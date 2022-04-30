Как быстро и вкусно приготовить курицу по-итальянски: 5 простых и быстрых рецептов

Как быстро и вкусно приготовить курицу по-итальянски: 4 простых и быстрых рецепта

Курица в сливочно-сырном соусе

Курица в сливочно-сырном соусе

Куриная грудка в бальзамическом уксусе

Куриная грудка в бальзамическом уксусе

Пикката

Пикката

Паста с курицей Капрезе

Паста с курицей Капрезе

Ингредиенты (4 порции):

Курица с пастой в сливочном соусе с лимоном

Курица с пастой в сливочном соусе с лимоном