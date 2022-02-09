Гимн чувственности: 8 легендарных белых платьев в истории кино

Великое белое
Вскоре после создания гениальной Коко Шанель бессмертного “маленького черного платья” и его легендарного шествия в мире моды, появилось и “великое белое” - сверкающее шелковое платье, ставшее воплощением соблазна. Белый цвет, символизирующий нежность, чистоту и непорочность, может быть также и цветом страсти, цветом порока. Белое платье с его неуловимой магией мечты или обмана – неподвластно времени…
Джин Харлоу “Обед в восемь”, 1933 год
Белое платье Джин Харлоу, Дизайнер Адриан
Наряды для главной героини этого фильма Китти Паккард, которую играла американская кинозвезда Джин Харлоу, создал легендарный кутюрье и художник по костюмам Адриан.
Легендарный Адриан, кутюрье и художник по костюмам студии Metro-Goldwyn-Mayer
За основу Адриан взял особый косой крой, который придумала французский модельер Мадлен Вионне. Этот крой позволял легким тканям, обладающим естественной эластичностью, идеально облегать фигуру. Для этих целей идеально подходили струящиеся атлас, креп, шелк… Такой фасон платья требовал, конечно, идеальной фигуры.
Белое платье Джин Харлоу, Дизайнер Адриан
Платье невероятно шло Джин Харлоу с ее безупречными формами. Чувственный серебристо-белый шелк, великолепно гармонирующий с ее белокурыми волосами, струясь, стекал на пол, подчеркивая грациозность и гибкость тела. Это платье, сидящее, как влитое, обладало даже большей сексуальностью, чем эротичное белье.
Сниматься в таком платье было очень сложно, сидеть в нем было нельзя, поскольку шелк очень сильно мнется, а снять и выгладить платье было практически невозможно, оно было почти приклеено к коже, ведь его зашивали прямо на теле актрисы. А поскольку съемки – это длительный процесс, для отдыха между дублями использовали специальное приспособление.
Джин Харлоу в перерыве между съемками
Еще одно белое платье для Джин Харлоу Адриан создал для ее съемок в фильме Моря Китая
Моря Китая - Джин Харлоу, Дизайнер Адриан
Марлен Дитрих "Желание» 1936 год
Белое платье Марлен Дитрих, Дизайнер Тревис Бантон
Костюмер Тревис Бантон для этого фильма придумал для очаровательной Марлен Дитрих, играющей похитительницу драгоценностей, невесомый белый полупрозрачный наряд, напоминающий нижнее белье, с накидкой.
Мерилин Монро «Зуд седьмого года» 1955 год
Знаменитое белое платье Мэрилин Монро, Дизайнер Уильям Травилла
Самым знаменитым культовым платьем в истории кинематографа считается белое платье Мэрилин Монро, которое создал знаменитый голливудский дизайнер и любимый модельер актрисы Уильям Травилла. Несмотря на простоту кроя, это коктейльное платье фасона“хальстон” способно украсить и сделать женственной любую фигуру. Особенно знаменитым это платье стало после всем известного волшебного эпизода, когда его белая плиссированная юбка неожиданно взлетела вверх от сильного потока ветра в метрополитене.
Элизабет Тейлор «Кошка на раскаленной крыше»1958 год
Белое платье Элизабет Тейлор
Белое платье главной героини из шифона, с затянутой талией и глубоким декольте, представляющее собой одну из вариаций знаменитого платья Мэрилин, настолько пришлось по душе актрисе, что после съемок она заказала копию этого платья для себя.
Одри Хепберн «Как украсть миллион» 1966 год
Одри Хепберн в белом, Дизайнер Юбер де Живанши
Самым впечатляющим моментом фильма является появление главной героини, эффектной и стильной красавицы-авантюристки Николь, одетой во все белое – с ног до головы. Юбка, жакет, туфли, колготки, необычной формы шляпка-каска, перчатки – все белое… Эффектным дополнением этого довольно эпатажного образа являются массивные белые очки.
Дженнифер Грей «Грязные танцы» 1987 год
Дженнифер Грей
В конце фильма героиня Дженнифер Грей, до этого одевающаяся, как подросток, появляется в воздушном белом платье, подол которого окрашен в розовый цвет. И хотя действие фильма происходит в 1963 году, платье явно позаимствовано из 80-х, когда снималась эта знаменитая мелодрама.
Шэрон Стоун, “Основной инстинкт”, 1992 год
Шерон Стоун в белом
Коварную обольстительницу Кэтрин Тремэлл из эротического триллера “Основной инстинкт”, которую играет Шэрон Стоун, костюмер Эллен Мирожник одела очень просто - в короткое провокационное шерстяное белое платье-футляр с глубокими вырезами на плечах, наглухо закрытой зоной декольте, и короткое пальто свободного покроя. Невинный цвет наряда, пара безупречных длинных ног и порочность героини дают сногсшибательный эффект.
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