарочно стараться выглядеть так, как будто у них все хорошо и постоянно излучать потоки счастья

Если вы думаете, что люди с депрессией – всегда унылые и угрюмые товарищи, то вы ошибаетесь. Депрессия – это не просто плохое настроение. Те, кто постоянно живёт с депрессией, могут научиться управлять своими поверхностными эмоциями, и даже казаться самым «счастливым» человеком из вашего окружения. Все мы разные. Довольно часто люди с глубокой депрессией контролируют себя на людях и выглядят вполне позитивно, несмотря на то, что творится в их душе. Никто не хочет расстраивать других

2. Они могут постоянно принимать какие-то лекарства

Вы заметили, что кто-то начал немотивированно поглощать таблетки, несмотря на то, что выглядит здоровым? Это важно, особенно, если до этого

3. У них могут быть большие проблемы с расставаниями

Иногда, когда ты подпускаешь кого-то слишком близко и позволяешь ему увидеть твою борьбу и несчастье, то этот человек просто уходит. Конечно же, тяжело винить уходящих, но для человека с депрессией обычное расставание может вылиться в постоянное ощущение заброшенности и одиночества.



Поэтому они часто прячут депрессию даже от

4. Они могут сочинять покрывающие их действия истории

Это может быть что угодно — от порезов на запястье до отказа от обеда. Люди, живущие со скрытой депрессией, могут испытывать трудности с принятием себя, своей личности или своего тела. В таких случаях, они придумывают всяческие отговорки, прикрывающие результаты их душевной боли.

5. У них могут быть странные отклонения в приеме пищи или в режиме дня

Избыточный или недостаточный сон – один из самых очевидных признаков депрессии. То же самое и с питанием – если ваш близкий ест слишком много или слишком мало — это тревожный звоночек. Сон и питание – самые главные

6. Они могут иметь собственный взгляд на потребляемые вещества

Они знают, что алкоголь – это депрессант, и если выпить его слишком много, будет невозможно справиться со своим депрессивным настроением и не показать его. Они также хорошо знают, что кофеин и сахар поднимают настроение, как и выписанные антидепрессанты. И они отлично знают, что и с чем нельзя мешать.

Они знают это так хорошо, потому что всё вышеперечисленное влияет на их настроение гораздо больше, чем у людей, не имеющих проблем с душевным состоянием.

7. Они могут иметь сложные для понимания представления о жизни и смерти

Не каждый человек с депрессией имеет суицидальные мысли. Однако депрессия часто

8. Они чаще всего талантливы и экспрессивны

Многие из лучших вдохновляющих нас артистов, музыкантов и лидеров нашего мира тоже поражены чумой под названием «душевное заболевание». Такая глубина переживаемых эмоций чаще всего выливается в их творчестве. Они способны совмещать в нем хорошую и плохую часть своей души и показывать нам красоту жизни через тени тех эмоций, которые испытывают.

9. Они часто ищут смысл чего-либо

Каждый хочет иметь цель в жизни. Мы хотим быть уверены, что всё, что мы делаем, мы делаем во благо. Быть уверенными, что движемся в правильном направлении.



И люди со скрытой депрессией хотят этого, но с еще большой жаждой и отчаяньем. Чувства страха и неадекватности



Поэтому они могут менять направления, в котором идут, гораздо чаще и быть невероятно увлеченными поисками «настоящего счастья».

10. Иногда они могут дать слабый намек на то, что нуждаются в помощи

Даже человек, который уже привык к своей депрессии и знает, как жить с этим бременем, иногда нуждается в помощи. Но такие крики отчаяния от людей, которых мы привыкли считать сильными, легко не заметить. И если вдруг кто-то



Мы живем в мире, который вынуждает нас прятать всё, что выглядит некрасиво и угрюмо. Но мы не обязаны так делать.



Никогда не отворачивайтесь от человека, который находится в борьбе с самим собой. Плачьте, если вам этого хочется. Протягивайте руку помощи, даже если перед вами захлопнули дверь. Откройте душу, несмотря на страх быть непонятым. Если мы будем продолжать не замечать плохое, то и хорошее пройдет незамеченным.



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Подписаться на мой Instagram Если вы думаете, что люди с депрессией – всегда унылые и угрюмые товарищи, то вы ошибаетесь.Те, кто постоянно живёт с депрессией, могут научиться управлять своими поверхностными эмоциями, и даже казаться самым «счастливым» человеком из вашего окружения. Все мы разные. Довольно часто люди с глубокой депрессией контролируют себя на людях и выглядят вполне позитивно, несмотря на то, что творится в их душе. Никто не хочет расстраивать других своими проблемами, даже если ради этого приходится прятать истинные чувства.Вы заметили, что кто-то начал немотивированно поглощать таблетки, несмотря на то, что выглядит здоровым? Это важно, особенно, если до этого человек признаки ипохондрии не проявлял и не упоминал о хронических заболеваниях. Вполне возможно, что он горстями глотает успокоительные или антидепрессанты и уже не представляет себе жизни без них. Попробуйте подсмотреть упаковку, а если не получится — хотя бы поинтересоваться, что за лекарства человек вынужден принимать и почему.Иногда, когда ты подпускаешь кого-то слишком близко и позволяешь ему увидеть твою борьбу и несчастье, то этот человек просто уходит. Конечно же, тяжело винить уходящих, но для человека с депрессией обычное расставание может вылиться в постоянное ощущение заброшенности и одиночества.Поэтому они часто прячут депрессию даже от любимых . Ведь нет ничего больнее, чем понять, что темная сторона твоей души настолько ужасна, что даже любящий человек не может на нее смотреть.Это может быть что угодно — от порезов на запястье до отказа от обеда. Люди, живущие со скрытой депрессией, могут испытывать трудности с принятием себя, своей личности или своего тела. В таких случаях, они придумывают всяческие отговорки, прикрывающие результаты их душевной боли.Избыточный или недостаточный сон – один из самых очевидных признаков депрессии. То же самое и с питанием – если ваш близкий ест слишком много или слишком мало — это тревожный звоночек. Сон и питание – самые главные элементы здоровья. Депрессия создает такие условия, что человек не в состоянии взять себя под контроль. Сон может быть единственным способом отключить сознание и уйти от боли, или, наоборот, стать невозможным достижением из-за навязчивых мыслей. То же самое касается и еды.Они знают, что алкоголь – это депрессант, и если выпить его слишком много, будет невозможно справиться со своим депрессивным настроением и не показать его. Они также хорошо знают, что кофеин и сахар поднимают настроение, как и выписанные антидепрессанты. И они отлично знают, что и с чем нельзя мешать.Они знают это так хорошо, потому что всё вышеперечисленное влияет на их настроение гораздо больше, чем у людей, не имеющих проблем с душевным состоянием.Не каждый человек с депрессией имеет суицидальные мысли. Однако депрессия часто провоцирует на размышления о смысле жизни. Человек начинает судорожно искать ответы на свои жизненные вопросы и его мучает неизбежность смерти. Такие частые погружения в тяжёлые раздумья могут привести к тому, что из них уже не будет возможности вынырнуть.Многие из лучших вдохновляющих нас артистов, музыкантов и лидеров нашего мира тоже поражены чумой под названием «душевное заболевание». Такая глубина переживаемых эмоций чаще всего выливается в их творчестве. Они способны совмещать в нем хорошую и плохую часть своей души и показывать нам красоту жизни через тени тех эмоций, которые испытывают.Каждый хочет иметь цель в жизни. Мы хотим быть уверены, что всё, что мы делаем, мы делаем во благо. Быть уверенными, что движемся в правильном направлении.И люди со скрытой депрессией хотят этого, но с еще большой жаждой и отчаяньем. Чувства страха и неадекватности происходящего далеко не новы для тех, чьи умы и души находятся под гнетом депрессии. И очень часто такие люди хотят как-то компенсировать их внутреннюю хрупкость и уязвимость.Поэтому они могут менять направления, в котором идут, гораздо чаще и быть невероятно увлеченными поисками «настоящего счастья».Даже человек, который уже привык к своей депрессии и знает, как жить с этим бременем, иногда нуждается в помощи. Но такие крики отчаяния от людей, которых мы привыкли считать сильными, легко не заметить. И если вдруг кто-то смог открыться и рассказать, что с ним происходит, то знайте – именно такие моменты создают прочный и надежный мост в ваших отношениях, потому что невозможно постоянно мучить себя и скрывать истинные чувства перед лучшим другом или любимым.Мы живем в мире, который вынуждает нас прятать всё, что выглядит некрасиво и угрюмо. Но мы не обязаны так делать.Никогда не отворачивайтесь от человека, который находится в борьбе с самим собой. Плачьте, если вам этого хочется. Протягивайте руку помощи, даже если перед вами захлопнули дверь. Откройте душу, несмотря на страх быть непонятым.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: