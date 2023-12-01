10 водонапорных башен, переделанных в жилые дома

1. Отель в водонапорной башне (Кёльн)

Wasserturm Cologne – фешенебельный отель в водонапорной башне Кёльна.

Ресторан на вершине водонапорной башни, превращенной в 5-звездочный отель (Кёльн)| Фото: wasserturm-hotel-cologne.com.







Интерьер номеров, в которых эффектно сочетается роскошь и индустриальный стиль.

2. Многофункциональный центр в водонапорной башне на железнодорожном вокзале Дортмунда

Водонапорная башня на железнодорожном вокзале Дортмунда мало похожа на привычные конструкции такого типа гидротехнических сооружений (Dortmund Wasserturm Suedbahnhof). | Фото: commons.wikimedia.org.

Бывшая водонапорная башня стала вполне современным офисным зданием (Dortmund Wasserturm Suedbahnhof).

3. Жилой комплекс в водонапорной башне Клоче в Дрездене

Водонапорную башню Клоче превратили в многоквартирный жилой комплекс (Дрезден). | Фото: mauritius-images.com.

Водонапорная башня расположена на вершине самого высокого холма, откуда открывается захватывающий вид на город и природную зону (Wasserturm Klotzsche, Дрезден). | Фото: beruehrungspunkte.de.

Особо привлекательными являются таунхаусы и квартиры-студии на чердачном этаже (Wasserturm Klotzsche, Дрезден).

4. Гостевой домик в водонапорной башне в Утшайде (земля Рейнланд-Пфальц)

Башня в Утшайде – самая маленькая и самая последняя водонапорная башня, построенная в Германии. | Фото: commons.wikimedia.org.

Водонапорная башня превращена в загородный дом, который можно снять на выходные (Утшайд, Германия).

5. Дизайнерская студия «Архитектура» в водонапорной башне в Дорстене

В водонапорной башне организовали дизайнерскую студию «Архитектура» (Дорстен, Германия). | Фото: beruehrungspunkte.de.

Рядом с историческим памятником построили жилую башню (Дорстен, Германия).

6. Водонапорная башня Нойштрелиц превратилась в жилую резиденцию

Водонапорную башню Нойштрелиц превратили в жилую резиденцию (Германия). | Фото: beruehrungspunkte.de.

Старинное сооружение преобразовали в комфортабельное современное жилище (Wasserturm Neustrelitz, Германия).

7. Водонапорная башня в Парке де ла Сьюдадела в Барселоне (Испания)

Водонапорная башня в Парке де ла Сьюдадела в Барселоне (Испания). | Фото: beruehrungspunkte.de.

8. Ресторан и офисы в водонапорной башне Бельведер в Аахене (Германия)

В водонапорной башне Бельведер открыли вращающийся ресторан и офисы (Аахен, Германия).

Превращение водонапорной башни в особняк еще в процессе строительства, но энтузиаст уже живет в нем (Томск, Россия).

10. Проект преобразования водонапорной башни в современный офис в городской части Кладно-Розделова (Чехия)

Преобразование водонапорной башни в современный офис в городской части Кладно-Розделова (Чехия).