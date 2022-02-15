Коктейль «Гнилой палец» – визитная карточка одного из канадских баров

Коктейльные карты – изюминка многих баров. Каких только напитков не придумывают бармены, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных посетителей. Многие обещают неповторимые вкусы, но по-настоящему эксклюзивным можно назвать один из канадских баров. Туда большинство клиентов приходит только с одной целью – пощекотать нервы, выпив коктейль с отвратительным названием «Гнилой палец»…











Рон Франсцелл – основатель коктейльного клуба, где подают жуткий напиток.



Вид этого коктейля может смутить самого смелого посетителя, ведь сложно представить себе человека, готового добровольно опустошить бокал, на дне которого лежит настоящий человеческий палец. Однако такие смельчаки находятся. За вечер их набирается обычно порядка десяти. Неприятных впечатлений добавляет еще и то, что во время дегустации палец неизменно падает вниз, касаясь губ того, кто пьет.







Безумная идея класть в бокал с алкогольным напитком заспиртованный палец появилась спонтанно. В 1920-х годах братья-контрабандисты Луи и Отто Линкен были застигнуты суровой метелью в Доусон-Сити, городе, который расположен на территории Юкон в Канаде. Они получили серьезные обморожения конечностей. Чтобы предотвратить развитие гангрены, Отто вынужден был отрубить брату почерневший палец на ноге.

Выбросить палец у парней не хватило духа, и они заспиртовали его на память.Спустя полвека, банку с заспиртованным пальцем обнаружил некий капитан Дик Стивенсон. Он принес странную находку в один из баров. Кому пришла в голову мысль бросить палец в бокал с алкоголем – доподлинно неизвестно. Однако уже много десятилетий такой жуткий коктейль предлагают в баре Sourdough Saloon, все желающие из большого пивного бокала могут выпить шампанского , увидев на дне палец.Клиенты, которые заказывают напиток, получают инструкцию, как его следует пить. В частности, не разрешается брать в рот палец, облизывать его или проглатывать. Нарушителю придется заплатить штраф в размере 2,5 тысяч долларов США. Такая норма появилась после того, как первым пальцем один из посетителей решил попросту закусить, заплатил 500 долларов за нанесенный ущерб, и удалился. Тогда пришлось срочно искать добровольца, который согласился бы пожертвовать палец бару, и повышать размер штрафа, чтобы и другим неповадно было. Интересно, что, несмотря на штрафные санкции, сейчас для коктейля используют уже девятый по счету палец, предыдущие были похищены из заведения.Владельцы заверяют, что приготовление коктейля абсолютно не противоречит правилам гигиены, поскольку каждый раз палец дезинфицируется спиртным. В остальное время палец хранят в банке с солью . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)