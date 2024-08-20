17 динамичных снимков, доказывающих, как важно оказаться в правильном месте в нужное время

Забавные снимки, сделанные в нужный момент.

1. Конец, похоже, был печален, но она хотя бы оставила след в истории

2. «Своевременное» задержание

«Задержан во время стрижки».

3. Чудесное совместное фото за секунду до того, как рыбка стала обедом

Последнее фото.

4. «Гарри, держи себя в руках!»

Удачный ракурс.

5. «Ты не ты, когда голодный!»

6. «Беги, Форест, беги!»

Невезучий папарацци.

7. А голубь, похоже, никакого дискомфорта не ощущает

Умная птица.

8. Чудная парочка. Им стоит подружиться и везде ходить парой

«Монстр» и «Печенье».

9. А мужчина даже не понял, частью какого эпичного кадра он стал...

Эпичный снимок.

10. На своем месте

«Красная корова».

11. Пройтись по воде для влюбленного мужчины - раз плюнуть!

12. Похоже, там, что-то поинтересней, чем еда...

Любопытная обезьяна.

13. Отличная получилась экскурсия!

Не в том месте, не в то время.

14. Это вам не солнышко на ладошке!

Иллюзия.

15. Драка за еду - обычное дело

16. Собаки и люди - лучшие друзья

Высказал мнение.

17. Как опозорится, ничего не делая...

Показалось.