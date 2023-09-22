3 быстрых рецепта аппетитной пиццы

Пицца — блюдо сытное, универсальное, и видов у нее много. За это мы ее и любим. Но бывает, что хочется приготовить эту вкуснотищу, а времени в обрез.
К счастью, есть быстрые рецепты, и мы рады поделиться ими с вами — пиццы получатся просто объедение!
Пицца-минутка на сковородке
Ингредиенты:
9 ст. л. муки
4 ст. л. сметаны или кефира
2 яйца
щепотка соды, гашенной каплей уксуса
сыр
начинка — продукты по вкусу
Лучшие начинки для быстрой пиццы — то, что осталось в холодильнике. Например, остатки мясного или куриного рулета, фарш, сосиски и т. п.
Способ приготовления:
Из кефира (или сметаны), муки и яиц замесить жидкое тесто, добавить гашеную соду, перемешать.
Вылить тесто на смазанную маслом сковороду.
Нарезать все ингредиенты для начинки, выложить на тесто, посыпать все тертым сыром и под крышкой запекать пиццу 15 минут.
Пицца на дрожжевом тесте
Ингредиенты:
300 мл молока
2 ст. л. растительного масла
2 ст. л. сметаны
1 пакетик быстродействующих дрожжей
мука
соль
сыр
начинка — ингредиенты по вкусу
Способ приготовления:
В миску высыпать дрожжи, подсолить их, влить теплое молоко, перемешать, оставить на 15 минут в тепле, добавить немного муки и замесить жидкое тесто.
Добавить масло и сметану, перемешать и всыпать столько муки, чтобы тесто стало густым, нетекучим.
Дать тесту настояться 15 минут, отрезать кусочек, раскатать, выложить в смазанную маслом форму, смазать кетчупом, выложить начинку и посыпать сверху сыром.
Запечь в хорошо разогретой духовке 20–30 минут до готовности.
Итальянская пицца
Ингредиенты:
Для теста:
2 1/2 стакана муки
1 стакан теплой воды
2 ст. л. оливкового масла
2 ч. л. сухих быстродействующих дрожжей
1 ч. л. соли
Для начинки:
250 г рубленых помидоров
150 г сыра моцарелла
2 зубчика чеснока
1 пучок базилика
1 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. орегано (не обязательно)
перец
соль
Способ приготовления:
Муку просеять в миску, в центре сделать углубление, влить масло, всыпать соль и дрожжи. Аккуратно вливая в ямку воду, подмешивать муку с краев к центру, замесить вязкое тесто, выложить его на стол, присыпанный мукой, и месить 10 минут, пока оно не станет эластичным.
Накрыть тесто и дать ему подойти в тепле 20 минут (лучше всего выложить его в тарелку, а ту поставить в емкость с горячей водой).
Пока тесто подходит, мелко нарезать чеснок, обжарить его на масле, добавить помидоры, посолить и поперчить, всыпать орегано, потушить 15 минут на медленном огне.
Пополам разделить тесто, растянуть каждую половину аккуратно от центра к краям, раскатать скалкой до толщины не более 0,5 см.
Выложить томатный соус на обе пиццы, сверху уложить нарезанный тонкими ломтиками сыр, базилик.
Выпекать пиццы 10 минут в разогретой до 220 градусов духовке до расплавления сыра.
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