11 работающих способов становиться немного умнее каждый день

Интеллект, как и тело, требует правильного питания и регулярных тренировок. Держите его в тонусе — тем более, в вашем распоряжении несколько проверенных IQ-тренажеров.



Мы знаем, что память можно тренировать, изучая иностранные языки или заучивая стихи, тело — йогой и физическими нагрузками. Но все это требует воли и немалой трудоспособности.







Предлагаем 11 не самых очевидных способов стать умнее без особых усилий от учёных. И рассказывают, как сахар, вода и компьютерные игры влияют на наши умственные способности.



1. В течение 30 минут после пробуждения выпивайте два стакана воды. Вода необходима нашему организму для фильтрации токсинов и поддержания баланса жидкостей. Когда мы спим, мы не пьем в течение 6–9 часов подряд. Два больших стакана воды восполняют этот дефицит. Исследования с участием детей также показывают, что когда школьники пьют много воды, они лучше справляются с интеллектуальными задачами.



2. Во время завтрака читайте обзоры книг. Газеты и ленты новостей не лучший выбор для доброго утра. Быть в курсе самых полезных книжных новинок поможет краткий пересказ новых изданий в области, которая вас интересует. Для подписки на обзоры используйте такие приложения, как smartreading или knigikratko (книги на русском языке), Blinkist и getAbstract.

3. По дороге на работу слушайте подкасты или аудиокниги. Это легкий и приятный способ продолжать учиться. Отличным источником ценной информации станут лекции портала TED (их мобильное приложение позволяет загрузить аудиофайлы заранее, без лишних трат на мобильный интернет).4. На работе пейте зеленый чай. Зеленый чай (особенно порошковый японский матча) содержит L-теанин. Эта аминоксилота улучшает концентрацию внимания и снимает стресс, не вызывая сонливости.5. Устраивайте себе сиесту. Короткий дневной сон освежает мыслительный процесс и повышает эффективность обучения. В среднем большинство людей испытывает потребность во сне между полуднем и 16.00, а также в районе шести вечера. Это идеальное время для отдыха.6. Ограничьте употребление сахара. Лучше всего отказаться от него вообще. Но если вы не готовы на столь решительные меры, старайтесь хотя бы не есть сладкое во время интенсивной работы. Повышение и последующее резкое понижение уровня сахара в крови плохо отражается на мыслительных способностях. «Бодрят» мозг жирные кислоты, которые содержатся в яйцах или в рыбе.7. Заходите в социальные сети и на развлекательные сайты только один-два раза в день. Мозг адаптируется к тому типу информации, которой вы его загружаете. Если вы бомбардируете его быстро сменяющимся , нестимулирующим контентом, концентрация внимания неизбежно снижается. Если вы склонны к прокрастинации, включите таймер: так на бессмысленную прокрутку ленты соцсети не будут уходить часы и дни.8. Вместо просмотра сериалов и ТВ играйте в игры. Просмотр телевизора — занятие пассивное и зачастую совершенно бесполезное. Попробуйте переключиться на видеоигры. Немецкие исследователи2 установили, что даже такая незамысловатая игра, как Super Mario, оказывает заметное влияние на пластичность структур головного мозга.9. Освойте программирование. Программирование сродни разгадыванию головоломок. Это мощный стимулятор логических способностей. Благодаря новым онлайн-ресурсам (например, scratch.mit.edu или русскоязычному Фоксфорду) его может освоить даже школьник . А уж вы-то точно справитесь…10. Общайтесь с эрудитами. Привычки заразительны, и не только дурные. Образ жизни и мышления окружающих вас людей обязательно накладывают на вас отпечаток. Пусть в круг вашего общения попадут те, у кого есть чему поучиться.11. Гуляйте. Во время прогулок улучшается циркуляция крови и снабжение мозга кислородом, а уровень гормонов стресса сильно снижается . Прогулка в середине дня — это перезарядка до глубокого вечера.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)