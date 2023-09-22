3 быстрых рецепта аппетитной пиццы

Пицца — блюдо сытное, универсальное, и видов у нее много. За это мы ее и любим. Но бывает, что хочется приготовить эту вкуснотищу, а времени в обрез.



К счастью, есть быстрые рецепты, и мы рады поделиться ими с вами — пиццы получатся просто объедение!









Пицца-минутка на сковородке

Пицца на дрожжевом тесте

Итальянская пицца