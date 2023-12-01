10 водонапорных башен, переделанных в жилые дома

Водонапорные башни, начиная с середины XVIII века, внесли значительный вклад в обеспечения населения и промышленных предприятий водой, отыграв важнейшую роль в предотвращение эпидемий. Сегодня, сохранившиеся гидротехнические сооружения хоть и остались не у дел, но представляют собой впечатляющие памятники архитектуры, большая часть которых охраняется законом. Во избежание разрушений эти уникальные объекты начали переоборудовать, теперь некоторые из них выполняют совсем неожиданные функции.
1. Отель в водонапорной башне (Кёльн)
Wasserturm Cologne – фешенебельный отель в водонапорной башне Кёльна.
Ресторан на вершине водонапорной башни, превращенной в 5-звездочный отель (Кёльн)| Фото: wasserturm-hotel-cologne.com.
Довольно масштабное инженерное сооружение, расположенное в тихом районе Кёльна, вдохновило на неожиданное преобразование – создание отеля. С помощью архитектора Конрада Л. Генриха и дизайнера Андре Путмана в 1990 г. водонапорная башня (высота – 35 м, ширина 34 м, резервуар для воды – 3,6 тыс. куб м), возведенная в 1872 году превратилась в 5-звездочный отель с 88 номерами, включая 34 люкса и ресторан. Грандиозная трансформация требовала соблюдения множества правил и ограничений, ведь башня считалась памятником архитектуры, что не позволяло менять ее конструкцию и фасад.
Интерьер номеров, в которых эффектно сочетается роскошь и индустриальный стиль.
При этом нужно было строго следовать требованиям классификации отелей, которые подразумевают достаточную площадь номеров, их освещение дневным светом и комфортабельности. Большим плюсом являлось самое здание, где располагался отель, которое когда-то считалось самым высоким зданием Европы. Отель Wasserturm Cologne находится всего в 5 минутах ходьбы от таких достопримечательностей, как Музей шоколада и набережная Рейна. С террасы на крыше, с высоты 35 м открывается захватывающий вид на город и знаменитый Кёльнский собор. Всю эту красоту можно увидеть и с ресторана, находящегося на самой вершине башни.
2. Многофункциональный центр в водонапорной башне на железнодорожном вокзале Дортмунда
Водонапорная башня на железнодорожном вокзале Дортмунда мало похожа на привычные конструкции такого типа гидротехнических сооружений (Dortmund Wasserturm Suedbahnhof). | Фото: commons.wikimedia.org.
Водонапорная башня высотой в 43 метра в бывшем железнодорожном депо Дортмунд-Зюд (Dortmund Wasserturm Suedbahnhof) была построена Рейхсбаном в 1923-27 гг. До конца 1950-х годов она снабжала паровозы водой для котлов, которую закачивали из центральной сети общего пользования и хранили в двух резервуарах объемом 800 метров куб. Водонапорная башня изначально была многофункциональным сооружением, в котором на первом этаже находились магазины, а на семи верхних этажах располагались бытовые помещения для железнодорожников. В дополнение к раздевалкам, умывальникам и комнатам отдыха здесь также были баня и комнаты отдыха для проводников, машинистов, железнодорожников и рабочих мастерских.
Бывшая водонапорная башня стала вполне современным офисным зданием (Dortmund Wasserturm Suedbahnhof).
Примечательно: Практически до конца прошлого века водонапорная башня пустовала, пока частный инвестор не выкупил и не предложил трансформацию. В результате чего инженерный объект был отремонтирован и начал использоваться в качестве торговых точек и офисных помещений. В настоящее время здесь расположены архитектурное бюро Schröder Schulte-Ladbeck и Zeitbüro NRW, рекламные агентства, офисы, а также ресторан. Бывший резервуар для воды в верхней трети сооружения теперь используется для проведения художественных выставок, презентаций и концертов.
3. Жилой комплекс в водонапорной башне Клоче в Дрездене
Водонапорную башню Клоче превратили в многоквартирный жилой комплекс (Дрезден). | Фото: mauritius-images.com.
35-метровая водонапорная башня (Wasserturm Klotzsche), выдающаяся достопримечательность на въезде в Дрезден была возведена в 1935 году по проекту архитектурной компании Architekturbüro Gast. Инженерный объект обеспечивал питьевой водой аэропорт вплоть до конца Второй мировой войны. В послевоенные годы (до 1988 года) водонапорную башню по прямому предназначению больше не использовали, превратив в пожарную вышку, ведь с ее вершины открывалась круговая панорама на город и лесной массив.
Водонапорная башня расположена на вершине самого высокого холма, откуда открывается захватывающий вид на город и природную зону (Wasserturm Klotzsche, Дрезден). | Фото: beruehrungspunkte.de.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что с архитектурной точки зрения башня полностью соответствовала приоритетам строительства в нацистскую эпоху. Массивный инженерный объект был построен на вершине самого высокого холма, при этом окружающая территория оставалась нетронутой, чтобы подчеркнуть масштаб и зрительно увеличить размер башни. Последний ступенчатый этаж, являлся своего рода смотровой площадкой похожей на орлиное гнездо. Кроме того, оконные проемы в виде бойниц придают строению вид крепости.
Особо привлекательными являются таунхаусы и квартиры-студии на чердачном этаже (Wasserturm Klotzsche, Дрезден).
Такие архитектурные формы не могли не заинтересовать предприимчивых бизнесменов, которые выкупили исторический объект и в 2004 году превратили его в жилой комплекс. После перепланировки и капитального ремонта на 1,3 тыс. кв. м обустроено 12 квартир и 4 пентхауса, верхний этаж которых полностью застеклен, а также задействовано лофтовое пространство, где располагаются 4 квартиры-студии.
4. Гостевой домик в водонапорной башне в Утшайде (земля Рейнланд-Пфальц)
Башня в Утшайде – самая маленькая и самая последняя водонапорная башня, построенная в Германии. | Фото: commons.wikimedia.org.
На одном из самых высоких и многочисленных холмов в сельской местности Эйфеля рядом с коммуной Утшайд в 1957 году была построена водонапорная башня, которая до 1980-х годов снабжала водой населенный пункт. Скромный каменный цилиндр с внутренним диаметром около 5 м и высотой 15 метров, спустя десятилетие был переоборудован в загородный дом для отдыха на лоне природы.
Водонапорная башня превращена в загородный дом, который можно снять на выходные (Утшайд, Германия).
Трансформация коснулась только внутреннего пространства, внешне водонапорная башня осталась практически неизменной за исключением окон на верхнем этаже там, где когда-то был резервуар с водой. В остальных же комнатах царит полумрак, что делает это место более загадочным особенно в звездную ночь, когда в крошечные окошки побивается лунный свет. Учитывая небольшие габариты в башне удалось обустроить: прихожую, гостиную, кухню-столовую, ванную комнату и спальню. Дополнительные окна на верхнем этаже, указывающие на четыре стороны света, предлагают великолепный вид на пейзаж Эйфеля и находятся они в просторной спальне.
5. Дизайнерская студия «Архитектура» в водонапорной башне в Дорстене
В водонапорной башне организовали дизайнерскую студию «Архитектура» (Дорстен, Германия). | Фото: beruehrungspunkte.de.
Рядом с историческим памятником построили жилую башню (Дорстен, Германия).
Еще одна водонапорная башня была построена в 1925 году для обслуживания железнодорожного депо. Вплоть до 1960-х годов она выполняла свои функции, а в 1991 г. здание было признано архитектурной и технической достопримечательностью города, что предопределило ее дальнейшую судьбу. Нестандартная прямоугольная форма, 24-метровая высота с длиной стен 9 на 9 метров привлекла внимание владельца дизайнерской студии «Архитектура», который переоборудовал водонапорную башню в офис и квартиру, где он жил вместе со своей семьей, точнее сказать, жилая резиденция была построена рядом в виде такой же высоты башни, соединенной с водокачкой воздушным мостом, теперь он служит балконом.
Из-за требований комитета охраны памятника три из четырех фасадов менять категорически запрещалось, поэтому окна удалось увеличить только с одной стороны, а также со стороны входной лестницы. В итоге получился офис площадью около 120 кв. метров, где преобладает открытая планировка, сохранены некоторые инженерные детали и старая кладка.
6. Водонапорная башня Нойштрелиц превратилась в жилую резиденцию
Водонапорную башню Нойштрелиц превратили в жилую резиденцию (Германия). | Фото: beruehrungspunkte.de.
Старинное сооружение преобразовали в комфортабельное современное жилище (Wasserturm Neustrelitz, Германия).
Водонапорная башня Нойштрелиц, построенная для княжеского двора в 1901 году, была признана инженерным шедевром, ярким выражением современности и технического прогресса. К 80-х годам прошлого века она была выведена из эксплуатации, с тех пор она находилась в плачевном состоянии. В 1998 г. башня была выкуплена и новому владельцу пришлось согласовывать все реставрационные работы с комитетом по защите памятников архитектуры и техники. По этой причине внешняя форма осталась практически неизменной, однако внутреннее убранство башни было полностью преобразовано в жилое пространство и оборудовано по последнему слову техники с внедрением систем автономного жизнеобеспечения, включая солнечные панели и тепловые насосы, работающие на термальной энергии.
7. Водонапорная башня в Парке де ла Сьюдадела в Барселоне (Испания)
Водонапорная башня в Парке де ла Сьюдадела в Барселоне (Испания). | Фото: beruehrungspunkte.de.
В 1874 году в Парке-де-ла-Сьюдадела была возведена водонапорная башня для того, чтобы обеспечить достаточное давление для поддержания бесперебойной работы большого фонтана и обеспечения орошения близлежащего дворцово-паркового комплекса. С тех пор эту удивительную структуру использовали и для ряда других целей, таких как: горнодобывающий павильон на Всемирной выставке 1888 года, муниципальное аварийное убежище, депо пожарной охраны, архив близлежащего судебного органа и выставочное пространство. В 1988 году архитекторы Луис Клотет и Игнасио Парисио полностью отреставрировали старинное сооружение, в котором в настоящее время находится библиотека Университета Помпеу Фабра.
8. Ресторан и офисы в водонапорной башне Бельведер в Аахене (Германия)
В водонапорной башне Бельведер открыли вращающийся ресторан и офисы (Аахен, Германия).
Water Tower Belvedere, она же водонапорная башня Бельведер – это одна из самых современных конструкций, возведенная в 1956 г. на холме Lousberg в городе Аахен. К концу XX века надобность в обеспечении водой жилого квартала с помощью отдельного гидротехнического сооружения отпала, поэтому башню решили перепрофилировать. В 2005 году на вершине масштабного строения (высота 35 м, диаметр у основания 21 м) открылся вращающийся ресторан, а нижние этажи занимают офисы. Кстати сказать, к ресторану можно добраться двумя способами – на лифте или пешком по лестнице, только придется преодолеть 173 ступени.
9. Особняк из водонапорной башни в Томске (Россия)
Превращение водонапорной башни в особняк еще в процессе строительства, но энтузиаст уже живет в нем (Томск, Россия).
Житель Томска Александр Лунев также решился на переоборудование водонапорной башни. В 2012 году он выкупил заброшенный инженерный объект, чтобы превратить его в роскошный особняк. Понадобился не один год, чтобы энтузиаст смог оборудовать несколько помещений, в которых можно было бы жить, но восстановительные работы еще не завершены, ведь такая трансформация стоит немало денег и требует огромного количества времени, на реализацию всех своих задумок. Уже сейчас увлеченный владелец понимает, что на те средства, которые он вложил в проект можно было приобрести роскошный особняк, но детскую мечту все же старается воплотить в полном объеме.
10. Проект преобразования водонапорной башни в современный офис в городской части Кладно-Розделова (Чехия)
Преобразование водонапорной башни в современный офис в городской части Кладно-Розделова (Чехия).
Водонапорная башня 1936 года постройки вдохновила специалистов компании VKM a.s. на преобразование инженерного сооружения в собственный офис. Учитывая возраст, объект пришлось практически заново возводить и создавать новую несущую конструкции, которую на этот раз сделали из стали. После грандиозной реконструкции водонапорная башня цилиндрической формы высотой 41 метр и диаметром у основания 11,9 м превратилась в 6-уровневый офис, на вершине которого обустроили просторный конференц-зал с панорамным обзором.
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