Как избавиться от слизней и заодно удобрить почву

Чтобы слизни не перезимовали, а их яйца были уничтожены практически полностью, воспользуйтесь советами ниже.

Речь пойдёт об удобрениях, которые губительно воздействуют на слизней и их яйца. Помните, что 1 слизень откладывает осенью до 400 яиц! А потому борьба должна проводиться именно осенью, чтобы в следующем сезоне эти брюхоногие моллюски не доставляли вам проблем.







Какие удобрения понадобятся:



суперфосфат аммонизированный;



любое калийное удобрение (калийная соль, хлористый калий);



любое аммиачное удобрение (аммиачная селитра, сульфат аммония, нашатырный спирт);



зола + хлорная известь.Определить, что на участке завелись слизни, очень просто: вы увидите, что листья повреждены, как бы погрызаны. Это и есть работа слизней, ведь они некрофаги — поедают листья.







Прежде чем удобрять почву, нужно побороться со слизнями естественными способами. Помните, что слизни обитают в тёмных, влажных местах. А значит, такие места на участке нужно по возможности разобрать: вынести строительный мусор, затемнённые участки — прорыхлить, а лучше — перекопать. Таким образом, вы просто захороните имеющиеся яйца слизней. Не забудьте скосить траву, ведь она тоже поддерживает высокую влажность.

Если убрать весь строительный мусор нет возможности, то обработайте эти участки аммиачным удобрением.







На 10 л воды добавьте либо 100 г аммиачной селитры, либо 150 г сульфата аммония, либо 50 г нашатырного спирта (по выбору). Опрыскайте труднодоступные места. Аммиак прекрасно борется со слизнями и особенно — их яйцами.







По земле желательно рассыпать суперфосфат (аммонизированный), как обычное удобрение. Дополнительной помощью выступят калийные удобрения, которые губительно воздействуют на яйца слизней. Также просто просыпьте землю, будто просто удобряете.







Наконец, ещё одним эффективным удобрением является зола (4 части) в смеси с хлорной известью (1 часть). Точно так же просыпьте по земле. Это великолепное средство от слизней и дополнительное удобрение для почвы!





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