Какое количество кофе, чая и цикория можно пить и насколько они полезны

Каждый из нас имеет собственный горячий напиток — кому-то нравится чай, кто-то больше жалует кофе, а есть те, кто отдаёт предпочтение цикорию. И каждый из них, будучи очень популярным, должен быть настолько же полезным, насколько и приятным.







Однако, чтобы принести организму максимум положительного влияния за счёт чашечки любимого напитка, нужно знать, в чём лучше и хуже каждый из них.

1. Чай

2. Кофе

3. Цикорий

Чай считается более полезным, чем кофе.Один из рекордсменов по популярности напиток на планете ещё и поражает числом своих положительных качеств в плане благотворного влияния на организм. Например, чай содержит массу необходимых нам минералов, вроде кальция, калия, магния, а также витаминов. Очень полезными являются входящие в состав напитка танины, и антиоксиданты, которые оказывают профилактическое действие сердечно-сосудистых заболеваний и помогают бороться со стрессом.Чёрный чай в пользе несколько проигрывает тому же зелёному.Впрочем, чаю чаю рознь, и не каждый из них одинаково полезен. Например, черный чай, при всех своих способностях, включающих даже снижение скорости старения клеток организма, имеет один существенный недостаток в виде содержания значительного объёма кофеина. В итоге вместо антистресса чёрный чай возбуждает нервную систему, и даже приводит к бессонице, если выпить слишком много. К слову, специалисты рекомендуют пить не больше 4 чашек чая в сутки.Кажется, о кофе знают больше плохого, чем хорошего. А напрасно.Кофе, в отличие от чая, является куда более неоднозначным напитком — многие слишком сосредотачиваются на его минусах, опуская несомненные плюсы.Среди последних диетологи выделяют, например, способность уменьшить риск наступления окислительного стресса, профилактика от ожирения, некоторых заболеваний сердца и даже диабета. Кроме того, по мнению исследователей, привычка пить кофе с утра может даже уменьшить угрозу смерти в молодые годы.Помимо кофеина, в кофе вредными являются подсластители, которые часто добавляют в напиток.Впрочем, о недостатках кофе также не стоит забывать, а один из них общеизвестен — высокое содержание кофеина, что уж больно агрессивно действуют на нервную систему. К тому же, кофе мешает усвоению витамина В1, поэтому его лучше не пить после того, как вы съели блюда, богатые сложными углеводами. Важно не забывать о норме употребления напитка в день: по данным редакции novate.ru, максимум можно пить четыре чашки, но самым лучшим вариантом будет две порции.Цикорий — полезный напиток, но им часто заменяют кофе и чай, а не дополняют.Многие люди рассматривают цикорий как более здоровую альтернативу кофе и даже чаю — в нём не содержится кофеин. Соответственно, он не оказывает сильного воздействия на нервную систему. К тому же, цикорий богат магнием, натрием, кальцием, калием и рядом витаминов. Отдельно стоит выделить высокое содержание клетчатки в этом напитке — то есть, цикорий оказывает положительное влияние на ЖКТ.Не всё в цикории сугубо положительно сказывается на самочувствии.С другой стороны, тот факт, что кофеина в цикории нет, показывает, что в качестве альтернативы кофе он походит далеко не всегда, ведь он не поможет быстро проснуться. Кроме того, в цикории довольно много инулина, а это означает, что его чрезмерное употребление может привести к метеоризму и вздутию живота. Чтобы этого избежать, стоит ограничиться тремя кружками цикория в сутки.